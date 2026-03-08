Kyiv y Moscú intercambian 200 prisioneros de guerra de cada bando: lo que sabemos





Rusia y Ucrania anunciaron este jueves 5 de marzo que habían intercambiado 200 prisioneros de guerra de cada bando, el primer paso de una operación más amplia acordada durante las recientes negociaciones en Ginebra. Rusia dijo que un total de 1.000 personas – 500 de cada lado – serían intercambiadas el jueves y viernes.









“Hoy, 200 familias ucranianas recibieron el mensaje que más esperaban: sus seres queridos vuelven a casa”afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las redes sociales.





Ha publicado un vídeo en el que se puede ver a estos soldados bajando del autobús, con la cara marcada, envueltos en banderas ucranianas, cantando “¡Gloria a Ucrania!” »cantar a coro el himno ucraniano o besar a quienes acudieron a darles la bienvenida.









“He vuelto, queridos míos”dijo un joven soldado dirigiéndose a su familia. Otro se secó las lágrimas al escuchar una voz femenina a través del altavoz de su teléfono inteligente: “¡Te amo, Ash!” » ” Yo también te amo “respondió este hombre con la cabeza rapada.





Entre los ucranianos intercambiados, algunos estaban en cautiverio desde hacía cuatro años, en particular soldados que participaron en la defensa de la acería Azovstal en Mariupol, símbolo de la resistencia ucraniana, afirmó el comisario ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Loubinets.









“Muchas personas liberadas se encuentran en un estado psicológico difícil. En algunas se observó un peso críticamente bajo”añadió.





Petro Yatsenko, director del centro ucraniano para prisioneros de guerra, afirmó en el acto que “la gran mayoría” de los ucranianos liberados sufren problemas de salud relacionados con “tortura y tratos inhumanos” sufrió en cautiverio.







Las fuerzas rusas someten “generalizado y sistemático” Prisioneros de guerra ucranianos sometidos a torturas y malos tratos: esta es la observación establecida después de tres años de conflicto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) basándose en entrevistas realizadas a ex cautivos. Desde el 24 de febrero de 2022, el organismo de la ONU se reunió y entrevistó a 454 prisioneros de guerra ucranianos liberados por Moscú. Casi todos (95%) proporcionaron relatos detallados y consistentes de tortura o malos tratos graves durante su encarcelamiento. Y la mitad (52%) denunció violencia sexual. Entre los métodos recurrentes de los rusos: “golpes, descargas eléctricas, asfixia, privación del sueño, simulacros de ejecución, ataques de perros, amenazas, humillaciones” podemos leer en un informe (PDF) de la ACNUDH que data de octubre de 2024. Estas prácticas, señaló luego el organismo de la ONU, son “omnipresente en todas las etapas del cautiverio” y documentado “en numerosos centros de internamiento, tanto en los territorios ocupados (desde Ucrania por las fuerzas del Kremlin) que en la Federación Rusa ». A lo largo de los informes, los testimonios recogidos siguen dando fe de la perseverancia “abuso grave”dijo el viernes 21 de febrero Danielle Bell, jefa de la misión de vigilancia de los derechos humanos de la ONU en Ucrania. El organismo de la ONU también precisó que en los últimos meses había registrado un “pico alarmante” en ejecuciones reportadas de militares ucranianos capturados por las fuerzas rusas, citando acusaciones creíbles de 81 ejecuciones desde agosto de 2024. Ucrania, sin embargo, no está libre de violencia contra los detenidos. Respecto a los prisioneros de guerra rusos, indica el HDCH, “casi la mitad” de 469 cautivos entrevistados dijeron que habían sufrido torturas o malos tratos por parte de las fuerzas ucranianas. Pero, subraya el organismo de la ONU, “En la mayoría de los casos, (eso) se detiene cuando (ellos) llegar a los lugares oficiales de detención”. antes de Cristo









“En el marco de los acuerdos alcanzados en Ginebra, los días 5 y 6 de marzo se realizará un intercambio de prisioneros con Ucrania. 500 contra 500 »escribió el negociador ruso y asesor del Kremlin Vladimir Medinski en su cuenta de Telegram.





Según Moscú, en la mediación de este intercambio participaron Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Los intercambios de prisioneros y cadáveres son el único resultado concreto de varias rondas de conversaciones directas entre Kiev y Moscú organizadas desde 2025 bajo la presión de Washington.









Se esperaba una nueva reunión tripartita esta semana antes de ser suspendida indefinidamente debido a la guerra en Oriente Medio. En febrero, Kiev y Moscú ya habían intercambiado 157 prisioneros de guerra de cada bando, el primer intercambio de este tipo desde octubre de 2025.





La invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y dejó cientos de miles de muertos en ambos países, según estimaciones.