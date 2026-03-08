Trump anuncia la destitución de su ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Publicado el 5 de marzo de 2026 a las 20:42 horas. Lectura: 1 min.







Donald Trump anunció este jueves 5 de marzo en su red Truth Social la destitución de la ministra de Seguridad Nacional Kristi Noem, una de las pilotos de la política de expulsión de inmigrantes del gobierno estadounidense.









El ministro, a quien se le ha confiado una misión “emisario especial” para América Latina, será reemplazado a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, afirmó el presidente estadounidense.





Según la prensa, Donald Trump tomó su decisión después de unas audiencias parlamentarias con Kristi Noem, durante las cuales ésta se vio en apuros por la adjudicación de un importante contrato público.









Posando descaradamente frente a los detenidos hacinados en una infame megaprisión salvadoreña, Kristi Noem encarnó hasta el punto de caricaturizar la inflexibilidad de la administración Trump frente a la inmigración ilegal.





Pero los métodos musculosos de la ministra de Seguridad Nacional y su gusto desmesurado por la publicidad precipitaron la desgracia del ex gobernador de Dakota del Sur (norte), de 54 años, cuyo presidente sustituto, Donald Trump, anunció el senador Markwayne Mullin.









Tras la muerte de Renee Good, un representante demócrata en la Cámara de Representantes presentó una moción para destituir a la ministra, que había recibido 120 copatrocinadores de sus colegas, es decir, más de la mitad de los demócratas de la Cámara.





En noviembre, citado por un juez federal para explicar su decisión de ignorar su orden de suspender las expulsiones a El Salvador en virtud de una ley de emergencia de 1798 sobre “enemigos extranjeros”la administración Trump reconoció que esta decisión fue tomada por la propia Kristi Noem.





La ministra incluso visitó esta megaprisión, Cecot, en marzo de 2025, poco después de estas expulsiones, posando para las cámaras durante su visita. “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: SALGAN AHORA. Si no se van, los cazaremos, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión salvadoreña”.escribió en una publicación en sus redes sociales acompañada de fotografías del establecimiento penitenciario.