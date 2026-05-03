Negociaciones rotas, amenazas repetidas... Actualización de una semana bajo presión

Entre fracasos diplomáticos y un alto el fuego incierto, la situación entre Irán y Estados Unidos sigue sin estar clara este viernes 24 de abril. Las negociaciones previstas para mitad de semana aún no se han producido, mientras persisten las tensiones sobre el terreno y en los discursos.

La primera ronda de negociaciones iniciada el 11 de abril entre Irán y Estados Unidos en Pakistán terminó en un fracaso. Y aunque se suponía que se reanudarían esta semana, todavía están en suspenso. Una vez más, esperado en Islamabad, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aún no ha aparecido. Se espera que el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghtchi, llegue a Pakistán este viernes por la tarde, aunque Teherán se había negado hasta entonces a enviar una delegación. Los emisarios de Donald Trump partirán el sábado, lo suficiente como para causar entusiasmo diplomático.

“ Sólo habrá un acuerdo cuando sea relevante y bueno para Estados Unidos, nuestros aliados y, de hecho, el resto del mundo. “, aseguró el presidente estadounidense. Resultado: ningún diálogo, ningún marco común y ningún calendario por el momento, alejando aún más la posibilidad de un acuerdo.

Si bien anteriormente juzgó la opción “ muy improbable “, Donald Trump anunció la ampliación del alto el fuego con Irán” hasta nuevo aviso » El martes por la tarde, dando a los iraníes la oportunidad de unirse a las negociaciones previstas en Islamabad.

Pero sobre el terreno las cosas fallan. Los medios iraníes informaron el jueves sobre explosiones en Teherán, las primeras desde que entró en vigor la tregua el 8 de abril. Suficientes para debilitar un alto el fuego ya inestable.

Del lado libanés, la situación sigue siendo igualmente inestable. El alto el fuego entre Israel y la Tierra del Cedro también fue “ extendido por TRES SEMANAS », según anunció Donald Trump. A pesar de ello, las violaciones van en aumento: el ejército israelí, que quiere crear una zona de amortiguación en el sur del país, continúa con sus ataques.

Los líderes libaneses han acusado a Israel de “ crimen de guerra », tras la muerte el miércoles de un periodista libanés asesinado en el sur del país. Del ” violaciones » denunciado por Hezbollah, que anunció a cambio el lanzamiento de cohetes contra el norte del Estado hebreo.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Donald Trump ha hecho de la imprevisibilidad su marca registrada.

El presidente estadounidense ha endurecido su tono en varias ocasiones y afirmó el lunes que “ muchas bombas explotarán “, si las demandas estadounidenses no se cumplieran antes del final del alto el fuego.

También aseguró que no tiene prisa respecto al fin de las hostilidades. “ tengo todo el tiempo del mundo “, escribió, añadiendo que no es el caso de Irán, manteniendo la presión militar, con un tercer portaaviones estadounidense, el George Bush, que navega cerca de la región.

Israel, por su parte, declaró a través de su ministro de Defensa, Israel Katz, que esperará “la luz verde de Estados Unidos” para “ devolver a Irán a la edad de piedra “.

Desde marzo, la situación en torno al Estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto, sigue pesando sobre el mercado mundial de hidrocarburos, incluso a pesar de la tregua y el cese de los bombardeos. Las tensiones incluso aumentaron tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones, mientras Washington reforzaba su presencia naval en la región. Oficialmente, se trata de asegurar este paso estratégico e impedir cualquier intento de bloquearlo.

De hecho, la situación sigue siendo inestable. Los iraníes y los estadounidenses han intensificado las incautaciones y las inspecciones de barcos. Desde su nuevo cierre el sábado, debido al bloqueo estadounidense, el número de cruces del Estrecho de Ormuz ha disminuido y los incidentes con barcos han aumentado.

Una presión militar que no cesa. Del lado de Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó en X que una reapertura del estrecho era por el momento imposible, “ mientras se infrinja abiertamente el alto el fuego “.

Donald Trump, por su parte, ha multiplicado las declaraciones ofensivas, afirmando haber ordenado a la marina estadounidense “ destruir todos los barcos, incluso los más pequeños (…) que ponen minas en el estrecho de Ormuz “. “ Tenemos control total sobre el Estrecho de Ormuz “, afirmó también, añadiendo que ” Ninguna embarcación puede entrar o salir sin permiso de la Marina de los Estados Unidos. “.