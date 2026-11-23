La Fiscalía Nacional de Finanzas (PNF) cierra un expediente que envenenó el final del mandato de Anne Hidalgo al clasificar, por falta de infracción, sus investigaciones sobre los viajes a la Polinesia, Nueva Caledonia y al extranjero del ex alcalde socialista de París.

Las investigaciones han demostrado que “los viajes en cuestión se habían realizado de acuerdo con intereses y habilidades” de la ciudad de París, dijo el fiscal Pascal Prache en un comunicado de prensa anunciando este lunes 23 de noviembre el sobreseimiento de dos investigaciones.

La PNF abrió la primera investigación en enero de 2024 sobre “las condiciones y disposiciones para viajar a Nueva Caledonia y a la Polinesia Francesa del 16 de octubre al 5 de noviembre” del exalcalde de París (2014-2026), acompañado de una delegación municipal.

En octubre de 2025 se abrió una segunda investigación que se extiende a diversos gastos de viajes internacionales de Anne Hidalgo, “así como los costes de representación de los cargos electos parisinos”. El PNF estaba investigando en particular una posible “malversación de fondos públicos”.

Respecto al viaje a Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, la investigación demostró que Anne Hidalgo había “tuvo cuidado de distinguir, tanto cronológica como financieramente, su viaje institucional de un viaje privado que había realizado posteriormente”según el PNF.

“Por último, se constató que los gastos de representación de los cargos electos parisinos habían sido sometidos a controles sistemáticos por parte de los servicios de la ciudad y que no se había identificado ninguna malversación ni ningún otro delito”continuó Pascal Praché.

El exalcalde no descarta continuar “denuncia calumniosa” dos antiguos oponentes, Rachida Dati y Sylvain Maillard, que habían “acusado bastante a la ligera”.

¡El PNF abrió sus investigaciones tras los informes de varios cargos electos municipales y regionales y una denuncia de la asociación AC! ! Anticorrupción. Las investigaciones, confiadas a la Brigada Financiera Anticorrupción (Bfac), desembocaron en un registro en el Ayuntamiento.

El viaje de casi tres semanas de Anne Hidalgo a Nueva Caledonia y luego a la Polinesia Francesa, primero a nivel profesional y luego en privado, para visitar a su hija, fue inicialmente criticado por la oposición de derecha, criticando la huella de carbono y el coste del viaje.

Contrariamente a sus costumbres, la alcaldesa de París no habló de este viaje, durante el cual no visitó la sede polinesia de las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos de París 2024, en Teahupoo.

Su visita había sido pospuesta “debido a las tensiones locales” Y “a petición del presidente polinesio” Moetai Brotherson, y finalmente llevada a cabo en su ausencia por su adjunto, explicó a posteriori el ayuntamiento.

Ana Hidalgo es “Salió ese día temprano en la mañana para reunirse con su hija que vive en la isla de Raiatea”explicó a su regreso el ex diputado de deportes y Juegos Olímpicos Pierre Rabadan, que la había representado. Este “tiempo privado”tomada después de esto “viaje oficial”ha sido “totalmente cubierto” y la alcaldesa regresó el 5 de noviembre pagando de su propio bolsillo su billete de vuelta, indicó el ayuntamiento.

Los gastos de transporte de la delegación parisina, compuesta por seis personas (tres cargos electos y tres colaboradores) ascendieron a 40.955 euros, su alojamiento y restauración cuestan 18.545 euros, según el Ayuntamiento, es decir, casi 60.000 euros.