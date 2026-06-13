Guerra en Oriente Medio: Estados Unidos bombardea Irán, el estrecho de Ormuz “cerrado hasta nuevo aviso”… Actualización sobre la situación

La fiebre está aumentando en Medio Oriente. Estados Unidos llevó a cabo nuevos bombardeos contra Irán este jueves 11 de junio en la madrugada. Teherán anunció respuestas contra bases militares en Kuwait y Bahréin y prometió atacar a todos los barcos que se aventuraran en el Estrecho de Ormuz. La perspectiva de un acuerdo de paz es cada vez más lejana, aunque el presidente Donald Trump anunció el martes 9 de junio una “muy muy buen acuerdo” caer bajo “dos o tres días”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, lamentó “la escalada de ataques y retórica en las últimas 48 horas” y advirtió contra un deslizamiento hacia “guerra total” en el Golfo.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, dirigidos a “Instalaciones de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicaciones y sitios de defensa aérea en todo el país”según el ejército estadounidense. Se escucharon explosiones a primera hora del jueves en la isla de Qeshm, Minab, Sirik y el puerto de Bandar Abbas, en el sur del país, informaron medios iraníes.

Estados Unidos e Irán ya se habían atacado mutuamente durante la noche del martes al miércoles, a pesar de un alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril tras más de cinco semanas de bombardeos.

Los ataques estadounidenses se lanzaron después de que Donald Trump acusara a Teherán de postergar las negociaciones para detener la guerra en Medio Oriente. “Estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo, pero nos siguen engañando, se burlan de nosotros”afirmó el presidente estadounidense ante la prensa este miércoles.

El Ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, criticó a Irán por “jugar al gato y al ratón” en las negociaciones. “Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas, y en eso somos muy buenos”amenazó.

En represalia por los últimos ataques estadounidenses, la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Teherán, afirmó haber lanzado drones contra las bases militares de Ali al Salem y Ahmad al Jaber, en Kuwait, y sobre la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin. Los medios iraníes habían anunciado previamente un ataque contra el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin.

“Una niña de 11 años resultó levemente herida y recibió tratamiento en el lugar; los vehículos se incendiaron y las casas resultaron dañadas en Madinat Hamad y la capital Manama después de que cayeran escombros de la interceptación y destrucción de misiles iraníes”escribió el Ministerio del Interior de Bahréin en X.

En Kuwait, el ejército declaró que estaba en proceso de “combatir objetivos aéreos hostiles”, antes de anunciar el jueves la reapertura de su espacio aéreo, cerrado tras las represalias iraníes. El tráfico ha vuelto a la normalidad, dijo la autoridad de aviación civil de Kuwait en un comunicado.

Los Guardias Revolucionarios también afirmaron haber disparado 12 misiles balísticos contra la base de Al-Azrak en Jordania, utilizados por Estados Unidos. Aseguraron, según la agencia Tasnim, que habían destruido “una gran cantidad de aviones de combate”.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró por su parte que“No se puede llegar a ningún acuerdo bajo amenaza, intimidación o uso de la fuerza”.

Teherán también advirtió que sus fuerzas atacarían a cualquier barco que intentara pasar por el estratégico Estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasa una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

“Tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte del enemigo estadounidense, el Estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nuevo aviso”dijeron los Guardias Revolucionarios, citados por la televisión estatal. “Ningún barco debe abandonar su fondeo en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Cualquier acercamiento al Estrecho de Ormuz será considerado colaboración con el enemigo”advirtieron.

En el proceso, la marina iraní, citada por los medios, anunció que “Dos barcos que intentaban cruzar ilegalmente el Estrecho de Ormuz fueron alcanzados”sin más detalles. “¿Estás haciendo que el sagrado Estrecho de Ormuz sea peligroso? ¡Haremos de esta región un infierno para ti!”amenazó al comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mousavi.

Washington, que por su parte impone un bloqueo a los puertos iraníes, ha negado cualquier bloqueo del estrecho. “Los barcos comerciales continúan transitando el Estrecho de Ormuz esta tarde”escribió el Comando Militar de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) en X.

Este empeoramiento de la situación en el Golfo continúa impulsando el aumento de los precios del petróleo. El jueves por la mañana, el barril de Brent del Mar del Norte ganó un 1,7% hasta 94,68 dólares, y el del WTI estadounidense ganó un 2% hasta 91,84 dólares.

Veintidós países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y varias naciones europeas, han pedido a Irán que detenga los ataques contra personas. “en sus territorios”en un comunicado de prensa conjunto publicado el jueves.

El grupo de países “condena los intentos de asesinato y otras acciones maliciosas llevadas a cabo en Europa, América del Norte y Australia por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los servicios de inteligencia, la Fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán”según el texto publicado en francés por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores. “La República Islámica de Irán debe poner fin inmediatamente a estos actos”estos países son exigentes.

También denuncian “la reciente campaña de ataques llevada a cabo en Europa contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Hayi) y apoyada por sus intermediarios”. Este último grupo, aparecido recientemente, se atribuyó en particular un ataque con cuchillo en Londres contra dos hombres judíos en abril y varios ataques contra la comunidad judía en Bélgica y los Países Bajos.