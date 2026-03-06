Pierre-Yves Bournazel, candidato en París, blanco de una operación de injerencia vinculada a un grupo ruso





Pierre-Yves Bournazel, candidato de Horizontes y Renacimiento a las elecciones municipales de París, fue objeto esta semana de una operación de interferencia digital llevada a cabo por Storm-1516, una red vinculada a Rusia, anunció el viernes 6 de marzo Viginum, el servicio encargado de luchar contra esta manipulación en línea.









Un vídeo de unas decenas de segundos afirma que Pierre-Yves Bournazel quiere cerrar el Centro Pompidou de París para transformarlo en un gigantesco centro de recepción de inmigrantes. “Es completamente falso”aseguró el candidato el jueves en la red social X. Un hecho que se produce diez días antes de la primera vuelta de votaciones, que se celebrará el 15 de marzo.









Según Viginum, esta campaña Storm-1516 fue solo “muy poco visible”. Ella contó el jueves por la noche “menos de 20.000 visitas” en X, en comparación con las alrededor de 100.000 visitas habituales. Viginum vio por primera vez un “cuenta con X ya conocido” por su papel en operaciones de manipulación de este tipo. “Mientras investigábamos nos topamos con un sitio web que usurpa el sitio oficial del candidato”agregamos de la misma fuente. Esta operación lanzada contra Pierre-Yves Bournazel tenía como objetivo “desacreditar su imagen”









“Sabemos que desde hace varios años las democracias liberales son objeto de ataques e injerencias encaminadas a desestabilizar el proceso electoral o dañar la reputación de los candidatos”escribió en X. También anunció haber contactado a la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN), y a Viginum para “Decidir sobre el seguimiento que se dará a este intento de injerencia”.









El destape de esta operación revela la amenaza que se cierne sobre las elecciones municipales. En total, “Cuatro estrategias de interferencia digital extranjera podrían ser implementadas por actores maliciosos durante las elecciones municipales de 2026”escribe el SGDSN en su sitio. Uno de ellos pretende imitar “Sitios de información locales franceses” Para “Alimentando la desconfianza” contra ellos. Otras técnicas pretenden dañar la reputación de determinados candidatos o partidos políticos o “Utilizar ciertos temas para polarizar el debate público digital”detalla el SGDSN del que Viginum constituye uno de los componentes.





Pierre-Yves Bournazel no es el primer actor político francés que ha sido objeto de una campaña de desinformación. En febrero de 2026, Emmanuel Macron ya había sido objeto de una operación similar destinada a hacer creer en su implicación en el caso Jeffrey Epstein.





Detrás de esta intromisión, una red de desinformación rusa llamada Storm-1516. También se le acusa de estar detrás de numerosas operaciones de desinformación en Francia y otros países europeos, afirmó Viginum.