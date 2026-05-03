¿Hacia una reanudación de las conversaciones?

Una posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra se vislumbra este sábado 25 de abril, con el envío de negociadores de ambos bandos a Islamabad, capital de Pakistán, sin garantía de conversaciones directas, dos semanas después del fracaso de un intento anterior.

Al mismo tiempo, la tregua en el Líbano, otro escenario del conflicto, todavía parece precaria. Desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

Islamabad lleva días esperando la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que comenzaron hace dos semanas y fueron interrumpidas después de unas quince horas, a pesar de que el alto el fuego se prorrogó unilateralmente. sine die desde entonces por los Estados Unidos.

Al llegar el viernes por la tarde a Islamabad para reunirse con altos funcionarios paquistaníes, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió con el poderoso jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, según imágenes difundidas por X desde la embajada iraní en la capital paquistaní.

Pero “No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos”afirmó en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, precisando que las posiciones de su país serán transmitidas a la parte estadounidense a través de mediadores paquistaníes.

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitarán Pakistán este sábado para conversar. “con representantes de la delegación iraní”Sin embargo, declaró anteriormente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurando que esta reunión era una petición de Teherán.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, no debería estar en el viaje esta vez, pero podría unirse a ellos más adelante si se logran avances, dijo Karoline Leavitt.

“El enemigo está buscando una manera de salvar las apariencias”comentó este sábado el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, citado por la agencia ISNA. “Nuestro poder militar es hoy una fuerza dominante, y el enemigo está buscando una forma de salir del atolladero de la guerra en el que se ha quedado atrapado para salvar las apariencias”.afirmó un portavoz del ministerio, citado por la agencia Isna.

Después de Pakistán, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, continuará una gira regional que le llevará a Omán y Rusia.