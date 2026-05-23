Zenith, Citizen y Hamilton a la moda vintage

Cuando se presentó el reloj El Primero a principios de 1969, presentaba el primer cronógrafo automático de alta frecuencia del mundo (anteriormente, todos tenían cuerda manual). Es una fecha clave en la historia de la relojería moderna, tanto por la innovación mecánica como por la audacia estilística. Desde 2019 y los cincuenta años de El Primero, la manufactura Le Locle ha revisado periódicamente el modelo A386 (el original, con caja redonda), pero también el A384, que se distingue por una caja tonneau angular y de formato restringido (37 mm) que parece diseñada para cortar el aire.

Esta primavera, Zenith presentará una nueva versión Tropical del A384 con una idea específica: simular el envejecimiento. En el pasado, la exposición a la luz ultravioleta y la oxidación natural acababan dando a los relojes de las décadas de 1960 y 1970 tonos cálidos de marrón: cada pieza era única, pero no intencionalmente. Estas esferas envejecidas naturalmente, llamadas “tropicales”, son objeto de gran entusiasmo en el mercado vintage. ¿Será por eso que Zenith decidió lanzar al mercado este Chronomaster Revival A384 Tropical? ¡Quién sabe! Presenta una esfera lacada en blanco, similar al original, en configuración “panda”, es decir, con subcontadores de colores, aquí en marrón intenso. Los índices y las agujas tratados con Super-LumiNova en estilo “radio envejecido” completan la ilusión. En cuanto a la pulsera “escalera”, diseñada expresamente para El Primero en 1969, está ahí, con sus eslabones calados que dejan al descubierto la piel. Sólo la aguja central del cronógrafo, de color rojo vivo, nos recuerda que estamos en el año 2026.

◗ Zenith, Chronomaster Revival A384 Tropical, 37 mm de diámetro, caja de acero, movimiento automático manufactura El Primero, 10.000 euros.

Un precio inmejorable y busca este nuevo Tsuno Chrono de Citizen. CIUDADANO

EL siluro (cabeza de toro) es uno de los diseños más reconocibles de la relojería de los años setenta. El principio es sencillo, el resultado sorprendente: el movimiento gira 90 grados, la corona y los pulsadores están a las 12 horas y el reloj adopta la apariencia de una cabina en miniatura. Citizen inauguró este estilo en 1973 con su modelo Challenge Timer. Este lindo Tsuno Chrono retoma los códigos visuales del original (esfera panda, agujas de cronógrafo naranja, bisel negro, brazalete integrado) en una caja de acero de 38 mm. Hay dos versiones para elegir, esfera crema o verde luminiscente, impulsada por un movimiento de cuarzo. Evidentemente estamos lejos de El Primero. Pero por el precio y la apariencia, es inmejorable.

◗ Ciudadano, Tsuno Chrono, 38 mm de diámetro, caja de acero, movimiento de cuarzo, esfera color crema y verde (esta última en edición limitada a 4.000 ejemplares), 229 euros.

No se lo puede perder: el nuevo Khaki Field Mechanical de Hamilton no se producirá hasta este año. HAMILTON

Es un reloj sigiloso, o casi. Suministrado alrededor de 1970 a los navegantes de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el FAPD 5101 estuvo fabricado durante tan poco tiempo que pocos entusiastas lo saben. Sin embargo, tenía serias ventajas; una caja “parkerizada” (tratamiento químico que confiere al metal un aspecto mate y granulado), un diámetro de 36 mm (superior al estándar de la época) y, en su interior, el calibre Hamilton 684 de cuerda manual, diseñado para este modelo y nunca reutilizado después.

Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, la marca Hamilton, estadounidense de origen (y suiza de adopción), no buscó reescribir la historia. Su Khaki Field Mechanical 36 mm retoma las proporciones de la hora, así como las barras fijas y el cristal acrílico. El movimiento es contemporáneo: un calibre H-50 de cuerda manual que proporciona 80 horas de reserva de marcha. En la parte inferior del cuadro, las palabras “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 250 ANIVERSARIO EDICIÓN EXCLUSIVA 2026” indican que este hermoso “reloj de campo” solo se producirá este año.

◗ Hamilton, mecánico de campo caqui36 mm de diámetro, caja de acero, correa de tela NATO, movimiento automático de carga manual, edición exclusiva 2026, 675 euros.

El Patek Philippe ref. 2523 “América del Sur”. PATEK PHILIPPE

Este es el listón que la casa de subastas Phillips acaba de cruzar, por primera vez en la historia de la relojería, durante su temporada de primavera. Una venta online en marzo seguida de una venta en vivo en Ginebra los días 9 y 10 de mayo permitió a coleccionistas adinerados adquirir 224 lotes (de 225), por un total de más de 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros). Según el consultor Aurel Bacs, “Hace treinta años, una facturación anual de 100 millones de dólares para un departamento de relojería era impensable”. En 2026, este es el resultado obtenido en una sola sesión. El lote estrella del que habló recientemente “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” era un ejemplar muy raro de Patek Philippe. 2523 “América del Sur”, en oro amarillo de 18 quilates, se vendió finalmente por 7.961.000 francos suizos (aproximadamente 8,7 millones de euros, récord mundial para esta referencia). En el proceso, nueve piezas firmadas por el relojero independiente François-Paul Journe establecieron seis récords mundiales, incluido el Subscription Resonance Chronometer No. 18, que se vendió por alrededor de 5,3 millones de euros. En cuanto al reloj de bolsillo regalado por un grupo de ginebrinos al general de Gaulle en la Navidad de 1945, se vendió por casi 1,6 millones de euros. En dos días se batieron 43 récords, frente a 1.815 postores de 74 países.