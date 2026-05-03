Líderes políticos atacados, Rusia acusada... Lo que sabemos sobre el ciberataque a Signal en Alemania

“ Extremadamente preocupante “. Así se describe la magnitud del hackeo de Signal, que afecta a la clase política alemana pero también a periodistas, soldados y diplomáticos al otro lado del Rin. Un ciberataque pone en duda la seguridad de las comunicaciones dentro del Parlamento alemán, admitió un responsable parlamentario. Este sábado 25 de abril, Berlín atribuyó los repetidos ataques de mensajería a Rusia.

El caso ha ido creciendo desde el miércoles. “Der Spiegel”, citando fuentes anónimas, reveló que la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, figura conservadora, había sido víctima de un ataque de phishing. Miembro del comité ejecutivo de la CDU, cuyos miembros, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, se comunican a través del grupo de discusión Signal, precisa el semanario alemán.

Este hackeo de la mensajería de Signal se realizó mediante phishing, una técnica que consiste en hacerse pasar por una persona u organización que el destinatario conoce para incitarlo a proporcionar datos personales, hacer clic en un enlace corrupto o dar su contraseña.

Un portavoz de la Cancillería alemana, Sebastian Hille, aseguró a la prensa el 24 de abril que “ Las comunicaciones del gobierno federal, el canciller federal y los ministros federales son seguras. “.

La fiscalía federal alemana dijo que estaba investigando ” sospecha de espionaje » desde febrero. Rusia es el sospechoso número 1, mientras que Berlín, principal proveedor de ayuda militar a Kiev, acusa a Moscú de liderar durante años una campaña de ciberataques, espionaje y sabotaje contra Alemania, lo que el Kremlin niega.

Moscú ha sido acusada de numerosos ataques informáticos en muchos países occidentales. Los funcionarios alemanes han sido atacados periódicamente, como en 2015, cuando se vieron afectados los ordenadores del Bundestag y los servicios de la canciller Angela Merkel.

Interrogados el viernes en una conferencia de prensa sobre este hackeo y sus implicaciones, los portavoces del gobierno se mostraron vagos y hasta ahora se negaron a comunicar la magnitud del fenómeno.

Una portavoz del Ministerio del Interior dijo que el ciberataque comenzó en febrero y fue ” todavía en progreso ” Y ” probablemente dirigido por un actor estatal “. Por lo tanto, el 6 de febrero se emitió una advertencia en este sentido, luego una segunda el 17 de abril. Según ella, su objetivo es “ políticos, el ejército, la diplomacia y periodistas de investigación. “.

Pidiendo investigaciones de un “ gran rigor », el diputado verde Konstantin von Notz no dijo hasta qué punto su partido está preocupado. “ Es imperativo obtener rápidamente certeza sobre quién está exactamente afectado, particularmente con respecto a qué datos están realmente comprometidos. “, se limitó a declarar. Dos partidos, los socialdemócratas, que gobiernan en Berlín junto con los conservadores, y la extrema izquierda, Die Linke, que está en la oposición, admitieron que ” algunos » de sus funcionarios electos estaban preocupados.

Konstantin von Notz cree que debe “ recordar » al gobierno « La urgencia de reforzar la seguridad informática en Alemania. ”, acusándolo de “ lamentablemente enormes deficiencias » porque desde hace meses se prolonga una reforma constitucional destinada a reforzar los servicios de seguridad alemanes.