Vuelve “La hora de la verdad”: aquel día de 1984 en el que France 2 dio a luz a Jean-Marie Le Pen

Créditos tomados de Paul McCartney (“Vive y deja morir”), un escenario resplandeciente y un elenco de entrevistadores estrella… “La hora de la verdad” se estrena este jueves 8 de octubre en France 2. Primer invitado: el ex primer ministro Edouard Philippe. Pero ¿quién recuerda que este emblemático programa de servicio público de los años 80 dio origen a Jean-Marie Le Pen en los medios de comunicación? Una pesada responsabilidad histórica que el canal preferiría que olvidemos mientras el programa político regresa.

¡Rebobinemos! Es el 13 de febrero de 1984, dos años después de la creación del programa presentado por François-Henri de Virieu. El trío de entrevistadores de entonces, compuesto por Alain Duhamel, Albert du Roy y Jean-Louis Servan-Schreiber, recibió por primera vez a Jean-Marie Le Pen, cofundador del Frente Nacional (FN, antiguo nombre de la Agrupación Nacional). El líder de una extrema derecha hasta ahora confidencial llega al salón de todos los franceses.

Antes de este lanzamiento, Le Pen, antiguo lugarteniente en la guerra de Argelia (1954-1962), ex diputado pujadista, no era más que el cocreador de un partido xenófobo de extrema derecha, que logró capturar el 16,7% de los votos en las elecciones municipales de Dreux (Eure y Loir) el año anterior. Esta irrupción, sin embargo, basta para justificar su invitación al horario de máxima audiencia en Antenne 2 (antepasada de France 2). Todo menos obvio, incluso entonces. La plataforma ofrecida así a un político que predica “Francia para los franceses” se debate. En su momento, “le Nouvel Observateur” consideró que“Hubiera sido mejor ignorarlo”. Ante la polémica, los periodistas de “La hora de la verdad” realizaron una votación: la recepción de Le Pen fue validada por un voto.

Pasó lo que tenía que pasar. En el plató, la atronadora tribuna ofrece su espectáculo. Y se está utilizando… ¡ya! – “demonizarse” uno mismo. “No tendré problemas para deshacerme de la mascarilla que me ponen en la cara”dice. Todos los elementos del método de Le Pen ya están en funcionamiento, con los esenciales del partido: desde la acusación contra los inmigrantes hasta el restablecimiento de la pena de muerte para los criminales. Tomando a todos por sorpresa, Le Pen se levanta para intentar imponer un minuto de silencio por las víctimas del comunismo. Un auténtico golpe mediático, aunque el entrevistador Albert du Roy no se rinde: “Soy periodista y sigo haciendo mis preguntas. » Cuatro meses después de la emisión, el FN obtuvo más del 10% de los votos en las elecciones europeas, logrando su primer avance a nivel nacional.

En los diez años siguientes, Le Pen sería invitada al programa nueve veces, tantas como Jacques Chirac. Años más tarde, el cofundador del Flame Party se lo agradecería: “Yo fui, sin falsa modestia, la estrella de este espectáculo. » Hoy en día, ya ni siquiera se plantea la cuestión de invitar a su hija, dos veces finalista en las elecciones presidenciales y encabeza las encuestas a seis meses de las elecciones de 2027. La “demonización” iniciada por su padre en 1984 ha recorrido un largo camino. Pero hay algo más inquietante: la obsesión antiinmigración que sigue siendo el principal activo de Marine Le Pen estará representada entre los entrevistadores anunciados: France 2 ha contratado a Eugénie Bastié, redactor jefe adjunto de “Figaro”, que también habla en CNews y Europe 1, el medio del reaccionario multimillonario Vincent Bolloré. “Eugénie Bastié no puede encarnar y liderar el debate político sobre France 2”protestó la sociedad de periodistas de France Télévisions.

Pero la intervención del periodista de convicciones ultraconservadoras no ha provocado hasta ahora el mismo revuelo que la llegada del subdirector de “Valeurs nouvelles” Charles Sapin como editorialista del canal France-Inter. Ante la oposición de la intersindical y la huelga del personal, la dirección de Radio Francia acabó por rendirse. ¿Qué pasará en France Télévisions? Una cosa es segura: la dirección del grupo haría bien en recordar las lecciones del pasado.