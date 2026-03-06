y el primer responsable es...





La edición Milán-Cortina de los Juegos Olímpicos de Invierno acaba de concluir -las pruebas paralímpicas comienzan el 6 de marzo- y selló el traspaso a los Alpes franceses, que acogerán los XXVImi Olimpiada en 2030. El entusiasmo de Fabrice Pannekoucke y Renaud Muselier, presidentes de las regiones de Auvernia-Ródano-Alpes y Sud-Provenza-Alpes-Costa Azul, al recibir la bandera olímpica durante la ceremonia de clausura en Verona tenía “algo” de grotesco. E incluso el patetismo alguna vez relacionado con la omnipresente crisis de gobernanza que atraviesa la organización y que no podría tener peor cámara de resonancia que este teatro mediático global.





Recordemos que en dos meses el Cojop (Comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los Alpes franceses), presidido por Edgar Grospiron, registró las sucesivas dimisiones de Anne Murac (directora de operaciones), Arthur Richer (director de comunicación), Bertrand Meheut (presidente del comité de remuneraciones) y la repentina salida del director general Cyril Linette.





La gobernanza está decapitada. La única cabeza aún visible: la del ex campeón de esquí magnate, con quien Bertrand Méheut compara “un CEO sin competencia y fuera de control” (“Le Monde”, 24 de febrero) – cuyo futuro parece estar contado. Fue nombrado en febrero de 2025 después de que el favorito, el campeón de biatlón Martin Fourcade, rechazara la oferta, desanimado por las crecientes disensiones entre las dos regiones.













La organización de los Juegos Olímpicos de 2030 es –ya– un fiasco. Cuatro años después del suceso, el mapa de los sitios aún no está finalizado, el “guerra territorial” los conflictos entre el Comité y algunas estaciones y comunidades de deportes de invierno, la deuda pública y el déficit del país son abismales, la inseguridad política obstaculiza la fluidez en la toma de decisiones, la recaudación de asociaciones privadas es un desastre: se esperan cerca de 600 millones de euros, pero ninguna empresa quiere asociar su reputación a un desastre ecológico inevitable y a un Cojop moribundo. Y a la luz de lo ocurrido en Italia (el presupuesto inicial de 1.550 millones de euros pasó a 5.700 millones, y el déficit lo cubren las autoridades públicas), nadie cree que se mantenga la dotación anunciada de 2.100 millones de euros.









En cuanto al famoso “legado olímpico”, si resulta fructífero para los actores (propietarios de alojamientos, hoteles, empresas) que ya son ricos en los lugares seleccionados, resulta difícil descifrar la mayor parte de sus aspectos. Aparte de la “ridiculez espectacular”. Así, la abrasadora Costa Azul de Niza acogerá… las infraestructuras sobre hielo (patinaje y hockey), y con un coste de 218 millones de euros.





La edición italiana debería servir de ejemplo. Detrás de la euforia del triunfo deportivo se esconde otra realidad: además de negligencia presupuestaria, infraestructuras inacabadas, importantes repercusiones ecológicas y problemas de movilidad insolubles. Y la inminente seguridad de un sobreturismo nocivo. ¿Necesitan los complejos turísticos franceses, ya acomodados y sobreequipados, una reserva adicional de consumidores (ricos) que lleguen desde Brasil en aviones privados?









Este caos completa un proceso que se origina en las raíces del proyecto. La forma en que los dos presidentes regionales Laurent Wauquiez (LR) –que tras ser elegido miembro de la Asamblea Nacional en julio de 2024 dejó la presidencia a su “potrillo” » Fabrice Pannekoucke – y Renaud Muselier (Renacimiento y ex-LR) habían apoyado la candidatura conjunta de los Alpes franceses, que es un modelo de desprecio hacia la democracia y la “verdad” ecológica y medioambiental. Las condiciones en las que se hicieron cargo del proyecto y lo convirtieron en un interés político personal -ausente en su programa para las elecciones regionales de 2022, no fue objeto de ninguna consulta ciudadana-, la opinión pública manipulada con encuestas falsas, los informes críticos del Tribunal de Cuentas despreciados, las oposiciones políticas y ciudadanas denigradas, los poderosos lobbies partidistas movilizados, las presiones y chantajes ejercidos sobre las voces discordantes y los disidentes, son testimonio de una práctica desastrosa de la democracia.





La forma en que se planteó desde el principio la cuestión medioambiental, síntesis de innumerables incoherencias, interrogantes y desafíos, es un escándalo y además antidemocrático. Desde hace dos años, científicos, académicos, periodistas y movimientos asociativos (Collectif JOP 2030, France Nature Environnement, Mountain Wilderness France, Résilience Montagne, NO JO 2030, etc.) han demostrado la ineptitud, el anacronismo y el peligro financiero y ecológico del proyecto olímpico, pero su crédito y su audiencia se enfrentan a un ejército formidable. Prueba imparable de la negación de la democracia: la Convención de Aarhus, organismo de la ONU, consideró admisible el recurso de las asociaciones que criticaban la falta de consulta a los ciudadanos y exigían la organización de un debate público. Una primicia.









Entonces, ¿quién parece estar a la cabeza de las responsabilidades? El tándem Wauquiez-Muselier. El mismo que, a través de la voz del diputado de Alto Loira, bromeó diciendo que en pleno verano de 2023 había “distribuyó los sitios durante un intercambio telefónico de diez minutos”…Canción de un responsabilidad individual a quien eleva al rango –paroxístico– de guardián antropológico, referente moral y cemento social, Laurent Wauquiez es convocado a su propio tribunal. El informe del Instituto Montaigne “Responsabilidad: petición de acción” (publicado el 4 de febrero de 2026) podría incluso servir de apoyo al abogado general. “Pilar de la ética y de la política, la responsabilidad se basa en la capacidad de un individuo o de un colectivo de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Prevé la obligación, para una persona o una entidad pública o privada, de reconocer sus actos y de responder por ellos. Nunca la palabra “responsabilidad”. nunca ha estado tan presente en nuestros discursos y, sin embargo, el concepto nunca ha sido tan esquivo. Ésta es la gran paradoja de nuestro tiempo: todos estamos llamados a ser responsables, pero en el momento crítico, cuando se trata de decidir, actuar y responder por el resultado, la exigencia de responsabilidad se evapora. (…) Todos dicen que son responsables pero ya nadie lo es ni reconoce los requisitos. Esta dilución de la noción, el vaciamiento de su significado, es particularmente visible en el campo de la acción colectiva. » Sin comentarios.









Y Laurent Wauquiez no puede ignorarlo: la piedra angular de la responsabilidad reside en la ejemplaridad de quienes la celebran. “La ejemplaridad es la piedra angular de” dinámica colectiva de autonomía individual “A qué jerarquía (política o corporativa) puede conducirnos”recuerda el presidente del Grupo Renault, Jean-Dominique Senard, copresidente (con el diputado Jean-Louis Bourlanges) del informe del Instituto Montaigne. Los factores funcionales o disfuncionales de cualquier organización –la empresa a la cabeza– lo atestiguan: el comportamiento en la cima de la jerarquía, más precisamente la alineación de las exigencias expresadas y las acciones llevadas a cabo, determina la capacidad del “espíritu de responsabilidad” de impregnar todos los niveles de la organización. Entonces, ¿qué podemos deducir de la debacle de Cojop? ¿Podría su instalación pretender otros resultados una vez comparadas con las condiciones en las que nació el proyecto olímpico?





Las dos misiones de inspección que acaban de ser lanzadas, una por iniciativa de Cojop en colaboración con el COI y otra por iniciativa del Ministerio de Deportes, no deberían cambiar “mucho”, salvo aportar inmediatamente algo para resolver el “problema Grospiron”. El veneno se ha extendido profundamente, se ha extendido a los intersticios, y es demasiado tarde para encontrar el antídoto mágico que salvará los Juegos Olímpicos de 2030 de la reacción antidemocrática, el embrollo gerencial, el embrollo de la gobernanza, el delirio financiero y el vértigo ambiental. El fin del mandato de Macron supondrá una ruptura adicional en un conjunto que está resquebrajado por todos lados. En cuanto a Laurent Wauquiez, que en su calidad de “asesor especial” de Fabrice Pannekoucke sigue vigilando la región de Aura, hoy guarda mucho silencio y debe alegrarse en secreto de no estar ya en primera línea de los medios de comunicación. ¿Dónde estará en 2030? Quizás no en la primera fila de la ceremonia, si es que se lleva a cabo. Un buen ejemplo de la era política: el desprecio por la democracia.





Denis Lafay es periodista y ensayista, director de la colección de Editions de l’Aube