¿Y si Aurore Bergé no hubiera citado a Maurras, sino a Gotlib?





“El LFI es un partido anti-Francia. » La sentencia de Aurore Bergé contra los rebeldes provocó una reacción. Y es normal: el ministro macronista utiliza el epíteto “anti-Francia”, inventado a finales del siglo XIX.mi siglo por varios pequeños grupos de extrema derecha y popularizado, entre otros, por Charles Maurras, fundador de Action Française y partidario del régimen de Vichy.





Pero probablemente algunos de nosotros saltamos de nuestro asiento cuando escuchamos la expresión “anti-Francia”. No porque la ministra haya citado al ignominioso Maurras, sino porque ha citado a Gotlib. O más precisamente su héroe, Superdupont. ¡Pero sí, Superdupont!





Recuerde a este superhéroe que apareció en 1972 en las páginas de “Pilot” gracias a dos genios, Jacques Lob y Marcel Gotlib. Este malabar bigotudo tenía la particularidad de ser una caricatura del francés medio: boina vasca, queso charentaise, baguette y camembert. Superdupont, por supuesto, tenía un enemigo jurado, una organización malvada llamada “Anti-Francia” por lo tanto, cuyo trabajo decadente veía en todas partes, como el buen racista vulgar que era. Con su supuesta cretinidad chauvinista, Superdupont anuncia en cierto modo “OSS 117: El Cairo, nido de espías” (2006) de Michel Hazanavicius. Pero también anuncia, sí, a Aurore Bergé.





Porque nos vino una intuición apremiante: ¿y si Madame Bergé no hubiera citado a Maurras sino, deliberadamente, a Gotlib? ¿Y si hubiera sentido que, en los actuales tiempos trumpistas, la xenofobia ordinaria ya no era suficiente para atraer la atención de los medios, para ganar los votos de la gente, que se necesitaban aún más excesos, más obscenidades, más grotescos? Sin embargo, este es el punto fuerte de los artistas y satíricos: a diferencia de los intelectuales, no están obligados a mostrar ninguna moderación para demostrar que su razón (o su salud mental) es sólida. Es incluso todo lo contrario: para realizar adecuadamente su apostolado, deben exagerar la línea, empujar al máximo al idiota, al malvado y al aberrante.





Así, cuando Donald Trump proclama que los inmigrantes haitianos “comer perros y gatos”, o piensa lo genial que sería crear un “Riviera del Medio Oriente” en el territorio de Gaza destruido por las bombas, no hace a Maurras, a Barrès o a Alain de Benoist: hace al profesor Choron. Incluso podemos decir que el segundo mandato del presidente estadounidense aplica en primer grado la visión del mundo expuesta, por diversión, por el fundador de las revistas mensuales “Hara-Kiri” y “Grodada”, y por “sus” caricaturistas, en particular el mejor de todos, Vuillemin.





Pero volvamos al difunto Gotlib, que cuando era niño tuvo que llevar la estrella amarilla. Recordamos que detuvo las aventuras de Superdupont, en parte porque ya no le agradaban (y es cierto que no es la mejor de sus obras), en gran parte porque, en 1984, Jean-Marie Le Pen se había identificado públicamente con su héroe. ¿Qué pensaría de un momento en el que un ministro de la derecha republicana hable como Le Pen?