Este registro se llevó a cabo en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea en el domicilio de Frédéric Chatillon en Roma, añadió la misma fuente, confirmando las informaciones de “Le Monde”. Sin embargo, Hugues Moutouh era entonces secretario general del Ministerio del Interior, lo que dio lugar a una búsqueda a finales del pasado mes de julio en Beauvau, la dirección del Ministerio del Interior en París.

Hugues Moutouh, prefecto de la región Centro-Valle del Loira, sospechoso de haber participado en filtraciones sobre investigaciones que afectan a la RN, anunció el sábado que había solicitado ser relevado de sus funciones.

Los investigadores europeos encargados de investigar las sospechas de uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo descubrieron durante esta búsqueda una copia de un correo electrónico de un funcionario de la secretaría general del Ministerio del Interior dirigido a su jerarquía, añadió la fuente, confirmando la información de “Le Monde”.

La funcionaria relató, según una fuente cercana al expediente, su audiencia ante la brigada financiera anticorrupción de la policía judicial de París en una investigación sobre sospechas de financiación ilegal de campañas electorales de RN.

De ahí la apertura de una nueva investigación por filtraciones a la RN desde el Ministerio del Interior. Y los registros realizados a finales de julio en la secretaría general de Beauvau, luego en el domicilio de Hugues Moutouh y, el 9 de noviembre, en la sede de la RN.

Marine Le Pen se distanció del prefecto Hugues Moutouh y de la posible filtración de documentos en beneficio de la RN. “Nunca he recibido información confidencial y nunca he solicitado información confidencial”aseguró el candidato presidencial de extrema derecha en la radio France 2 y France Inter. “No puedo decirle esto porque la investigación está en curso”respondió sin embargo, cuando se le preguntó sobre posibles beneficiarios en la RN y en su entorno.

Marine Le Pen también dijo que no sabía cómo los investigadores pudieron haber encontrado un correo electrónico del servicio de Hugues Moutouh junto a un personaje de extrema derecha, Frédéric Chatillon, cercano a RN y a su líder. “No tengo ni idea de cómo este correo electrónico acabó en manos de uno de nuestros antiguos proveedores de servicios. Pero en este caso, una vez más, no pasó a través de mí”aseguró.

“Pero si creo lo que leo en “Le Monde”, el documento en cuestión no viola el secreto de la investigación ni de la instrucción”respondió ella.