Jordan Bardella y la princesa, ¿ventaja o vergüenza para la narración del jefe de la RN?

¿Maria Carolina, la joven influencer de 22 años, tiene siquiera opinión política? Su abuelo materno, Camillo Crociani, era oficial paracaidista en Folgore, la franja considerada la más fascista del ejército italiano. Pero el tiempo ha pasado. “Hoy en día, su familia obviamente votaría a la derecha, si votaran, pero no mostrarían sus opiniones, menos aún hacia los extremos”. nos cuentan los familiares. Un experto en cabezas coronadas resume alevosamente: “Bardella, es un tipo malo, un tipo malo. » Pero no esperen que los Borbones de las Dos Sicilias se pronuncien sobre este tema. Edoarda, la abuela, no nos respondió. María Carolina tampoco. Su madre, Camilla, dio su consentimiento, por escrito y a través de sus abogados. ella dice que entiende “la repentina atracción de la prensa por su familia”, pero “Tiene la intención de proteger la poca privacidad que todavía puede disfrutar”. En política, ella dice ser “particularmente apegado a su independencia”, no ser “no afiliado a ningún partido” Y “No tiene intención de permitir que su familia sea utilizada en disputas políticas”. Una neutralidad que promete ser difícil de mantener en los próximos meses…

Para evitar el traspié y absorber las peticiones de los medios desde la publicación de “Match” a mediados de abril, la princesa ha contratado los servicios de una asesora de prensa acostumbrada al mundo político: Aline Poulain, que trabajó, en particular, con el equipo de Laurent Wauquiez durante la última campaña…