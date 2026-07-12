Ola de calor: un tercio de los residentes en alerta roja, las temperaturas “bajan en general” desde el lunes

La tercera ola de calor del año alcanza su punto máximo este domingo 12 de julio en Francia, donde más de un tercio de los habitantes se encuentran en alerta roja, antes del inicio de una semana que seguirá siendo muy calurosa.

Météo France puso el domingo en alerta roja por ola de calor 37 departamentos, en un triángulo cuyos extremos son Tarn al sur, Val-d’Oise al norte y Morbihan al oeste. Según un cálculo de la AFP basado en datos demográficos anuales del INSEE, se trata de unos 26 millones de franceses, incluida toda la región de Île-de-France.

El Instituto Meteorológico Nacional pronostica máxima “entre 37°C y 41°C” en estos departamentos. Las temperaturas también serán muy altas allí donde la vigilancia es naranja, con entre 38°C y 41°C en el suroeste, entre otros. “Solo los departamentos de Costas de la Mancha y Altos de Francia y parte del Gran Este permanecen por debajo de los 35 grados”especifica Météo France. La noche tampoco fue muy tranquila en muchas regiones. Météo France registró temperaturas de 26°C en Burdeos a las 5:00 horas, 25°C en Angulema, Lorient, Rennes y Le Mans, 24°C en Toulouse, Nantes y Tours, 23°C en París.

El Tour de Francia se ve especialmente afectado por este calor exigente. La etapa del domingo se disputa entre Malemort y Ussel, dos localidades de un departamento donde el termómetro subirá hasta los 40°C por la tarde, Corrèze. Para ahorrar un poco a las organizaciones, los organizadores han eliminado 30 kilómetros de recorrido, por lo que esta etapa tiene sólo 155,5 kilómetros de longitud. “Es una lucha diaria refrescarse con hielo y agua. Nunca antes había experimentado algo así”.afirmó el ganador de la etapa del sábado, el belga Tim Merlier.

Un poco más al suroeste, en Dordoña, Gironda y Lot y Garona, unas 5.000 viviendas se quedaron sin electricidad el sábado por la tarde tras las tormentas de la noche anterior. El administrador de la red, Enedis, indicó que el domingo estaban recuperando gradualmente el suministro eléctrico, con el objetivo de finalizar las operaciones por la tarde.

El inicio de semana, con el martes Fiesta Nacional, no debería dar tregua todavía, a pesar de las temperaturas “en general decreciente”. Lunes, previsiones de Météo France “entre 32 y 36°C en el suroeste, 35 a 38°C desde el centro-oeste hacia el este del país, 31 a 34°C desde Alta Francia hasta Alsacia”. Las temperaturas sólo serán “a menudo por debajo de los 32°C en los departamentos costeros del Canal de la Mancha”que están experimentando un verano excepcionalmente caluroso.

Francia se ha visto duramente golpeada desde finales de mayo por repetidas olas de calor, que han provocado un exceso de mortalidad y han demostrado la inadecuación de muchas infraestructuras para veranos diferentes a los del siglo anterior. La creciente frecuencia de las olas de calor es un marcador inequívoco del cambio climático. El calentamiento continuo de la atmósfera terrestre, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles en todo el mundo, tiene graves consecuencias para los seres humanos y todos los ecosistemas.