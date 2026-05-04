Sospecha de brote de infección por hantavirus en un crucero: lo que sabemos

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago canario español, son “concebido como una puerta de entrada para el desembarco” del crucero presuntamente foco de hantavirus, actualmente frente a las costas de Cabo Verde, a bordo del cual se encuentran 149 personas de 23 nacionalidades, anunció el operador este lunes 4 de mayo en un comunicado de prensa. Desde este fin de semana, el “MV Hondius”, un crucero holandés, está en el centro de la atención tras la muerte de varias personas, que podrían deberse al hantavirus.

“A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico”indicó la línea de cruceros Oceanwide Expeditions. “Se está barajando la opción de continuar navegando hasta Las Palmas o Tenerife como puerta de entrada al desembarco, donde se podrían realizar controles médicos y tratamientos adicionales”continúa el comunicado de prensa.

El barco no pudo atracar en el puerto de la capital caboverdiana, Praia, según la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, quien explicó que equipos médicos subieron a bordo dos veces para evaluar a los dos infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo de tres muertes -entre ellas una pareja de jubilados holandeses, según la prensa local- relacionadas con este posible brote de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico. Este barco, el “MV Hondius”, conectaba Ushuaïa, en Argentina, con el archipiélago de Cabo Verde.

Actualmente, dos miembros de la tripulación experimentan síntomas respiratorios agudos. “Uno leve y otro grave. Ambos necesitan atención médica urgente”según el comunicado de prensa de Oceanwide Expeditions.

“Las autoridades holandesas han acordado coordinar una operación conjunta destinada a organizar la repatriación de las dos personas que presentan síntomas a bordo del “MV Hondius”, desde Cabo Verde a los Países Bajos”dice el comunicado de prensa. Tal repatriación dependería de varios factores, incluida la autorización de las autoridades de Cabo Verde, según el comunicado de prensa.

El Ministerio holandés de Asuntos Exteriores confirmó en un comunicado que “Actualmente estaba estudiando la posibilidad de evacuar médicamente a algunas personas del barco”. “Si esto es posible, el Ministerio de Asuntos Exteriores se hará cargo de la coordinación”dijo un portavoz.

El hantavirus, una enfermedad generalmente transmitida a humanos por roedores, fue confirmado en el pasajero que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica. Este último, un pasaje británico, fue desembarcado el 27 de abril y “ fue evacuado médicamente a Sudáfrica »según la línea de cruceros.

Sin embargo, aún no se ha establecido si el virus fue la causa de las tres muertes, según Oceanwide Expeditions. Y no se ha confirmado oficialmente ningún caso de hantavirus entre los dos pasajeros con síntomas que requirieron tratamiento a bordo del barco. Se está llevando a cabo una investigación.

El posible brote de hantavirus presenta una “bajo riesgo” de propagación, estimó el director regional de la OMS Europa, en un comunicado de prensa publicado este lunes. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay motivos para entrar en pánico o imponer restricciones de viaje”.dictaminó Hans Kluge, enfatizando que las infecciones por hantavirus son raras, generalmente relacionadas con la exposición a roedores infectados y no se transmiten. “no es fácil entre personas”.