Victoria estadounidense, denegación de visado y robo de globos ingleses... El informe de Trump sobre el Mundial

El ritmo se intensifica en la tercera jornada de este Mundial de Fútbol XXL, organizado entre Estados Unidos, Canadá y México a lo largo de cinco semanas. Después, entre otras cosas, de una tranquila victoria de Estados Unidos contra Paraguay (4-1), cuatro partidos están programados para la tarde y la noche, incluido el choque Brasil-Marruecos (a medianoche, hora francesa).

Fuera del campo, las luchas internas en Estados Unidos y las tensiones internacionales siguen marcando la competencia. Robo de equipos ingleses, presidente de la Federación Palestina de Fútbol privado de visas estadounidenses y canadienses… He aquí las principales informaciones para recordar de las últimas 24 horas.

Donald Trump no estuvo en el SoFi Stadium de Los Ángeles ni para la ceremonia de apertura americana (protagonizada Katy Perry) ni asistir al siguiente partido de la selección nacional: el Secretario de Estado Marco Rubio fue el encargado de representar a la administración estadounidense. “Me iré, me iré”, El Presidente se contentó con responder a un periodista que le cuestionó hace unos días sobre su presencia en las gradas, sin precisar en qué partido. Quizás tenía miedo de perderse el evento de MMA la noche siguiente en el césped de la Casa Blanca para conmemorar su 80 cumpleaños. Fue Marco Rubio, uno de los artífices de la política antiinmigración de Donald Trump, quien presenció la cómoda victoria de Estados Unidos contra Paraguay (4-1), gracias en particular al doblete del delantero del Mónaco Folarin Balogun, nacido en Nueva York y, como muchos jugadores del equipo, de origen inmigrante (sus padres son nigerianos).

Canadá, también país anfitrión, entró en la competición arrebatando un empate a Bosnia-Herzegovina, sumando así el primer punto de su historia en un Mundial.

En abril pasado, Jibril Rajoub participó en el congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, donde se negó a participar en una foto grupal con un funcionario de la Federación Israelí. La Federación Palestina ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la FIFA de no imponer sanciones a Israel, debido a la participación de clubes situados en la ocupada Cisjordania en competiciones supervisadas por la Federación Israelí. En 2024, expertos de las Naciones Unidas indicaron que habían identificado al menos ocho clubes de fútbol que jugaban en “Asentamientos israelíes”pidiendo a la FIFA que “asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos”.

El caso de Jibril Rajoub no es aislado y las controversias en torno a los visados ​​son legión en este Mundial. El árbitro somalí Omar Artan fue rechazado en Estados Unidos, a pesar de tener una visa válida, y las autoridades estadounidenses también negaron visas a funcionarios iraníes, así como a seguidores senegaleses y marfileños.

Balones, zapatos… Supuestamente robado equipamiento de la selección de Inglaterra en su base en Kansas City, Missouri, interrumpiendo los preparativos antes de una primera sesión de entrenamiento programada para las 5 p.m. este sábado. Según la BBC, varios vehículos fueron asaltados mientras transportaban este equipo al Swope Soccer Village. Un duro golpe para los “Tres Leones”, que deben comenzar su campaña mundialista el miércoles contra Croacia, antes de enfrentarse a Ghana y Panamá en el Grupo L.

La Asociación Inglesa de Fútbol confirmó a la Asociación de Prensa de Gran Bretaña que se había producido un incidente, pero no pudo proporcionar más información y se está llevando a cabo una investigación. Según la BBC, dos personas han sido arrestadas en relación con el incidente.

La lucha contra los excesos de Trump también está impactando en este Mundial. La autorización concedida a un importante programa estadounidense de vigilancia exterior expiró este sábado: el artículo 702 de la ley Fisa permitía a los servicios de inteligencia estadounidenses llevar a cabo operaciones de vigilancia electrónica de ciudadanos extranjeros sin orden judicial. Los diputados demócratas y algunos republicanos no ampliaron este marco legislativo y pidieron el establecimiento de salvaguardias. Exigen, en particular, que la Casa Blanca renuncie al nombramiento de Bill Pulte, un inexperto amigo cercano del presidente que ya participó activamente en los procesos contra los adversarios de Trump, como director interino de la inteligencia nacional.

Este vencimiento llega en un momento de tensiones internacionales, y el propio Donald Trump mencionó el torneo para pedir al Congreso que mantuviera el programa. Pero las consecuencias inmediatas de su expiración siguen siendo inciertas.

El fútbol no esperó a que este Mundial fuera político, e incluso puede serlo a un nivel mucho más local. En el primer episodio “Ball on the Foot”, nuestra serie de testimonios sobre historias personales relacionadas con el fútbol, ​​Fabrice Tassel relata un derbi de su infancia en Bretaña, cargado de una particular rivalidad entre el club católico y el club laico de la ciudad.