Guerra y paz en el Líbano. Ante la catástrofe humanitaria: negociaciones, divisiones, contradicciones...

Dos mil cuatrocientos ochenta y tres muertos, entre ellos un centenar de socorristas y enfermeras, y ocho periodistas, 7.707 heridos, 8.910 ataques israelíes, más de 1.200.000 desplazados, tras las órdenes de evacuación del ejército israelí, a una escala sin precedentes en el Líbano, devorando un tercio del territorio, destruyendo pueblos, bosques, campos e infraestructuras civiles. Esta es la última hazaña en términos de crímenes de guerra promocionada por el gobierno de Netanyahu, que una vez más se sitúa más allá del derecho internacional.

Todos los actores de la guerra (Trump, Netanyahu, Irán y Hezbollah) cantan victoria y la población está pagando el alto precio. La reconstrucción requerirá miles de millones de dólares que el Líbano no tiene, que lucha por recuperarse del colapso económico, la explosión del puerto y la guerra del año pasado. Tal es el alto coste de la entrada de Hezbolá en la guerra junto a Irán tras el asesinato del líder supremo Ali Jamenei, en el contexto de la guerra de “democratización” estadounidense, una guerra que sumerge a Oriente Medio en un caos sin fin a la vista y que perturba la economía mundial poniendo en duda las alianzas atlánticas.

En el Líbano, el regreso de la guerra el 2 de marzo creó marcadas divisiones dentro de la población, fracturando a las familias. Esta segunda parte de la guerra, iniciada el 7 de octubre por Hezbolá en apoyo de Hamás, continuó unilateralmente. El 26 de noviembre de 2024 se llegó a un acuerdo para poner fin a la guerra: Hezbolá dejó de combatir, pero el ejército israelí cometió 15.000 violaciones del alto el fuego con total impunidad, a pesar de un mecanismo de supervisión que incluía a Francia, Estados Unidos, la FPNUL y el ejército libanés. Este último intenta conciliar la presión estadounidense y el riesgo de conflagración interna, intentando contener la situación: destrucción de depósitos de armas, controles sobre el terreno y contestación de ciertas acusaciones israelíes.

A menudo asimilada en su totalidad como base de Hezbolá, la comunidad chií se encuentra hoy, más que nunca, marginada. La guerra de Hezbollah, que arrastra consigo al Líbano, le ha granjeado la ira de todas las demás comunidades, con raras excepciones, que exigen que la decisión sobre la guerra y la paz, como el monopolio de las armas, vuelva al Estado.

En las primeras horas después del 2 de marzo, la comunidad chiíta estaba perdida. Miles de civiles se ven obligados, tras el lanzamiento de cohetes de Hezbolá y la inminente reacción israelí, a huir de sus hogares en mitad de la noche: enormes atascos de tráfico, éxodo a pie de mujeres, niños y ancianos. En su huida acusan a Hezbolá de servir a los intereses iraníes, mientras ellos sufren violaciones del alto el fuego, sin que el Estado pueda detenerlos, y sin que Irán ni Hezbolá pestañeen.

Sin embargo, unos días después, ante el equilibrio de terror de la guerra iraní-estadounidense/israelí, las opiniones cambian, explica Hussein Ayoub, director del medio Post 180: resurge la esperanza de disuasión, con la esperanza de evitar por todos los medios una ocupación de las aldeas, sin pensar aún en las grandes pérdidas.

Las opiniones, fluctuantes e inciertas, siguen así el campo de batalla.

Los métodos del ejército israelí, el engaño de Trump y la debilidad del Estado libanés luchan por tranquilizar, empujando a una parte de la comunidad chiita a encerrarse en sí misma y regresar, a su pesar, al redil de Hezbollah. En el terreno, esta tensión se traduce en una marcada autocensura. En los centros de acogida, muchos desplazados se niegan a hablar con la prensa. Cuando aceptan, sus palabras siguen siendo cautelosas. El acceso a las familias de los heridos sigue siendo especialmente difícil.

Los asesinatos llevados a cabo por el ejército israelí fuera de los bastiones de Hezbollah, particularmente en ciertos barrios cristianos, alimentan la fobia de los chiítas desplazados, ahora vistos como sospechosos también dentro de su propia comunidad, en entornos chiítas que les son hostiles.

Asistimos así a situaciones injustas: chiítas desplazados, obligados a abandonar el barrio por miedo a ser atacados, reducidos a su afiliación religiosa. El caso más aberrante es el de Hassan, un octogenario conocido en Beirut, ex combatiente de la resistencia comunista contra la ocupación israelí de los años 1970 y 1980: encarcelado por Israel, luego expulsado de su pueblo por Hezbollah durante la represión de los comunistas a principios de los años 1980 bajo la influencia de la revolución iraní, se encuentra ahora una vez más desalojado del apartamento donde se había refugiado su familia desplazada, percibida como un objetivo potencial.

Como suele ocurrir en el Líbano, la realidad resulta ser más compleja de lo que parece. Más allá de la desconfianza hacia la figura del refugiado, surge dentro de la población una forma de solidaridad que garantiza en gran medida la supervivencia de los desplazados, siendo las ayudas estatales limitadas.

Guiados por la repetición de la historia, los residentes de las zonas de guerra han pensado este año en el futuro reservando alojamiento en regiones más seguras. Así, a pesar de las colas de coches obligados a soportar hasta doce horas de viaje en un trayecto de cuarenta y cinco minutos, la “masa” de refugiados en la calle era menos visible que el año pasado, sorprendiendo a muchos periodistas occidentales que vinieron a cubrir la “gasificación” del Líbano anunciada por Israel Katz.

Los más pobres permanecieron en casa, lo que provocó un sinfín de tragedias: las redadas israelíes diezmaron a familias enteras de comunidades llamadas a evacuar.

Durante el frente de “apoyo” en Gaza liderado por Hassan Nasrallah, el régimen de Assad todavía estaba en pie y el Líbano seguía sin presidente debido a la falta de acuerdo político. Tras el asesinato de Nasrallah y la caída de Bashar al-Assad, el país, liberado de la supervisión del Partido Baaz sirio, logró finalmente elegir un presidente el 9 de enero de 2025, tras dos años de vacante.

Joseph Aoun, anuncia en el preámbulo el color de su mandato presidencial: declara que su elección marcaría el comienzo de una “nueva era” de la historia del país, en la que el Estado tendrá la “monopolio de armas”.

Unos días más tarde, nombró primer ministro a Nawaf Salam, entonces presidente de la Corte Internacional de Justicia. Una oleada de esperanza anima al Líbano, donde las poblaciones agotadas por la guerra y años de marginación por parte del Estado se atreven a desear por fin la calma.

Un año después, la esperanza da paso a la desilusión, el cansancio y la ira. El exceso de ataques israelíes desacredita al Estado libanés. El Estado habla del desarme de Hezbollah, un proceso que lleva meses o incluso años, mientras el ejército israelí viola el alto el fuego: esto ha sido entendido por un gran número de ciudadanos como una toma de partido. El eslabón más débil de las grandes ligas, el Estado libanés, es el chivo expiatorio ideal, una piedra de paciencia sobre la que la población derrama su ira y, sobre todo, es el gran competidor de Hezbollah, uno amenazando al otro en un enfrentamiento existencial: la ecuación Estado fuerte/guerrilla fuerte es imposible. A través de Nabih Berri, presidente del Parlamento y del partido chiita Amal, el Estado había pedido a Hezbollah que no abriera un frente contra Israel, consciente de la debilidad del país que no tiene petróleo, ni estrecho, ni ejército capaz de disuadir, previendo la habitual reacción desproporcionada de los israelíes. Sin embargo, Hezbollah lo hizo y luego culpa al Estado de su impotencia.

La apertura, sin precedentes desde hace décadas, de conversaciones directas para la paz entre el Líbano e Israel divide al Líbano en dos y hace resurgir los fantasmas de la guerra civil. Se levantan voces contra el reconocimiento del Estado de Israel, por un lado, mientras que por otro, voces lo exigen, y finalmente, un tercero exige una frontera sin conflicto pero sin reconocimiento del Estado judío. En la comunidad chií, el debate arrecia. Atrapada entre el régimen de los mulás y las guerras de aniquilación de Israel, una gran parte de la población espera deshacerse de Hezbolá, pero teme verse sometida a otra ocupación, cuyo amargo recuerdo sigue vivo.

Desde 1948, Israel se ha beneficiado de miles de millones de dólares de Estados Unidos y Europa, mientras que el Líbano nunca ha sido autorizado a aceptar un arsenal disuasivo. Estados Unidos impone al Líbano el desarme de Hezbollah a cambio de ayuda económica, sin darle los medios financieros para extender su autoridad por todo el territorio, ni los medios que su ejército necesitaría para asegurar su soberanía. Es en este sentido que una parte de los libaneses sigue pensando que las armas de Hezbolá son un eficaz espantapájaros para frenar la invasión israelí, frente a una extrema derecha israelí que hace gala de sus anhelos expansionistas; argumentan poniendo como ejemplo la situación en Cisjordania, donde la colonización ilegal continúa silenciosamente a pesar de las protestas diarias de la autoridad palestina, y por lo tanto temen que el Líbano se esté convirtiendo en “Cisjordania”. El bando opuesto cree que mantener las armas de Hezbollah sólo puede empujar a Israel a destruir el Líbano como destruyó Gaza.

Poner fin al derramamiento de sangre y luego restaurar la ley mediante la participación y el coraje de la comunidad internacional en las negociaciones de Islamabad: un alto el fuego permanente, la preservación de todo el territorio libanés, el fin de la ocupación israelí, la liberación de los presos políticos y la compensación a las víctimas. En este momento, lejos de los nudos y los callejones sin salida de la historia poscolonial, de las guerras lingüísticas, que debaten sobre una “frontera pacificada” o una “paz” con Israel, ¿no sería una reanudación del diálogo entre los propios árabes, incluidos los judíos árabes, un camino posible hacia el largo proceso que requiere la justicia histórica?