“La candidatura de Mélenchon no puede servir como contraataque eficaz contra la RN”

La amenaza de la extrema derecha es más grave que nunca en Francia. Si el RN gana las elecciones presidenciales de 2027, con toda probabilidad conduciría al país hacia una dictadura y una guerra civil, al tiempo que impediría que Francia y Europa lucharan contra Trump y Putin y continuaran la lucha contra el cambio climático. Un desastre.

La derrota de Viktor Orbán en Hungría, el fracaso de Giorgia Meloni en Italia, las crecientes dificultades de Donald Trump en Estados Unidos, la incapacidad de Vladimir Putin para derrotar a Ucrania, muestran sin embargo que la victoria de la extrema derecha no es inevitable. Si además conseguimos evitar que RN gane el próximo año, esta ola mortal probablemente se rompería a escala europea y mundial. Pero para lograrlo, la izquierda social y ecológica tiene una responsabilidad muy pesada: debe superar imperativamente sus actuales divisiones en las próximas semanas.

Los candidatos provenientes del “bloque central” no pueden ofrecer al país una alternativa creíble al RN. Ya se trate de Bruno Retailleau, de Edouard Philippe o de Gabriel Attal, todos los candidatos potenciales de este espacio suscriben sin reparos la continuidad de la catastrófica política neoliberal aplicada desde hace diez años, que ha llevado al país al actual desastre presupuestario, económico y social, impulsando al mismo tiempo a RN. Esto es lo que acaba de demostrar una vez más la burda provocación organizada por Gabriel Attal contra los empleados, la izquierda y el movimiento sindical con motivo del 1 de mayo.

En cualquier caso, ninguno de ellos sitúa su candidatura en la perspectiva de un frente republicano con la izquierda. Al contrario, todos lo consideran su enemigo y una grave amenaza para el país. Y su única idea para contrarrestar a RN consiste en imitar su política en materia de seguridad o inmigración con la esperanza de movilizar a sus votantes. Una estrategia que nunca ha funcionado en ninguna parte y que evidentemente sólo ayuda a legitimar a la extrema derecha.

Por lo tanto, lamentablemente, no hay nada que esperar de esta parte y todos los motivos para temer, por el contrario, que si uno de ellos lograra pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la perdería, ya que el proyecto que defienden ya no se distingue suficientemente del de la extrema derecha, mientras que el rechazo a la política que han seguido durante diez años con Emmanuel Macron es total.

En la izquierda, como en 2012, 2017 y 2022, Jean-Luc Mélenchon lanzó su candidatura únicamente en nombre de la Francia rebelde. El tribuno tiene experiencia, ya ha demostrado sus múltiples cualidades en el complicado ejercicio de una campaña presidencial. Los barrios juveniles y de clase trabajadora donde domina la población de origen inmigrante le dan una base electoral sólida de alrededor del 10% de los votos.

Pero su capacidad para ir más a la izquierda, como lo hizo en 2017 y 2022, está hoy gravemente limitada por la agresiva estrategia antiunidad liderada por LFI y por los repetidos errores de su líder en los temas más delicados. Y, sobre todo, el profundo disgusto que suscita ahora en la derecha y en el centro haría casi segura la victoria de RN si llegara a la segunda vuelta. Al igual que los del “bloque central”, su candidatura no puede por lo tanto servir esta vez como un contraataque eficaz contra el RN.

Sólo una candidatura del resto de la izquierda puede ofrecer al país una ruptura suficientemente clara con los diez años de desastre macronista para competir con el RN y una posibilidad creíble para que todos los demócratas restantes de derecha y de centro formen un frente unido contra la extrema derecha en la segunda vuelta. Pero esto, por supuesto, supone que este espacio político, hoy fragmentado y debilitado, sea capaz de construir su unidad en torno a un proyecto común y nominar conjuntamente a un candidato único. No estamos ahí (en absoluto) aunque el tiempo es más limitado que nunca.

Inicialmente, los actores del llamado proceso de Bagneux, iniciado por Lucie Castets en junio de 2025, se fijaron como objetivo definir un proyecto común y organizar unas primarias para decidir entre los candidatos de izquierda. Pero no se ha avanzado en la cuestión del proyecto común, mientras que la posibilidad de organizar unas primarias parece hoy muy comprometida.

El enfoque no logró incorporar a los principales actores de la izquierda ecológica, social y democrática, y en particular a Place publique y a su potencial candidato Raphaël Glucksmann, hoy el mejor situado en las encuestas, la mitad del Partido Socialista y el Partido Comunista. Tal como están las cosas actualmente, incluso si los partidarios del arco de Bagneux finalmente lograran nominar un candidato común, con toda probabilidad se trataría sólo de una candidatura de izquierda más entre otras y no de una candidatura que pudiera presentarse en la segunda vuelta y ganar las elecciones presidenciales.

Frente a este bloqueo, bajo el liderazgo de Yannick Jadot y Boris Vallaud en particular, la iniciativa Construire 2027 (cuyo autor es uno de los firmantes nota del editor) propone invertir las prioridades fijando primero la tarea de definir un proyecto común y una alianza legislativa, antes de abordar la cuestión de la designación de un candidato presidencial común. Y esto a priori sin pasar por unas primarias, teniendo en cuenta, en particular, los plazos.

Si bien esta iniciativa logró sumar a los sectores de izquierda reacios a las primarias de Bagneux, hasta ahora ha provocado una reacción hostil por parte de la dirección de los ecologistas, en un contexto de fuertes tensiones internas en el PS. Si este enfoque sólo hubiera confirmado y ratificado la división actual dentro de la izquierda social, ecológica y democrática, habría fracasado.

Al igual que el proceso de Bagneux, esta iniciativa sólo puede contribuir a ofrecer realmente una solución a la izquierda, y por tanto al país, de cara a 2027, si va más allá del marco de su apoyo inicial para incorporar a todo el PS, los ecologistas, la Plaza Pública, el After y el PCF, movilizando al mismo tiempo las numerosas fuerzas que, dentro de la “sociedad civil”, se niegan a adoptar un enfoque partidista en el contexto actual de fragmentación, pero que estarían dispuestas a apoyar un enfoque unitario.

Obviamente soy muy consciente del peso de las cuestiones organizativas y de los odios recalentados que se oponen dentro de la izquierda social, ecológica y democrática. También persisten diferencias significativas dentro de este arco en muchas cuestiones importantes. Pero en lo esencial, el acuerdo ya parece amplio, ya se trate de la firmeza que hay que mostrar hacia Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, la urgencia de la transición ecológica, la necesidad de una política fiscal claramente más justa al servicio de una política presupuestaria más responsable que la de Emmanuel Macron, la rehabilitación de la acción y los servicios públicos, el compromiso, sin ingenuidad, a favor de una mayor integración europea. el impulso o incluso la urgencia de la lucha contra todo racismo y toda discriminación.

En el contexto actual, ante la catástrofe que representaría una victoria de RN, es responsabilidad de todos dentro de la izquierda social y ecológica hacer lo necesario para superar las diferencias existentes y desarrollar un proyecto y una candidatura común. Los partidarios del proceso de Bagneux y los iniciadores del Edificio 2027 deben reunirse sin más demora y acordar proponer conjuntamente un enfoque común a toda la izquierda social, ecológica y democrática. Hay urgencia.

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.