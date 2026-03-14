Yaël Braun-Pivet “conmocionada” tras la revelación por Mediapart de mensajes racistas atribuidos a Quentin Deranque





Yaël Braun-Pivet es “obviamente sorprendido” Tras la revelación por Mediapart de mensajes racistas o antisemitas escritos por Quentin Deranque, anunció el viernes 13 de marzo la comitiva del presidente de la Asamblea Nacional, donde se guardó un minuto de silencio tras la muerte violenta del activista nacionalista y de extrema derecha.

















Ante estos comentarios, Yael Braun-Pivet se muestra “obviamente sorprendido”. Pero “rendir homenaje a un joven asesinado de manera violenta no significa que la Asamblea” EL ” aprobado “argumenta el entorno del presidente.









De hecho, el 17 de febrero se guardó un minuto de silencio en el hemiciclo del Palacio Borbón, cinco días después del atentado mortal contra Quentin Deranque. “Una decisión colectiva, tomada por unanimidad en la conferencia de presidentes” de la Asamblea, que reúne a los presidentes de grupos y comisiones, a propuesta del jefe de los diputados de la UDR, Eric Ciotti, y “en un contexto de gran emoción”recordó el entorno de Yael Braun-Pivet.









“En una democracia, el debate político nunca debería conducir a la muerte de nadie, pero que la derecha y la extrema derecha hayan pretendido transformar en un héroe a un joven neonazi, racista y antisemita hasta la última intensidad, es una vergüenza”reaccionó el jueves el primer secretario del PS, Olivier Faure. “Quentin Deranque fue una víctima pero nunca será un héroe”añadió.









Desde entonces, nueve personas han sido acusadas y encarceladas en relación con este asunto y, según una fuente cercana al caso, “conocidos por ser miembros o parientes cercanos” de la Joven Guardia Antifascista, movimiento de ultraizquierda fundado en 2018 por el diputado del LFI, Raphaël Arnault, y disuelto en junio.









El abogado de la familia de Quentin Deranque, Fabien Rajon, describió al joven de 23 años como “un activista nacionalista que siempre defendió sus creencias de manera no violenta”, “abogar el activismo pacífico”.













Quentin Deranque asistió durante un tiempo a la sección local de Action Française, un movimiento nacionalista y monárquico de extrema derecha. Y entonces fue uno de los fundadores del grupo nacionalista revolucionario Allobroges Bourgoin.



