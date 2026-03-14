¿Podemos comparar la guerra contra Irán con la guerra contra Irak?





A menudo trazamos, particularmente en el debate público francés, el paralelo entre la guerra lanzada por George W. Bush contra Irak en 2003 y la lanzada hoy por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Sin embargo, las circunstancias son bastante diferentes y la intervención contra Irán puede parecer a priori menos ilegítima en varios aspectos. Pero dada la forma en que se lanzó y luchó esta guerra, es probable que las consecuencias sean igualmente catastróficas.





Al igual que los mulás iraníes, Saddam Hussein fue un dictador terrible que no dudó en masacrar a su propio pueblo, particularmente en Kurdistán. Esta había sido una motivación importante en ese momento para ir a la guerra para los neoconservadores que se sentían investidos con la misión de difundir la democracia en todo el mundo a punta de bayonetas estadounidenses.





En este nivel, los mulás iraníes probablemente sean incluso más sanguinarios que Saddam Hussein, como lo demostraron al masacrar a más de 30.000 personas en enero. Pero esta vez, claramente es la menor de las preocupaciones y motivaciones de Donald Trump para iniciar una guerra contra este país ya que él mismo dice que busca una solución como prioridad. “estilo venezolano”lo que mantendría la dictadura mientras los mulás cedan en materia de energía nuclear y misiles, y le den petróleo iraní.





Saddam Hussein no tenía ningún vínculo real con el terrorismo internacional y en particular con los perpetradores del ataque del 11 de septiembre de 2001, contrariamente a lo que afirmaron los líderes estadounidenses en ese momento. Los mulás iraníes tampoco han tenido nunca vínculos con Al Qaeda o el Estado Islámico, a diferencia de otros países del Golfo. Estas organizaciones que dicen ser del Islam sunita son en realidad, por el contrario, sus enemigos jurados. Tampoco organizan operaciones masivas de influencia islamista en Europa como lo hacen Arabia Saudita, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos con miles de millones.









Por otro lado, tuvieron una política activa de apoyo a facciones chiítas o asimiladas para desestabilizar la región y al mismo tiempo no dudaron en organizar algunos golpes de estado en Europa, particularmente contra sus oponentes. Sin embargo, su capacidad de causar daño fuera de sus fronteras ya estaba muy reducida antes del inicio de esta guerra con la caída de Bashar al-Assad, la destrucción casi completa de Hamás y los duros golpes ya asestados al Hezbolá libanés. Se podría dudar de su capacidad para reconstituirlo en el futuro previsible, dado el profundo deterioro de la situación económica y política en Irán.









Del mismo modo, es evidente que Saddam Hussein no tenía realmente armas de destrucción masiva ni un programa nuclear militar, contrariamente a lo que afirmaba la administración Bush. Mientras que la existencia de un programa nuclear militar iraní muy avanzado está fuera de toda duda. El acuerdo de 2015, sin embargo, permitió controlarlo y regularlo estrictamente hasta que Donald Trump lo abandonó en 2018. Y el régimen, muy debilitado, estaba claramente dispuesto a aceptar condiciones más estrictas incluso ahora, como indicó el ministro omaní tras las negociaciones iniciadas bajo su égida.





Por lo tanto, en ciertos niveles, el ataque contra Irán podría parecer menos injustificado que el ataque contra Irak. Pero se lanzó en medio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y sin ningún intento de legitimación por parte de las Naciones Unidas o incluso de una amplia coalición de países como fue el caso en 2003. Esto en realidad la hace aún más ilegítima y más peligrosa que la guerra contra Irak para el Estado de derecho internacional y el multilateralismo.









Además, en ausencia de un escenario creíble para una transición pacífica interna, el deseo mostrado por Estados Unidos e Israel parece ser destruir no sólo las instalaciones militares o de seguridad del régimen sino también la infraestructura petrolera del país, sus plantas desalinizadoras de agua de mar y muchas otras infraestructuras esenciales. Es probable que estos bombardeos masivos y prolongados creen un gran desastre humanitario en Irán. Es evidente que los estadounidenses y los israelíes también tienen la intención de fomentar las sediciones regionales entre los kurdos y los baluchis.





Dado el gigantesco desequilibrio en el equilibrio de poder, el resultado más probable de todas sus acciones parece ser transformar a Irán en otro Estado fallido. Por no hablar del sur del Líbano, que un ministro israelí amenaza con transformar en una nueva Gaza… Lo que no puede sino prolongar y agravar la inestabilidad en toda esta región esencial de Oriente Medio, en particular para Europa.









En resumen, incluso si las circunstancias difieren y si en ciertos aspectos la intervención contra los mulás iraníes hoy puede parecer menos ilegítima que la contra Saddam Hussein hace un cuarto de siglo, el resultado final probablemente será igualmente catastrófico para Irán, para la región, para Europa y para el mundo…





EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.