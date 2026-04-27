Temor a un terremoto “gran” en Japón tras un temblor de 7,7 y una alerta de tsunami: lo que sabemos

Japón advirtió el lunes sobre un mayor riesgo de un terremoto “importante” de magnitud igual o superior a 8,0, luego de un violento temblor que sacudió el norte del país y desató una alerta de tsunami. Esto es lo que sabemos.

Un terremoto de magnitud 7,7 se produjo el lunes a las 16:53 horas. (0753 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Luego emitió una alerta de tsunami prediciendo olas de hasta tres metros; hacia las 11:15 GMT, esta alerta se redujo a un metro. Unos 40 minutos después del terremoto, se observó una ola de tsunami de 80 centímetros en un puerto de Kuji, ubicado en la prefectura de Iwate, dos minutos después de una ola inicial de 70 centímetros, dijo la JMA.

No hubo informes inmediatos de heridos graves o daños considerables, afirmó el portavoz del gobierno, Minoru Kihara, en una conferencia de prensa poco después del terremoto, cuya magnitud se estimó primero en 7,4 y luego en 7,5.

Pero en el proceso, la JMA advirtió sobre el riesgo de réplicas: “la probabilidad de que ocurra un nuevo y potente terremoto de gran magnitud (…) se considera relativamente mayor que en tiempos normales”indicó. “Si en el futuro ocurriera un gran terremoto, es posible que un tsunami masivo llegue a la costa o que se produzcan fuertes sacudidas”continuó la agencia.

Un miembro de la JMA advirtió más temprano el lunes: “Durante aproximadamente una semana, hay que estar atentos a las réplicas. A menudo, dos o tres días después de un gran terremoto pueden producirse réplicas capaces de provocar temblores aún más fuertes..

Los temblores del lunes fueron tan violentos que provocaron que altos edificios temblaran durante más de un minuto en lugares tan lejanos como Tokio, a varios cientos de kilómetros del epicentro.

“Evacuar inmediatamente las zonas costeras y ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno más alto o un edificio de evacuación (…) No abandonar las zonas seguras hasta que se levante la alerta”declaró inmediatamente la JMA, transmitida por la televisión NHK.

Las imágenes de NHK en tierra y desde el aire no mostraron daños visibles de inmediato alrededor de varios puertos de Iwate. La oficina del Primer Ministro Sanae Takaichi indicó que había creado una unidad de gestión de crisis.

El país aún está traumatizado por el terremoto de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que provocó un tsunami que causó unas 18.500 muertes o desapariciones. Este terremoto se desencadenó en la costa del Pacífico de Japón, a lo largo de la Fosa de Nankai, frente al país. Esta fosa submarina de 800 kilómetros es el área donde la placa oceánica del Mar de Filipinas se desliza lentamente debajo de la placa continental sobre la que descansa Japón.

El gobierno estima que un megaterremoto en la fosa de Nankai, seguido de un tsunami, podría matar hasta 298.000 personas y causar daños por hasta 2 billones de dólares. En 2024, la JMA utilizó por primera vez un nuevo nivel de clasificación, una alerta sobre la posibilidad de un “megaterremoto” a lo largo del canal Nankai.

La JMA levantó la advertencia después de una semana, pero provocó compras de pánico de productos básicos como arroz y empujó a los turistas a cancelar reservas de hotel.

Ella había emitido una segunda opinión de “megaterremoto” durante una semana en diciembre de 2025 después de un temblor de magnitud 7,5 frente a la costa norte. El terremoto del 8 de diciembre provocó olas de tsunami que alcanzaron hasta 70 centímetros y lesionaron a más de 40 personas, sin que se reportaran daños importantes.

El año anterior, el 1 de enero de 2024, un terremoto de magnitud 7,5 –el más fuerte sentido en el país desde hacía más de diez años– sacudió la península de Noto (centro) y causó la muerte de casi 470 personas. Japón se encuentra en la unión de cuatro placas tectónicas principales, en el borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico y se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo.