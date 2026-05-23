El Elíseo buscado en la investigación sobre panteonizaciones

Publicado el 22 de mayo de 2026 a las 20:43 horas. Lectura: 2 min.

Tras un primer intento fallido a mediados de abril, el jueves 21 de mayo se llevó a cabo un registro en el Palacio del Elíseo en el marco de las investigaciones sobre la asignación de las ceremonias de entrada al Panteón, una novedad desde el asunto Benalla en 2018.

El 14 de abril, los investigadores y jueces de instrucción, acompañados por magistrados del PNF, no fueron autorizados a acceder al palacio presidencial durante su primer intento de registro. se opusieron “un análisis según el cual el artículo 67 de la Constitución conllevaría la inviolabilidad de las dependencias adscritas a la Presidencia de la República”explicó el fiscal financiero, Pascal Prache.

Según el artículo 67 de la Constitución, el Presidente de la República, por regla general, no es responsable de los actos realizados en ese carácter. No puede, durante su mandato y ante ningún tribunal o autoridad administrativa francesa, ser obligado a declarar ni ser objeto de una acción, acto de información, investigación o procesamiento.

El 14 de abril, se dijo a los investigadores que “los documentos de los agentes del Elíseo, separables de la actividad del Jefe de Estado y, por tanto, comunicables, se les transmitirían previa solicitud”según Pascal Praché.

En el centro de las investigaciones, en el marco de la información judicial abierta en octubre de 2025 por “favoritismo, toma ilegal de intereses, corrupción y tráfico de influencias”: la empresa Shortcut Events.

Según “Le Canard Enchaîné”, que reveló el asunto, los investigadores cuestionan la elección de la empresa Shortcut Events de organizar estas ceremonias de entrada al Panteón de mujeres y hombres ilustres durante 22 años, hasta el homenaje a Missak Manouchian en 2024. Cada panteonización fue facturada al Estado “alrededor de 2 millones de euros”asegura el semanario satírico.

Shortcut Events también está detrás de la organización de varios eventos, como el 80º aniversario del Desembarco en Omaha Beach, Normandía, en junio de 2024. “Responsable de organizar las ceremonias de panteonización desde 2002, la empresa Shortcut Events aprovechó el aumento de los homenajes nacionales bajo la presidencia de Emmanuel Macron ganando sistemáticamente licitaciones”escribió el periódico “Le Monde” el 14 de abril.

El CMN adjudicó en 2025 la ceremonia de entrada de Robert Badinter al Panteón – valorada en 2,4 millones de euros según “Le Monde” – a otra agencia, Auditoire, poniendo así fin a la serie de contratos conseguidos por Shortcut Events.

El fiscal financiero informó el 14 de abril que“operativos de búsqueda dirigidos a diversos lugares, incluidas oficinas de la Presidencia de la República, así como domicilios”sin más detalles. Las investigaciones están confiadas a la Brigada Financiera y Anticorrupción de la policía judicial parisina. Previo a la investigación judicial, la PNF había iniciado una investigación preliminar en diciembre de 2023.

La última búsqueda en el Elíseo se remonta al 25 de julio de 2018, en el caso Benalla, durante el primer mandato de Emmanuel Macron. Alexandre Benalla, colaborador del Jefe de Estado, acababa de ser acusado de actos de violencia cometidos al final de una manifestación el 1 de mayo. Desde entonces ha sido condenado a un año de prisión.