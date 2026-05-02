Estados Unidos amenaza a sus aliados de la OTAN, “tigres de papel” que se negaron a apoyarlos contra Irán

Por otro lado, todo va bien en la OTAN: el secretario general adjunto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se reunió el 23 de abril con representantes de la Unión Europea para coordinar mejor el apoyo a Ucrania, mientras soldados de varios países miembros de la alianza llevan a cabo la última fase de Orion-26, un vasto ejercicio militar que comenzó en febrero en el este de Francia.

Por otro lado, todo es más complicado: la culpa es una vez más de los Estados Unidos de Donald Trump, que, enojado por la falta de apoyo de sus aliados en el contexto de la guerra de Irán, se plantea en particular suspender a España de la OTAN. Un resentimiento que debe conducir a una “asustar” Europeo, volvió a pedir a Emmanuel Macron.

Todo comienza con un correo electrónico interno del Ministerio de Defensa, revelado el 24 de abril por Reuters, que describe varias opciones para sancionar a los aliados de la OTAN que, según ellos, no han apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. El memorando fue preparado por Elbridge Colby, el principal asesor político del Pentágono, dijo la agencia de noticias.

Expresa su frustración por la reticencia o negativa de ciertos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, estancia y vuelo sobre sus territorios durante la guerra contra Irán. Es “simplemente el estándar básico absoluto para la OTAN”habría escrito, según un funcionario estadounidense citado por Reuters.

No es la primera vez que Estados Unidos critica a los miembros de la organización político-militar creada en 1949. Donald Trump ya se había enfurecido por su negativa a enviar a sus soldados para reabrir el Estrecho de Ormuz. También dijo varias veces que estaba considerando retirarse de la alianza, opción que no estaría presente en el correo electrónico, al igual que el cierre de bases estadounidenses en Europa. Por otro lado, podría producirse una retirada de determinadas fuerzas.

Pero la principal opción considerada en el correo electrónico es la suspensión de países considerados “difícil” dentro de la OTAN, según Reuters, empezando por España. Desde finales de febrero, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en la punta de lanza de las voces alzadas en Occidente contra las hostilidades que asolan Oriente Medio. Esta firme posición irritó mucho a Donald Trump, quien criticó a Madrid por negarse a permitir que Estados Unidos utilizara bases militares situadas en Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos, llegando incluso a amenazar con “cesar todo comercio” entre los dos países. Desde hace varios meses, el presidente estadounidense también critica al Gobierno español por su negativa a incrementar su gasto en seguridad tanto como se acordó en la última cumbre de la OTAN el año pasado.

Presente en Nicosia, Chipre, para una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) el 24 de abril, Pedro Sánchez aseguró, en inglés, que “España es un socio fiable dentro de la OTAN y (que) cumplimos con nuestras obligaciones (…) así que no os preocupéis”. Antes de agregar en español: “No trabajamos sobre la base de correos electrónicos (revelado por Reuters, nota del editor), trabajamos sobre la base de documentos oficiales y posiciones que formula el gobierno de Estados Unidos. »

También en la mira de Estados Unidos, el Reino Unido podría ser “sancionado” mediante una decisión diplomática: una revisión de la posición estadounidense sobre las Islas Malvinas. Administrados por el Reino Unido, todavía son reclamados por Argentina, cuyo presidente Javier Milei es aliado de Trump. Este último ha insultado repetidamente al primer ministro británico, Keir Starmer, calificándolo de cobarde por su negativa a participar en la guerra contra Irán.

“El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles a su disposición para que nuestros aliados ya no sean tigres de papel sino, por el contrario, desempeñen su papel”añadió, sin comentar específicamente la presencia de Madrid en la Alianza Atlántica.

Interrogada en Nicosia, durante la cumbre de líderes de la UE, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intentó enviar un mensaje de calma: “Creo que la OTAN debe permanecer unidadijo. Creo que es un activo que tenemos. » Implícito: no lo perdamos. Una posición de oposición no frontal a los ataques estadounidenses contra Europa que el líder de extrema derecha adopta desde hace varias semanas.

Por el contrario, Emmanuel Macron defendió el viernes por la noche en Atenas (Grecia) una “asustar” Europeo frente a una “momento único” con “un presidente estadounidense, un presidente ruso y un presidente chino” que, según él, son “ferozmente opuesto a los europeos”. Si parecía poner a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en la misma categoría de oponentes del Viejo Continente, también subrayó que el presidente de los Estados Unidos sigue siendo un “aliado”incluso si no siempre fue ” confiable “ O “previsible”. “Este momento podría ser el momento europeo”insistió en cualquier caso, reafirmando, como viene haciendo desde principios de año, que la UE es, por el contrario, ” confiable “ Y “previsible”incluso si ella debe ahora “conviértete en un verdadero poder” geopolítica.