La última vez que el mundo vio a Wemby, su equipo San Antonio Spurs fue eliminado en la final de los playoffs de la NBA. Desde entonces, el jugador de baloncesto ha hecho algunas apariciones en París para la Fête de la Musique y un desfile de Louis Vuitton. El año pasado, este incansable competidor pasó parte del verano en China con monjes Shaolin para mejorar física y mentalmente. ¿Adónde lo llevará su búsqueda esta vez?

Disco. Supremacía del destinode Aya Nakamura (Nakamura Industrie).

Además de su título que resume la futura carrera del extraordinario campeón, esta versión ampliada del último álbum del cantante parece haber sido escrita para él. Después de una temporada agotadora (88 coincidencias)el pívot por fin podrá relajarse con los títulos “Desenchufar” Y “Sin estrés”. Este himno a “amor” y “cariño” Defiende como él el poder de la empatía en el universo guerrero de la NBA. Si Aya también se define como una “extranjero” en la canción del mismo nombre, una alianza entre las dos estrellas requeriría cierta cautela, “Haz lo que quieras, quiero nuestros dos fuegos en el CB”, de hecho proclama la jefa definitiva.

Libro. La extraña derrotade Marc Bloch, Folio, 336 p., 13,30 euros.

Con motivo de la reciente panteonización de Marc Bloch, el jugador de baloncesto francés, atraído tanto por los juegos deportivos como intelectuales, podrá extraer algunas lecciones de su gran libro. “La extraña derrota”. El historiador y luchador de la resistencia critica al alto mando del ejército francés, que debía entrar en conflicto con su religión del ejército defensivo, rápidamente superado por la guerra de velocidad de los alemanes. Sin embargo, el equipo de San Antonio Spurs, centrado en la defensa de “Wemby”se hundió 4-1 contra un equipo de los New York Knicks mucho más móvil y más rápido. ¿Qué sentido tiene jugar alrededor de la línea de tres puntos cuando mides 2,24 metros y puedes atacar el aro?

Película. Día de la Divulgación, de Steven Spielberg, en cines.

Más de cuarenta años después ” Y “el hombre que nos enseñó a amar a los extraterrestres lo vuelve a hacer. Ahora, el director estadounidense afirma que viven entre nosotros, información oculta por las autoridades. Víctor no puede culparlo. En primer lugar, porque sólo hay un paso entre Roswell y Texas; luego porque sus medidas recuerdan las de la criatura visible al final de la película, pero sus posiciones – “Me niego a cargar con el peso de ocultar mis emociones” – distinguirlo de sus contemporáneos. wemby tiene decidió vivir su diferencia abiertamente.