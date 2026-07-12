¿Hacia el final del acuerdo de alto el fuego? Estadounidenses e iraníes reanudan las hostilidades tras el ataque a un barco en el Estrecho de Ormuz

¿Hacia el final del acuerdo de alto el fuego? Irán lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo este domingo 12 de julio, en represalia por nuevos ataques estadounidenses, que se produjeron tras el ataque de las fuerzas iraníes a un barco mercante que fue abandonado en llamas por su tripulación en el Estrecho de Ormuz.

Esta reanudación de las hostilidades, acompañada del anuncio de Teherán de un nuevo cierre del estrecho, socava una vez más el alto el fuego teóricamente vigente entre los dos enemigos, que han intercambiado amenazas de venganza y destrucción total en los últimos días.

Anteriormente Irán anunció el cierre “hasta nuevo aviso” del Estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, tras haber disparado contra un barco que se encontraba allí. “Varios barcos intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios”escribieron los Guardianes en un comunicado de prensa. “Un barco que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas fue alcanzado por disparos de advertencia y arrestado”continuaron.

Según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, el ataque se produjo a 9 millas náuticas (unos 17 kilómetros) al este de la península de Musandam, perteneciente al sultanato de Omán, y provocó un incendio a bordo. “La tripulación abandonó el barco y subió a un bote salvavidas”indicó. Según Centcom, el barco atacado por Irán es el GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera chipriota. “Un tripulante civil está desaparecido y el barco no puede continuar su viaje debido a un incendio a bordo y daños importantes en la sala de máquinas”detalló.

“El Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá el paso de ningún barco”escribieron los Guardianes, quienes posteriormente anunciaron que habían atacado “un segundo barco que violó las normas en el Estrecho de Ormuz”sin más detalles. Hasta ahora, Teherán sólo autoriza un corredor de navegación a lo largo de sus costas, y excluye cualquier retorno a la situación de antes de la guerra, cuando el paso era libre en el estrecho de Ormuz, que Estados Unidos se disputa.

A cambio, el Comando Central del ejército estadounidense (Centom) anunció que había llevado a cabo alrededor de 140 ataques contra objetivos militares en Irán, la tercera serie desde el martes, dirigidos a “Sitios de misiles y drones iraníes, activos navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera”. Los medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país, en Bandar Abbas, Sirik, Jask, en la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, sin informar inmediatamente de víctimas. “Irán tomó una mala decisión. Ahora paga”escribió en X el Ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Estados Unidos ya había bombardeado Irán durante la noche del martes al miércoles y luego durante la noche siguiente, tras atribuir a Teherán la responsabilidad de los ataques contra barcos comerciales. En represalia, Irán atacó objetivos en Kuwait, Bahréin y Qatar.

Desde la firma del memorando de entendimiento el 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado repetidamente que este alto el fuego era ” finalizado “ debido a los ataques iraníes a barcos, al tiempo que se permite que continúen las conversaciones con Irán. El viernes, Donald Trump acusó a Irán de querer asesinarlo y volvió a prometer “diezmar y destruir completamente todas las regiones de Irán” si intentara hacerlo.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, también advirtió el sábado que la ” venganza “ era ” inevitable “ tras el funeral de su padre y predecesor Ali Jamenei, asesinado al inicio de los ataques israelíes-estadounidenses. “Estos delincuentes, cuyos nombres aparecen en una lista, se llevarán a la tumba el deseo de una muerte pacífica en su lecho”escribió Mojtaba Jamenei, nombrado guía supremo en marzo, pero que desde entonces no ha aparecido en público.

El jefe de la diplomacia paquistaní pidió “desescalada” en el conflicto de Oriente Medio e instó a las partes a “mostrar moderación” durante una llamada telefónica este domingo con su homólogo iraní, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní. Ministro paquistaní, Ishaq Dar “Destacó que el diálogo y la diplomacia seguían siendo el único camino viable para resolver las disputas y lograr una paz y estabilidad duraderas en la región”durante esta entrevista con el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, dijo el ministerio.