¿Cambiar horarios? ¿El calendario? “Comenzará una reflexión” sobre el futuro del Tour de Francia ante el calentamiento global, promete su director

Estas son imágenes inusuales. “Inquietante” incluso, según “El equipo”. Los del ganador de la etapa del Tour de Francia de este sábado 11 de julio, Tim Merlier, desplomado en una escalera, luchando por recuperarse de su esfuerzo, y los del segundo del día, Biniam Girmay, corriendo tras él con su bicicleta en el centro de prensa, a priori climatizado. “Hemos estado corriendo todos los días durante una semana con temperaturas superiores a los 35 grados, es una batalla diaria para refrescarse con hielo y agua. Nunca antes había experimentado algo así”.reaccionó Tim Merlier.

Incluso el maillot amarillo Tadej Pogacar lo admitió este sábado: “El calor influye, el cuerpo se cansa más. Incluso en los días más tranquilos, es importante prestar atención, refrescarse y pensar en la hidratación. »

El pelotón está sufriendo en este Tour de Francia, marcado por un calor extremo. La carrera ya ha sido modificada: la primera etapa francesa fue “adaptado”, “sin audiencia” para tener en cuenta un gran incendio que ha arrasado varios miles de hectáreas en los Pirineos Orientales, y la etapa de este domingo se ha visto truncada en 30 kilómetros (de 185,5 a 155,5 kilómetros).

Un plan que constituye un nuevo paso, sin precedentes por este motivo: nunca antes el calor había llevado a la organización del Tour a tomar esta decisión que, sin embargo, se había aplicado a otra carrera ciclista, una etapa de la Ruta de Occitania reducida en 2022 a 36 km porque el termómetro marcaba más de 41 grados.

Decisión aplaudida por el ganador del sábado: “Creo que es una buena idea, aunque otros corredores que quieran ir a la escapada mañana tal vez digan lo contrario”subrayó, resumiendo el doble sentimiento que anima al pelotón, acostumbrado al calor extremo pero en el que unos sufren más que otros.

“Esta decisión es necesaria por las condiciones climáticas excepcionales”indicaron los organizadores de ASO, mientras que Météo-France puso el domingo a 37 departamentos franceses, incluido Corrèze, en alerta roja por ola de calor.

“Los campeones llevan diez días de gira con temperaturas muy altas y el departamento está en alerta roja”subrayó el director de la Grande Boucle, Christian Prudhomme.

“Somos organizadores responsables, lo hacemos con las autoridades, que también están muy ocupadas, y también lo abordamos con naturalidad. »

Esta decisión alimenta sobre todo un debate que impulsa al pelotón (y a la caravana del Tour) desde hace varios días: ¿debería cambiar el Tour de Francia para adaptarse al calentamiento global?

Ante la ola de calor, el sindicato de corredores pidió este domingo un cambio en el futuro de “horarios de salida de las carreras de verano” con el fin de “proteger la salud de los deportistas”.

“Ante la creciente frecuencia de olas de calor extremas, la CPA reafirma que los horarios de salida de las carreras de verano deben evolucionar para proteger la salud de los deportistas”indicó la CPA (Ciclistas Profesionales Asociados) en un comunicado de prensa, pidiendo la celebración “Discusiones con todas las partes interesadas este invierno para encontrar una solución antes de la temporada 2027”.

“Los ciclistas siguen totalmente comprometidos a ofrecer el mejor espectáculo posible, pero esto debe ir de la mano con la adaptación a las realidades climáticas que enfrenta el ciclismo ahora. »

La CPA dictaminó “comprensible” Y ” responsable “ la decisión de acortar la etapa, aunque declaró que quería implicarse más “discusiones que afectan directamente la salud y seguridad del pelotón”.

Comienzan las etapas del Tour de Francia más temprano en la mañana, “No sirve de nada”Por el contrario, estimó el maillot amarillo Tadej Pogacar, que preferiría cambiar “todos los calendarios”según explicó este domingo al finalizar la novena etapa.

“Ayer escuché una propuesta de empezar a las 10 horas. Para mí es inútil, porque acabas en el pico de calor. Hoy, por ejemplo, hacía mucho más fresco al llegar (sobre las 17:30 horas, ndr) que a la salida.a las 13.45 horas, declaró el esloveno en rueda de prensa.

“Así que tendríamos que empezar a las 8 o 9 en punto, o incluso antes, y eso también es un poco aburrido”, continuó. El cuerpo puede adaptarse a levantarse a las 5 de la mañana. Pero en realidad, nos fue bastante bien con este calor, hicimos un gran trabajo enfriando nuestros cuerpos. »

Y el maillot amarillo ofrece otra solución: “Es un tema muy amplio, pero si tuviera el poder, cambiaría todos los calendarios. No correría una carrera en julio y agosto en lugares cálidos. Haría un calendario completamente diferente, pero es algo que realmente necesita ser pensado y no depende de mí. »

Y, de hecho, la idea no agrada especialmente a Christian Prudhomme. El Tour de Francia es julio »insistió en la información de Francia. “Hay una reflexión que comenzará” Sin embargo, aseguró sobre el futuro del Tour de Francia ante el calentamiento global, especialmente con etapas más cortas. Sin embargo, descartó cualquier transformación radical inmediata.

“Ciertamente no estoy diciendo que vayamos a eliminar a Ventoux, Galibier o Tourmalet. Pero esta reflexión existe. Simplemente, no es un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana. »

A la espera de la revolución, los corredores se “adaptan” al calor. Armados, por supuesto, con sus viejos botes, a veces helados, distribuidos a lo largo de la carrera, o a veces precipitándose directamente sobre el hielo: “ Cabe señalar que cada día todavía damos 450 kg de hielo a los equipos. », explica Christian Prudhomme. “Antes eran 350. Tenemos tres motocicletas nuevas donde antes solo había una”.. »

Al final, los corredores se ponen chalecos refrescantes, pasan tiempo en tinas llenas de hielo (nuevamente) y beben. Mucho.

“El calor en sí no es algo nuevo en el Tour, llevamos varias temporadas trabajando en ello para mejorar” gestión, indica Charles Wegelius, director deportivo del equipo EF, en referencia a la entrenamiento de calor ahora muy extendido.

El director deportivo británico también menciona equipos de última generación al servicio del rendimiento y la refrigeración permanente de sus hombres: “Tienen colchones refrescantes que rastrean la temperatura corporal del corredor, buscan optimizarla y calentarlo cuando se despierta por la mañana. »

El equipo de Paul Seixas, Decathlon CMA CGM, incluso adquirió un camión en el que se instaló una cabina de crioterapia. Objetivo, explica RMC Sport que pudo visitar el famoso camión: “Imponer temperaturas muy bajas al cuerpo durante un tiempo limitado para favorecer la recuperación. »

“Dura tres minutos, la mayoría de las veces estamos a -110 grados, pero podemos bajar a -140 grados. No es exactamente divertido, pero es muy eficaz para enfriar el cuerpo y facilitar el conciliar el sueño”.especificamos dentro del equipo.

Efectivo, ¿por cuántos años más?