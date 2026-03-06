Presunto bombardeo de una escuela en Irán: lo que sabemos





La ONU solicitó este viernes 6 de marzo que se lleve a cabo la investigación estadounidense sobre el presunto bombardeo de una escuela en la localidad de Minab en Irán. ” rápido “ y se hace en “transparencia total”después de que el “New York Times” revelara, en una investigación, que podría tratarse de un ataque estadounidense.

































Según los medios estatales, el martes se celebraron en Irán los funerales de al menos 165 personas, incluidos los de los estudiantes muertos en el presunto ataque. Imágenes difundidas por televisión mostraban a una multitud reunida alrededor de cuerpos envueltos en mortajas blancas. Otras imágenes mostraban ataúdes adornados con banderas iraníes, algunos con la fotografía de un niño.

















Según “Libération”, Irán fue señalado en las redes sociales, y los internautas culparon a un misil iraní defectuoso, acusándolo de ser el origen de esta explosión. El diario cuenta, por ejemplo, que en X, la cuenta “Retroceso de Irán”favorable al opositor iraní Reza Pahlavi y a Donald Trump, afirmó que “Las imágenes muestran que lo que golpeó la escuela fue un ataque fallido con cohetes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, no de Israel ni de Estados Unidos”. Su publicación iba acompañada de una fotografía que pretendía mostrar un misil defectuoso, pero que fue tomada a 1.330 kilómetros de distancia, al noroeste de Teherán.













“Todo lo que sé, todo lo que puedo decir es que estamos investigando esto. Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero lo estamos verificando e investigando”.declaró el miércoles el ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el lunes la apertura de una investigación por parte del Pentágono.









El bombardeo de la escuela podría ser el resultado de un bombardeo estadounidense dirigido a una base naval cercana de la Guardia Revolucionaria, según una investigación publicada el jueves por el “New York Times”. Por su parte, la agencia de noticias Reuters, basándose en dos funcionarios estadounidenses anónimos, indicó el jueves que los investigadores militares estadounidenses estimaron ” probable “ que las fuerzas estadounidenses están “responsable” de la huelga que afectó a la escuela, añadiendo sin embargo que las investigaciones no habían concluido.













Por su parte, el ejército israelí declaró el domingo “no ser consciente” de un ataque estadounidense o israelí contra una escuela. “En este momento, no tenemos conocimiento de un ataque israelí o estadounidense en este lugar (…) Estamos operando de manera extremadamente precisa”aseguró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, durante una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.









La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el viernes que había atacado una base aérea estadounidense en los Emiratos que, según dijeron, fue utilizada para lanzar un ataque contra la escuela. “La base aérea de Al-Dhafra, perteneciente a terroristas estadounidenses en la región, fue atacada por drones y misiles de precisión”afirmó la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.