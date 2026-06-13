Denuncia por violación contra un exasesor, retirada, retirada de la delegación... Cómo flaquea Jean-Michel Aulas en Lyon

El escándalo iba en aumento desde el miércoles: Jean-Michel Aulas anunció el viernes 12 de junio que dejaba su puesto de principal opositor en el ayuntamiento de Lyon tras una denuncia de violación contra uno de sus antiguos asesores. La presidenta de LR de la Metrópolis, Véronique Sarselli, anunció inmediatamente la retirada de sus delegaciones.

Candidato de derecha y de centro a la alcaldía de Lyon, Jean-Michel Aulas fue derrotado por el alcalde ecologista saliente Grégory Doucet y desde entonces encabeza la oposición. Pero también se convirtió en vicepresidente primero de la Métropole de Lyon, liderada por su aliada Véronique Sarselli. Una alianza que se hizo añicos en apenas unos días. Hacemos balance.

La crisis estalló el miércoles tras las revelaciones de medios locales como BFM Lyon, “le Progrès” y Rue89 Lyon, según las cuales un ex miembro del equipo de campaña de Jean-Michel Aulas había presentado una denuncia por violación contra su ex director de comunicación. En esta denuncia presentada el 13 de mayo, el joven activista afirma haber sido atacado mediante sumisión química durante una tarde de principios de enero en Lyon.

Al día siguiente, la presidenta de la Metrópolis, Véronique Sarselli, anunció en un comunicado de prensa que, “dada la gravedad de las acusaciones”ella había pedido reunirse “Tres funcionarios electos de Metrópolis citados por su nombre en los medios”. Estos cargos electos son Jean-Michel Aulas, así como Laure Cédat y Emmanuel Imberton, dos de sus compañeros de fórmula a quienes la activista también había confiado. “Les pedí que renunciaran a sus funciones representativas de la Metrópoli de Lyon, en el respeto de la presunta víctima y de la institución que representan”añadió.

Según quienes lo rodean, esta retirada implica dejar de participar en las actividades de la Metrópoli, tanto pública como internamente. Véronique Sarselli recibió inmediatamente apoyo “pleno y entero” dirigentes de los partidos políticos que forman su mayoría (LR, Horizontes, UDI, Renacimiento, Los Centristas) que han “Llamó a todos a asumir la responsabilidad”.

“Apenas fuimos informados de los hechos por la denunciante (…) le dejamos claro que podía presentar una denuncia, lo que inicialmente no quiso hacer”agregaron. “Por tanto, rechazamos cualquier interpretación que tienda a transformar el conocimiento parcial de los hechos en complicidad o incumplimiento de nuestras responsabilidades”escribieron nuevamente Jean-Michel Aulas y Laure Cédat, negándose a “validar una lógica de presunción de culpabilidad por asociación”.

Sin comentar este enfrentamiento, el alcalde ecologista de Lyon, Grégory Doucet, consideró en una entrevista a “Progrès” que Jean-Michel Aulas y sus familiares no parecían “habiendo hecho balance de la situación” cuando el joven activista vino a verlos. “En lugar de proteger a las mujeres, optó por proteger a un agresor”también criticó en X a la diputada del LFI Anaïs Belouassa Cherifi, también candidata a alcaldesa, evocando una “falta política y moral incompatible con sus responsabilidades”.

Finalmente, al final de una reunión de concejales municipales del grupo Corazón Lyonnais, que reúne a partidos de derecha y de centro, así como a miembros de la sociedad civil elegidos detrás del antiguo jefe de OL, “Jean-Michel Aulas, presidente del grupo, y Laure Cédat, vicepresidenta, han formulado la propuesta de retirarse de la gobernanza del grupo para preservar la unidad del colectivo”según un comunicado de prensa firmado por Coeur Lyonnais.

Véronique Sarselli anunció finalmente su decisión en “Progrès” el viernes por la noche. “en perfecto acuerdo con Jean-Michel Aulas”, retirar temporalmente sus delegaciones, así como a Laure Cédat y Emmanuel Imberton. La presidenta de la Metrópolis cree que debe “para garantizar la ejemplaridad y el funcionamiento de la institución metropolitana que se encuentra sumida en un completo malestar. » No ha fijado una fecha de finalización de esta sanción y justifica su decisión invocando “una ruptura de confianza” Y “Dos elementos fácticos que nadie discute” : “Podrían haber denunciado ante los tribunales lo que les acababa de decir la joven, pero no fue su elección. Y luego, mantuvieron a Román Abreu. (…) Esto me parece una falta moral. »

El abogado de los tres cargos electos, Alain Jakubowicz, desmintió al diario” acuerdo “ mencionado por Véronique Sarselli. “¡Esto es completamente falso!” »respondió, añadiendo que el acuerdo firmado “no prevé la retirada de delegaciones”. Emmanuel Imberton le dijo el viernes por la noche que no “no firmó ningún acuerdo” y eso “nadie habla en su nombre”. La tensión no parece disminuir pronto.