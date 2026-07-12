Juego de golf, error racista y despido senegalés: el informe de Trump sobre el Mundial

Contra Noruega, ¿el empate inglés podría deberse a un cable de televisión? “Sin pruebas”según la FIFA. Justo antes del gol de Jude Bellingham en el tiempo añadido de la primera parte, parece que un balón despejado alto por el portero noruego fue detenido en el aire por un cable, antes de caer con una trayectoria inusual hacia el terreno de juego, directamente sobre el centrocampista inglés Elliot Anderson. Todo ello sin que ni el árbitro principal ni el VAR detuvieran el partido para revisar la acción a posteriori.

Tras la reunión, la FIFA afirmó que no había “sin pruebas” que el balón golpeó este famoso cable de televisión durante el empate de Inglaterra, que finalmente venció en la prórroga (2-1) a Noruega. “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor de balón conectado no mostró ningún pico en el ‘pulso del balón’ cuando estaba en el aire, por lo que no hay evidencia de que el balón golpeara el cable aéreo y cambiara su trayectoria”.indicó la FIFA en un comunicado de prensa. Los jugadores noruegos protestaron ante el árbitro Clément Turpin tras el empate. En vano.

Derrape en vivo. En una columna publicada en el diario “El Debate” la tarde del sábado 11 de julio, el ex presidente español Mariano Rajoy habló de la próxima semifinal del Mundial, entre Francia y España, saludando a una plantilla de la selección francesa. “nivel muy alto”pero quien “no tiene jugadores franceses en sus filas”. Mariano Rajoy, primer ministro del gobierno español entre 2011 y 2018, fue destituido del poder tras una moción de censura y su partido fue condenado en un caso de corrupción.

Estos comentarios racistas contra la selección francesa se producen pocos días después de los realizados por un funcionario electo argentino. Hebe Casado, vicegobernadora de derecha de la provincia de Mendoza, después del partido Francia-Paraguay en el Mundial (1-0), publicó un mensaje en X que decía: “Bien, Paraguay. La selección africana, sin modales. No soporto a Mbappé. » La embajada de Francia en Argentina declaró electos a los regionales “no grato” en sus instalaciones o en cooperación bilateral.

“Cuando el presidente te invita…” Harry Kane, el icónico capitán de Inglaterra que se enfrentó el sábado a Noruega en la semifinal del Mundial de Estados Unidos (2-1), reveló que jugaba golf “hace unos 18 meses” con Donald Trump. “Fue una experiencia surrealista”aseguró este último, alardeando de haber “bastante bien hecho”.

Aficionado al golf, el presidente estadounidense también aprecia al delantero inglés. Como recuerda Reuters, felicitó a Harry Kane en su red Truth Social tras la victoria inglesa ante México (3-2, durante la noche del domingo al lunes, hora francesa). “Harry Kane, de la selección de Inglaterra, es un jugador EXCELENTE! ! ! »dijo.

Los suizos frustrados con la roja ante Embolo. Tras un Noruega-Inglaterra con varias polémicas arbitrales, Suiza expresó su incomprensión tras su eliminación del Mundial el sábado, ante Argentina (3-1). El campo suizo protestó con especial fuerza tras la expulsión de Breel Embolo, y el centrocampista Fabian Rieder incluso mencionó una decisión. “catastrófico”.

En el segundo tiempo, el argentino Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla por una supuesta falta sobre Embolo. Pero el árbitro, tras utilizar el VAR, detectó una simulación del delantero del Stade Rennes y le castigó con una amonestación, la segunda del partido, sinónimo de exclusión. “No diría que ellos (los argentinos) eran los favoritos. Tuvimos un partido decente y abierto. Pero está muy claro: no creo que el fútbol haya salido ganador”.concluyó amargamente el técnico suizo Lionel Scaloni.

Pape Thiaw ya no dirigirá a los Leones de Teranga. Once días después de la eliminación de Senegal en octavos de final del Mundial de 2026 contra Bélgica, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció la destitución de su seleccionador, Pape Thiaw. “Tras una evaluación en profundidad de los resultados deportivos y de las perspectivas de la selección nacional, el Comité Ejecutivo consideró necesario iniciar este procedimiento en beneficio del fútbol senegalés”indicó la FSF que se compromete a tomar “todas las medidas necesarias para una reorganización real de todas las selecciones nacionales”.

Pape Thiaw se hizo cargo de los Teranga Lions en 2024. Durante la final de la CAN 2025 contra Marruecos, se destacó pidiendo a sus jugadores que regresaran al vestuario para protestar contra una decisión arbitral. Según “L’Equipe”, Patrick Vieira es uno de los entrenadores que se espera que le suceda en el cargo.