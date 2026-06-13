Antrópico obligado por Washington a suspender su IA más poderosa: cinco preguntas sobre una orden judicial que preocupa incluso a Francia

Tres días después de su lanzamiento, Anthropic anunció el viernes 12 de junio que suspendía sus dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA): la versión muy restringida Claude Mythos 5 y su versión restringida para el público en general, Claude Fable 5, para cumplir con una orden judicial del gobierno estadounidense. Washington exigió que la empresa cortara el acceso a estos modelos a todos los ciudadanos extranjeros, en Estados Unidos o en otros lugares, una directiva sin precedentes conocidos. En Francia, muchos líderes políticos vieron esto como una señal alarmante. Hacemos balance.

Con sede en San Francisco, Anthropic es un buque insignia estadounidense de IA, valorado en casi 1 billón de dólares y dirigido por su cofundador, Dario Amodei. Al igual que Google con Gemini y OpenAI con ChatGPT, Anthropic ofrece un robot de inteligencia artificial, disponible online: Claude, un modelo considerado uno de los más potentes del mercado.

Anthropic lanzó el martes Fable 5, el primer modelo lanzado públicamente perteneciente a la clase Mythos, su gama más avanzada. La empresa reveló la existencia de Mythos a principios de abril, pero restringió su uso a un consorcio de empresas e instituciones, el proyecto Glasswing, debido a sus capacidades para llevar a cabo ataques de ciberseguridad.

Fable 5 está restringido en áreas sensibles como la ciberseguridad y los riesgos de ataques biológicos y químicos. Su versión sin restricciones, Mythos 5, está reservada para unas 200 empresas, organizaciones y agencias estatales, ahora seleccionadas “en colaboración con el gobierno americano”según Anthropic.

Anthropic se vio obligada a suspender estos dos modelos para cumplir con una orden del gobierno estadounidense emitida por la noche. Washington ordenó, bajo control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para “cualquier ciudadano extranjero, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos”incluido “empleados extranjeros” de Anthropic, según nota de prensa de la empresa.

Incapaz de clasificar a sus usuarios, Anthropic, que ya está en conflicto con la administración Trump, anunció que tendría que “desactivar brutalmente” ambos modelos para todos sus clientes.

Anthropic quiere ver el asunto como una “malentendido”: “Discutimos que el descubrimiento de una posible elusión justifique la retirada de un modelo comercial aplicado a cientos de millones de personas”escribe la empresa en su comunicado de prensa. “Si este estándar se aplicara a toda la industria, creemos que esencialmente detendría todas las implementaciones de nuevos modelos” IA de vanguardia, añade la compañía, a la cabeza de la competencia global contra OpenAI, Google y la china DeepSeek. Anthropic dice que está trabajando para restaurar “lo antes posible” acceso a estos últimos modelos, los demás permanecen operativos.

La empresa lleva mucho tiempo haciendo campaña a favor de un control público de la IA: en un texto publicado el miércoles, su jefe Dario Amodei abogó por un sistema de auditorías obligatorias de los modelos más potentes, inspirado en la aviación civil, que daría al gobierno el poder de bloquear su despliegue. Pero hay que hacerlo “en el contexto de un procedimiento jurídico transparente, justo y claro basado en hechos técnicos”recuerda Anthropic. directiva del viernes “no respeta estos principios”denuncia la empresa.

Esta no es la primera vez que Anthropic y el gobierno chocan por la seguridad, el argumento comercial central de la startup. El ejército estadounidense utilizó en particular a Claude durante su operación para arrestar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Anthropic desconocía, que posteriormente solicitó el establecimiento de salvaguardias éticas. En particular, la compañía quería que su IA no se utilizara para vigilancia masiva en los Estados Unidos o para ayudar a las armas a seleccionar sus objetivos de forma autónoma.

Después de intentar torcer el brazo, el Pentágono finalmente rescindió sus contratos con Anthropic, designado como “Riesgo en la cadena de suministro”y emprendió acciones legales.

Después de la orden de Washington contra Anthropic, varios líderes políticos y candidatos presidenciales pidieron apoyo al sector de la IA en Europa y, en particular, a la empresa francesa Mistral AI, que necesita independizarse de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, LFI llamó, entre otras cosas, a “la movilización del ahorro nacional” para “infraestructuras digitales estratégicas”y a “la apertura de negociaciones en la ONU” regular la IA, mientras que Jean-Luc Mélenchon estimó que la decisión estadounidense “demuestra la urgencia de ser independientes y soberanos”. El jefe del PS Olivier Faure pidió “construir una verdadera potencia europea”.

Para Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, “Esta repentina decisión nos recuerda que la inteligencia artificial ya es un tema importante de soberanía nacional”.

“No podemos depender de otros porque esto nos hace vulnerables, la decisión de Estados Unidos lo demuestra. Antrópico es su estrecho de Ormuz »declaró Gabriel Attal, presidente de Renacimiento. Edouard Philippe (Horizons) instó a Europa a ” despertar “pidiendo que se dé prioridad a “Mercados tecnológicos europeos” y para simplificar “Estándares que benefician a las grandes tecnológicas estadounidenses”. Una última medida defendida también por el candidato de LR, Bruno Retailleau, que también quiere “reorientar la contratación pública hacia soluciones soberanas”. Y el senador invitó al jefe de Anthropic, Dario Amodei, a instalarse en Francia: “De nada en París. »