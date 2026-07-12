Reanudación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz, pico de la ola de calor, muerte del senador Lindsey Graham... Cinco cosas para recordar del fin de semana

Reanudación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz, muerte del senador republicano Lindsey Graham, preocupación por una francesa desaparecida en el mortal incendio de Andalucía… ¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí están los cinco datos que debe recordar.

Irán anunció este domingo el cierre del estrecho de Ormuz tras una nueva reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que por su parte asegura que esta vía fluvial estratégica sigue abierta, poniendo en riesgo aún más el regreso a la mesa de negociaciones.

Se trata de la segunda serie de enfrentamientos en menos de una semana, después de que los dos países firmaran el 17 de junio un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por el ataque israelí-estadounidense del 28 de febrero contra Irán.

El acuerdo preveía, en particular, la reapertura del estrecho, por el que pasa habitualmente una quinta parte del crudo mundial y cuyo cierre por parte de Irán al inicio de la guerra había provocado un aumento de los precios del petróleo.

El tercer episodio de calor del año alcanzó su punto máximo el domingo en Francia, donde un tercio de los residentes se encontraban en alerta roja, antes del inicio de una semana que todavía promete ser muy calurosa.

Météo-France puso el domingo en vigilancia máxima por olas de calor 37 departamentos, en un triángulo cuyos extremos son Tarn al sur, Val-d’Oise al norte y Morbihan al oeste.

El mapa de vigilancia de Météo France.

También se espera que el mercurio suba muy alto donde la vigilancia es naranja, con 38°C a 41°C en el suroeste, entre otros. “Solo los departamentos de Costas de la Mancha y Altos de Francia y parte del Gran Este permanecen por debajo de los 35 grados”especifica Météo-France.

El Tour de Francia se ve especialmente afectado por este calor exigente. La etapa del domingo se disputará entre Malemort y Ussel, dos localidades de un departamento donde el termómetro subió hasta los 40°C por la tarde, Corrèze. Para ahorrar un poco a las organizaciones, los organizadores redujeron el recorrido en 30 km, para una distancia final de 155,5 km.

Una mujer francesa figura “entre los desaparecidos” en el violento incendio que asoló el sur de España, anunció el sábado por la tarde el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

“La identificación está en curso por parte de las autoridades españolas”añadió. “No tenemos confirmación de su muerte por el momento, es una de las personas desaparecidas”destacamos en el Quai d’Orsay.

La francesa probablemente murió en su coche mientras intentaba huir de las llamas que se acercaban a toda velocidad, declaró su marido, Jérôme Navarro, al canal de televisión TF1. Para escapar de las llamas tuvo que arrojarse a un barranco y luego arrastrarse.

En TF1, afirma no haber recibido ninguna orden de evacuación de las autoridades. “El ayuntamiento, policía municipal, policía local, nadie vino a avisar. Nos encontramos estancados, atrapados”.dijo. Cuando vimos el incendio ya era demasiado tarde. »

El violento incendio arrasó una zona boscosa cerca de Almería, en Andalucía, matando al menos a 12 víctimas desde el jueves. El incendio finalmente detuvo su avance el sábado.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más grandes que he conocido, está muerto! Siempre estuvo trabajando y fue un verdadero patriota estadounidense. ¡¡Extrañaremos mucho a Lindsey!! ! ! » Con estas palabras reaccionó el presidente Donald Trump ante la muerte de uno de sus principales aliados actuales, el senador republicano Lindsey Graham.

“En la tarde del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham murió tras una breve y repentina enfermedad”anunció la oficina del senador anteriormente el X.

Famoso por su trabajo en política exterior, Graham defendió la guerra de Irak y en los últimos años instó a las administraciones Trump y Biden a apoyar la lucha de Kiev contra la invasión rusa. También fue un firme defensor de Israel. Un “halcón” republicano que, después de haber criticado duramente (incluso insultado) a Donald Trump, ahora apoyó firmemente el intervencionismo del presidente estadounidense, desde Venezuela hasta Irán, pasando por Ucrania y Cuba.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) tomó medidas este domingo tras el descubrimiento de armas (un arma tipo fusil de asalto y una pistola) y cargadores el sábado por la noche en un vehículo en Sarcelles, localidad del Valle del Oise, al norte de París.

Se ha abierto una investigación “líderes de asociaciones criminales terroristas con miras a preparar delitos de atentados contra personas y transporte, detención, adquisición de armas de categoría A y B en relación con una empresa terrorista”precisó el Pnat.

Trescientas personas fueron evacuadas el sábado por la tarde de un barrio de Sarcelles tras la denuncia de un vehículo sospechoso que resultó contener “un arma de guerra”según el Ministro del Interior.

Laurent Nuñez precisó en BFMTV que el vehículo reportado por inteligencia nacional había sido “no se encuentra en las inmediaciones, sino cerca” de una sinagoga de esta ciudad que cuenta con varias. “Aún no conocemos los motivos. »

Debido al Mundial de Fútbol, ​​podemos jugar la prórroga y mencionar aquí un sexto dato para recordar de este fin de semana: los dos últimos cuartos de final se disputaron la noche del sábado al domingo. Argentina, nuevamente en dificultades, acabó logrando derrotar a Suiza (3-1 en la prórroga). Sin haberse enfrentado hasta ahora a ningún rival del top 10, la Albiceleste se encuentra así en semifinales con Inglaterra, que también ganó dolorosamente a Noruega. Los dos partidos volvieron a dar lugar a polémicas en cuanto al arbitraje…

Por su parte, Francia se enfrentará a España el 14 de julio. Los cuatro semifinalistas del Mundial son así los cuatro primeros países del ranking de la FIFA. ¿Lógico, nos dices? ¡No tanto, ya que esto no ha sucedido nunca desde 1992 y la creación del ranking de la Federación Internacional! Cabe señalar también que el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar cuarenta años después de los inolvidables cuartos de final en los que la “Mano de Dios” de un tal Diego Maradona permitió a Argentina ganar, mientras que la Guerra de las Malvinas acababa de tener lugar cuatro años antes… El enfrentamiento promete ser animado.