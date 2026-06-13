Revelaciones sobre las armas de represión francesas en Indonesia

En los Campos Elíseos, una fanfarria no pasa desapercibida el 14 de julio de 2025. Uniformes multicolores, gorros de plumas, piruetas y 300 soldados indonesios abren el desfile militar. Junto a Emmanuel Macron, en las gradas, un hombre visiblemente satisfecho detrás de sus gafas oscuras y con un songkok: el nuevo presidente indonesio, Prabowo Subianto, invitado de honor. “Una primicia que refleja la profundidad de una asociación estratégica en auge entre París y Yakarta”, Da la bienvenida al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Subianto estaba molesto porque Francia no envió ningún representante de alto rango a su toma de posesión. Desde entonces, Macron ha reparado el error invitándole cuatro veces al Elíseo. “prueba de la dinámica excepcional de (su) relación “. Hay que decir que Indonesia, primer cliente de armas francesas durante el período 2023-2024, tendría intención de comprar aún más aviones de combate, después de firmar un contrato de 8.100 millones de dólares en 2022. A Subianto le encanta el Rafale: el mes pasado, en Yakarta, lo vimos rociando agua bendita en el morro de un avión durante una ceremonia de entrega.
Todas las grandes potencias están peleando por Indonesia. Fiel a su tradición de “no alineación”, el país musulmán más grande del mundo se ha unido tanto al grupo Brics, junto a Rusia y China, como al controvertido Consejo de Paz de Donald Trump. Con 288 millones de habitantes…