Washington pronto en Islamabad, poco claro sobre Teherán... Actualización sobre la situación

Teherán no tiene intención de participar en nuevas negociaciones con Washington, informó la televisión estatal iraní, aunque una delegación estadounidense llegará este lunes 20 de abril a Pakistán para relanzar las conversaciones de paz dos días antes de que expire el alto el fuego.

Esta aclaración se produce poco después de que el presidente estadounidense dijera el lunes al New York Post que los negociadores estadounidenses, encabezados por el vicepresidente JD Vance, ya estaban en camino, y mientras Teherán aseguraba que no ha tomado una decisión sobre la reanudación de las conversaciones.

Cuando un periodista de la PBS le preguntó qué esperaba de un posible acuerdo con Teherán, dijo: “ sin armas nucleares. es muy simple. “Si las demandas estadounidenses no se cumplen para entonces”, muchas bombas explotarán “, advirtió el presidente estadounidense.

La televisión estatal iraní (Irib) afirmó que Teherán no había “Actualmente no hay planes para participar en la próxima sesión de conversaciones entre Irán y Estados Unidos”mientras que la agencia oficial Irna afirmó que no hay “no hay perspectivas claras de negociaciones exitosas”. Varios medios iraníes sugieren también que el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sería una condición previa para estas conversaciones. Una cuestión que se complica aún más con el anuncio el domingo de la incautación por parte de la marina estadounidense de un carguero iraní en el Golfo de Omán.

A pesar de la incertidumbre sobre la participación iraní, Donald Trump anunció el domingo que enviaría a Pakistán a JD Vance, quien ya había encabezado la delegación a Islamabad el 11 de abril para mantener conversaciones a un nivel sin precedentes, que terminaron en fracaso. Al anunciar la llegada de la delegación el lunes por la noche, el presidente estadounidense afirmó en su plataforma Truth Social ofrecer a Irán una “acuerdo razonable” y que en caso de negativa, “Estados Unidos destruiría todas las centrales eléctricas y puentes en Irán”.

Irán prometió este lunes “contraatacar pronto” tras la toma por parte de la marina estadounidense de uno de sus buques de carga, el portavoz del Estado Mayor iraní describió esta incautación como“acto de piratería armada”. Donald Trump había anunciado anteriormente que la Armada estadounidense había abierto fuego contra el carguero iraní Touska en el Golfo de Omán y había tomado el control del mismo. el barco “Intentó romper nuestro bloqueo marítimo y lo consiguió mal”escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El carguero Touska, que enarbola pabellón iraní, “Intentó romper nuestro bloqueo marítimo y lo consiguió mal”escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. Teherán, a través del portavoz del Estado Mayor, prometió por su parte “contraatacar pronto” contra esto “acto de piratería armada”.

Mientras el estrecho de Ormuz, un tema importante en el conflicto de Oriente Medio, sigue bloqueado y los precios del petróleo aumentan considerablemente, Emmanuel Macron pidió este lunes una desescalada y denunció una ” error en ambos lados » sobre este paso marítimo estratégico.

“ Es probable que el motivo de la decisión estadounidense de mantener un bloqueo selectivo sobre Ormuz (…) Las autoridades iraníes han cambiado su posición inicial. » añadió el presidente francés durante una conferencia de prensa en Gdansk, Polonia.

Irán anunció el sábado que reanudaría “control estricto” del estrecho, revocando su decisión de la víspera de reabrirlo debido al bloqueo estadounidense. El domingo, los cruces del estrecho se redujeron a cero, según el sitio web Marine Traffic. Teherán pensó, al abrir el estrecho el viernes, que “Estados Unidos respondería levantando el bloqueo”señala Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Pero su mantenimiento “Sólo alimentó las sospechas sobre Irán” sobre el hecho de que los debates sobre Islamabad “Son sólo una artimaña diplomática ante otro ataque militar”añade.