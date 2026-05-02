Trump quiere imponer un recargo del 25% a los coches importados de la Unión Europea

Publicado el 2 de mayo de 2026 a las 09:53 horas. Lectura: 2 min.

Donald Trump sacó a relucir una de sus armas favoritas el viernes 1 de mayo, diciendo que quería elevarla al 25%. “la próxima semana” derechos de aduana sobre vehículos importados a los Estados Unidos desde la Unión Europea. El presidente estadounidense critica a la UE por no respetar el acuerdo comercial firmado el verano pasado.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, se dijo ” contento “ adoptar esta nueva medida de desafío hacia uno de sus principales socios comerciales.

Donald Trump apunta tanto a los automóviles como a los vehículos más pesados ​​(“trucks” en inglés), sin especificar a qué categorías se refiere exactamente. “Se entiende y se acuerda claramente que si producen automóviles y camionetas en fábricas ubicadas en Estados Unidos, NO se aplicarán DERECHOS ADUANEROS”añade el presidente.

El anuncio se produce días después de una disputa con el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán. Horas después de su publicación en Truth Social, en un evento en Florida, dijo que “informó al hermoso país que es Alemania” de su decisión, acusando a los fabricantes Mercedes y BMW de haber “despojado” los americanos “durante años”.

Alemania, un importante productor de automóviles, exportaba alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos antes del regreso de Donald Trump al poder, según la principal federación de la industria automovilística alemana (VDA).

El Jefe de Estado estadounidense ha hecho de los derechos de aduana un importante instrumento en su política económica y diplomática. Ha implementado recargos sectoriales –automóviles y acero en particular– y está tratando de mantener los que afectan a casi todos los demás productos importados, recientemente censurados por el Tribunal Supremo.

Después de meses de enfrentamiento, la Unión Europea y Estados Unidos concluyeron un acuerdo en julio que limita los aranceles aduaneros sobre automóviles y repuestos europeos al 15% (en lugar del 25%). Japón y Corea del Sur obtuvieron lo mismo.

A cambio, la UE debe eliminar la mayoría de sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses que ingresan a su territorio. El proceso de validación de este acuerdo aún no se ha completado dentro del bloque de los 27.

La unión “implementa los compromisos asumidos” con washington “de acuerdo con las prácticas legislativas habituales, manteniendo al gobierno de los Estados Unidos plenamente informado durante todo el proceso”reaccionó su delegación en Washington, a petición de la Agencia France Presse. Si Estados Unidos no cumple su parte del acuerdo, añadió, “mantendremos abiertas todas las opciones para proteger los intereses de la UE”.

A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde a la aplicación del acuerdo comercial. Le pusieron múltiples condiciones para denunciar su carácter, según ellos, desequilibrado y para mostrar su extrema desconfianza hacia el presidente estadounidense. Ahora corresponde a los Estados miembros decidir.