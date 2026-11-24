Los años van pasando y las veladas Fooding siguen siendo muy populares. Los lugares donde se desarrollan se esperan con curiosidad ya que la elección es ecléctica. Desde la carpa del Circo de Invierno hasta el Ayuntamiento de París, estos lugares suelen corresponder al tema elegido para la presentación de la guía. Esta biblia de 300 direcciones va acompañada de una sección de revista dedicada este año a la conexión/desconexión frente a la carrera frenética por los contenidos alimentarios en las redes sociales: encontramos publicaciones de humor sobre el regreso del menú de papel en la era del código QR o sobre el derecho a poner – o no – el teléfono móvil sobre la mesa.

Por lo tanto, es en una biblioteca, en este caso la de la escuela de arquitectura ENSA Paris-Val de Seine, un lugar que no podría ser más propicio para el tema Online/Offline, donde todos fueron invitados este lunes 23 de noviembre por la tarde (con una tarjeta de biblioteca real como clave) a descubrir la lista de premios Fooding.

La maestra de ceremonia, Tatiana Lenté (Banger Littéraire en Insta) presentó una lista que marca un fuerte regreso de la capital, con seis premios, incluido el de mejor restaurante, Bittikesu, una dirección con sólo diez asientos, donde el chef Jules St-Cyr compone, según Fooding ” una cocina chispeante nacida de la naturaleza, que sigue con garbo los más mínimos soplos de la estación, entre la recolección silvestre y la cosecha en su jardín de Montreuil”, para disfrutar en 8 o 15 platos.

Un premio al mejor restaurante de París, que no ocurría desde 2019 con el premio Rigmarole, y una distribución territorial muy marcada con cinco premios en el Sur y dos en Bretaña.

Cangrejo en gelatina, hojas de sakura y shiso marinado, una creación exclusiva servida en el menú degustación de Bittikesu. MAÑANA DEL SUR

También notamos la notable presencia de los jefes jefes”, signo de una cierta necesidad de independencia, libertad creativa y de formato, y más flexibilidad, como Jules St-Cyr en Bittikesu, Anthony Orjollet en Ostavals, Sokunthear Vong en L’Espérance, Michaël Lecumberry en Ramones, etc. “, explica Lucie Caudrelier, directora general de Fooding. Pero la lista aún incluía algunas especialidades bastante específicas y personales: un ramen inglés, un restaurante neohimalaya, un loco bánh mì marsellés…

Finalmente, destacamos el eterno retorno de la autenticidad: “ Los chefs, lejos de querer hacer demostraciones de fuerza o de rendimiento, regresan a los clásicos refugios, platos que quizás la gente no cocina en casa, como el ravigote de cabeza de ternera y las mollejas en Ramones, el puré de salchicha y morcilla en Dents de loup, o la langosta a la parrilla en Belle Maria. explica Lucie Caudrelier.

Mejor mesa : BITTIKESU, Jules St-Cyr – París

alimentación honoraria : OSTAVALS, Anthony Orjollet – Ostabat-Asme (Pirineos Atlánticos)

Alimentación del amor : ARONDE, Lucie Péneau y Julien Vahl – Les Matelles (Hérault)

Mejor sofistroquet : ESPERANZA, Sokunthear Vong – París

Mejor bistró : RAMONES, Maïder y Mikaël Lecumberry – Toulouse (Alto Garona)

Mejor antidepresivo : BELLE MARIA, Frédéric Péneau y Camille Tsvétoukhine – Douarnenez (Finisterre)

mejor barra : GALAXY BAR, Léa y Louis-Marie Fleuriot y Léa González – París

Mejor Neo-Himalaya : MAIYA, Mohit y Shaheen Shrestha – París

Mejor gastropub : JOZY, Lucy Rosedale y Noé Viviès – Rennes (Ille y Vilaine)

mejor ramen : TOY, George Black y Solal Martin-Grondard – París

Mejor banh mi : CÀ PHÊ DÁ, Anh Dao Nguyen y Emile Duchemin – Marsella (Bocas del Ródano)

Mejor en cualquier otro lugar : CAFÉ DES SPORTS, Jules Butt y Andrés Giraldo Flores – Padern (Aude)

Los mejores chicos carniceros : DENTS DE LOUP, Paul Di Giandomenico, Edouard Haguet y Adrien Quennepoix – París