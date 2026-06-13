Donald Trump, el emperador enredado

para ir más lejos

Donald Trump se enojó mucho. “O eres deshonesto o eres estúpido” le dijo a Kristen Welker de NBC, quien lo estaba entrevistando el 5 de junio en el cobertizo de una granja en Wisconsin. ¿El motivo de su ira? La periodista estadounidense se atrevió a cuestionar sus interminables acusaciones de trampas formuladas contra los candidatos demócratas en las primarias de California. “Sabes que estas elecciones están amañadas. Tu canal también lo sabe”. Trump se atragantó. Luego se levantó y dejó allí a su interlocutor: “Gracias cariño. Que te diviertas. »

Evidentemente, este estallido de ira contra un gran red ¿Quién se atreve a cuestionar su noticias falsas es un síntoma de la frustración que sienten los 47mi presidente de los Estados Unidos. Mientras comienza el Mundial de Fútbol, ​​coorganizado por Estados Unidos con Canadá y México, se vislumbran los festejos de su 80° aniversario.mi aniversario (14 de junio) y la celebración de los 250mi Aniversario de la independencia estadounidense (4 de julio), la perspectiva de un triunfo imperial con el que soñaba Trump parece desvanecerse. Sus invitados VIP huyen del encuentro de MMA organizado para él fiesta de cumpleaños en un gigantesco recinto instalado en el césped de la Casa Blanca. Y el gran concierto kitsch previsto para el Día de la Independencia fue cancelado: las estrellas que regresaban que él había elegido prefirieron declinar.

Nada va bien desde que el heraldo de “Estados Unidos primero” se atrapó en una confrontación con Irán de la que no puede liberarse. Él, que había prometido no involucrar más a la primera potencia militar mundial en conflictos lejanos, inútiles y ruinosos, ya ha gastado más de 30 mil millones de dólares en la campaña persa sin lograr derrocar el régimen inicuo de los mulás, ni destruir el arsenal iraní ni lograr que abandone sus pretensiones de tener una bomba nuclear.

Un desastre. Porque la base MAGA está muy descontenta con el regreso de las “guerras eternas”. Los influencers nacionalpopulistas se están alejando de su mentor. El 3 de junio, en el Congreso, los representantes republicanos unieron sus votos a los de los demócratas para adoptar una resolución destinada a impedir que continúen las hostilidades en Irán. Una moción ciertamente simbólica (el texto no debería ser adoptado en el Senado) pero que demuestra que la autoridad de Trump está efectivamente cuestionada en su propio campo.

Los cargos electos del Gran Viejo Partido se suman a las preocupaciones de sus votantes, que no pueden digerir el aumento de los precios del combustible tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Trump, que se comprometió a restaurar el poder adquisitivo, es acusado de haber reavivado la inflación. Cinco meses antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, en noviembre, su valoración en las encuestas está cayendo (sólo un 38% de satisfacción). “No me importan los exámenes parciales” arrasa con Trump. Pero apenas dos años después de su victoria presidencial, de hecho está amenazado con perder la mayoría en el Congreso y convertirse en un hoja de patoun “pato saliente”, un presidente impotente.

Mientras tanto, los líderes iraníes lo están llevando al límite. Condicionan la negociación de un acuerdo de paz al cese de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá, milicia proiraní con base en el Líbano. Objetivo: lograr que Trump actúe en esta dirección sobre Benjamin Netanyahu. “Eres un maldito bicho raro” ya tronó al presidente estadounidense durante una conversación telefónica con el primer ministro israelí hecha pública por la Casa Blanca. Pero Netanyahu no cumplió. El 7 de junio, las fuerzas iraníes intensificaron sus ataques enviando una salva de misiles hacia Israel, que respondió de inmediato. Bajo presión, Trump jura que lo es “en los últimos esfuerzos” para obtener la paz… ¿Pero a qué precio?

El 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva York, el presidente planea entregar la Copa del Mundo a los ganadores ante 1.500 millones de espectadores. Desfilará como de costumbre. ¿Pero quién se dejará engañar? El 8 de junio, mientras asistía a la final de baloncesto de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, Trump fue abucheado por la multitud. El rey está desnudo.