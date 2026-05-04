Donald Trump anuncia una extensión de la tregua en el Líbano, sin avances respecto a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves 23 de abril una prórroga de tres semanas del alto el fuego en el Líbano, en un momento en el que los esfuerzos por llegar a un acuerdo con Irán están estancados.

“El alto el fuego entre Israel y Líbano se ampliará TRES SEMANAS”escribió el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social tras una nueva reunión entre representantes de los dos países en Washington.

En vigor desde el 17 de abril, la tregua, que inicialmente debía finalizar el domingo, ofreció un cierto respiro a la población libanesa, en un conflicto que ya ha dejado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados en el país desde principios de marzo. Donald Trump aseguró que Estados Unidos “Trabajaremos con el Líbano para ayudarlo a protegerse contra Hezbollah”.

La organización chií, que arrastró al país a la guerra el 2 de marzo en apoyo de su aliado iraní, rechazó estas conversaciones y continúa sus operaciones en el sur del Líbano, donde Israel pretende crear una zona de seguridad a costa de la destrucción de pueblos y de los bombardeos que acabaron con la vida de dos periodistas libaneses el miércoles.

Hezbolá anunció que había disparado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a “violaciones” alto el fuego por parte del ejército israelí.

A pesar de todo, Donald Trump dijo que esperaba que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, se reunieran. “en las próximas semanas”.

Se espera que el presidente libanés, que hasta ahora ha descartado la perspectiva de tal reunión, asista a la cumbre europea en Ayia Napa, Chipre, el viernes, junto con sus homólogos egipcios Abdel Fattah al-Sissi y el sirio Ahmed al-Charaa y el príncipe heredero de Jordania Hussein bin Abdallah.

Los Veintisiete han hecho saber que tienen intención de debatir “La situación en el Líbano y las conversaciones entre Israel y el Líbano” y mantener un “diálogo intensivo” con los Estados de la región.

En cuanto a Irán, Washington mantiene la presión militar con la llegada a la región de un tercer portaaviones, el “USS George H.W. Bush”. El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que sólo estaba esperando la luz verde de Estados Unidos para reanudar los ataques.

Donald Trump, sin embargo, aseguró que no tenía intención de utilizar armas nucleares contra Irán, al que había amenazado a principios de abril con” apagar “ civilización. “¿Por qué iba a utilizar armas nucleares cuando las hemos eliminado por completo, de una manera muy convencional? »declaró el presidente estadounidense en respuesta a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca.

Una primera sesión de conversaciones iraní-estadounidenses en Pakistán el 11 de abril terminó en un fracaso. Donald Trump ha avanzado “divisiones” en el poder en Teherán para explicar el aplazamiento sine die de una segunda vuelta prevista para esta semana. En respuesta, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, prometieron unidad el jueves en sus redes sociales. “un Dios, una nación, un líder, un camino”.