



Este sábado 7 de marzo se lanzaron dos artefactos explosivos en Nueva York, al margen de una manifestación antiislámica organizada por el influencer de extrema derecha Jake Lang, frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Este avión, que podría haber “causar lesiones graves”bajo investigación “como un acto terrorista inspirado” por el grupo Estado Islámico, informó la policía de Nueva York el lunes 9 de marzo. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” analiza las circunstancias de este suceso.









Este sábado, ante la convocatoria del influencer islamófobo de extrema derecha Jake Lang, una veintena de personas se manifestaron en Nueva York contra“islamización” y oraciones musulmanas en público en Nueva York, frente a unos 125 contramanifestantes. Las dos manifestaciones se celebraron frente a la residencia del nuevo alcalde demócrata y primer concejal musulmán Zohran Mamdani.





En las afueras de la manifestación islamófoba, un hombre vestido con una sudadera con capucha, con la ayuda de un cómplice, arrojó dos artefactos explosivos que contenían peróxido de acetona o TATP, un explosivo elaborado a partir de productos vendidos comercialmente.

















El lunes se presentó una denuncia y se inició una investigación sobre “acto terrorista inspirado” por el grupo Estado Islámico fue confiada a la policía antiterrorista estadounidense.





El autor del lanzamiento, Emir Balat, de 18 años, y su presunto cómplice, Ibrahim Kayumi, de 19, revelaron a la policía su afiliación con el grupo Estado Islámico (EI), según la denuncia presentada en el tribunal federal de Manhattan.





Se presentaron cinco cargos contra los sospechosos, procedentes del vecino estado de Pensilvania, entre ellos “intento de proporcionar material, medios y recursos a una organización terrorista extranjera” Y “uso de un arma de destrucción masiva”.









El domingo, el escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía de Nueva York descubrió otro dispositivo sospechoso y materiales similares a los dos primeros artefactos explosivos dentro de un automóvil no lejos de Gracie Mansion. Este tercer dispositivo no contenía materiales explosivos, según Jessica Tisch. “Hoy continuaremos desplegando recursos adicionales para combatir el terrorismo en toda la ciudad”aseguró el lunes el jefe de policía de Nueva York.









No hay indicios de que el incidente esté relacionado con la guerra en Oriente Medio, subrayó el policía. Sin embargo, el nivel de alerta ha aumentado en la ciudad desde el inicio de los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán el 28 de febrero.









El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó este lunes en rueda de prensa que ni él ni su esposa se encontraban presentes en su domicilio en el momento del incidente. Al tomar posesión de su cargo el 1 de enero, el concejal demócrata declaró que “Cualquiera que venga a Nueva York a sembrar violencia en nuestras calles deberá rendir cuentas legalmente”.





Ya había reaccionado el domingo en X: “ Ayer, Jake Lang, un supremacista blanco, organizó una protesta frente a Gracie Mansion, motivado por la intolerancia y el racismo. Ese odio no tiene cabida en Nueva York”.. Antes de agregar: “La violencia durante una manifestación nunca es aceptable. Intentar utilizar un artefacto explosivo y herir a otras personas no sólo es un delito, sino también reprensible”..







