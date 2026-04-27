Mujeres, transgénero o personas marginadas… Por qué se acusa a la Ley SAVE America, buscada por Trump, de crear obstáculos al voto

Mujeres casadas que han cambiado de nombre, personas transgénero… Para muchos de sus detractores, la ley SAVE America Act, tan apreciada por Donald Trump, destinada a “asegurar” los votos en Estados Unidos, podría por el contrario ser un obstáculo para el voto de millones de electores.

La Ley SAVE America, aprobada por poco margen por la Cámara de Representantes el mes pasado, se está estudiando actualmente en el Senado de Estados Unidos. Su objetivo declarado: reducir el fraude electoral. Por tanto, el texto exige que en el futuro los votantes proporcionen un documento que demuestre su ciudadanía estadounidense para registrarse para votar – como un certificado de nacimiento o un pasaporte – y que presenten una identificación al votar, como una licencia de conducir.

Sin embargo, en Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad y en varios estados una simple tarjeta de estudiante puede servir como documento de identidad. Las personas cuyo nombre no coincida con el que figura en su certificado de nacimiento tendrán que presentar documentos adicionales, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio, para justificar su cambio de apellido.

Ésta es la esencia de las preocupaciones de quienes se oponen al texto: los votantes más afectados por la Ley SAVE America serán “mujeres, personas transgénero” y personas con bajos ingresos, “que no pueden pagar el pasaporte y no viajan”dice Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). De hecho, según el Centro Brennan, una organización de investigación sobre la defensa de los derechos, “Más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso a estos documentos” Y “Casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte”.

“Las mujeres que cambiaron su nombre legal después del matrimonio se encuentran entre las más afectado”, La ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) también se mostró alarmada, recordando que, según estimaciones, 69 millones de mujeres en Estados Unidos tienen un nombre legal que no corresponde al que aparece en su certificado de nacimiento. En cuanto a las personas transgénero, muchas no tienen una identificación consistente debido a las diferentes leyes estatales y federales, y algunas prohíben o restringen su capacidad de cambiar su designación de género en los documentos oficiales. “Exigir múltiples formas de identificación, incluido un certificado de nacimiento, podría plantear un problema para los votantes transgénero cuyos documentos contienen designaciones de género inconsistentes”asegura HRW.

La Casa Blanca, por su parte, defiende ardientemente la Ley SAVE America, esgrimida como una solución al fraude electoral. Mujeres casadas que han cambiado de nombre, “simplemente deben seguir los procedimientos de su estado para actualizar estos documentos”aseguró Karoline Leavitt, su portavoz, en marzo.

Donald Trump, por su parte, no oculta sus motivaciones: lleva meses aumentando la presión sobre los legisladores republicanos, asegurando que este proyecto de ley fue aprobado. “prioridad número 1”. Si ella aprobara, aseguró, “Esto nos garantizará las elecciones intermedias”, las elecciones de mitad de mandato previstas para el próximo noviembre. Desde 2020, el presidente estadounidense ha planteado el fantasma de un fraude masivo organizado por los demócratas, en particular movilizando a inmigrantes indocumentados para influir en las elecciones. Acusaciones de las que nunca ha aportado pruebas tangibles, pero que aún hoy sirven en su discurso para pedir la votación de la Ley SAVE.

Para sus oponentes, este texto sólo existe para garantizar la victoria de los republicanos, manteniendo alejado de la votación a un electorado generalmente demócrata: según el Pew Research Center, en 2024, el 44% de las mujeres inscritas en las listas electorales se inclinaron a favor de los republicanos, frente al 52% de los hombres.

Sobre todo porque, como señala el “New York Times”, el fraude electoral por parte de no ciudadanos ya es ilegal en Estados Unidos y extremadamente raro. Una investigación del Washington Post reveló en 2016 31 casos probados de robo de identidad entre 2000 y 2014 en el contexto de las elecciones, en más de mil millones de papeletas de voto.