“¿El LFI es más peligroso que el RN? Una alucinación colectiva”

La Agrupación Nacional (RN) es innegablemente un partido racista y antisemita. También hay muchas razones para oponerse a La Francia insumisa (LFI), pero el racismo no es ciertamente la primera de ellas.

Las revelaciones de Mediapart sobre las declaraciones de juventud de Jordan Bardella han roto el barniz de respetabilidad, la manipulación de la fachada del FN/RN que había permitido ocultar la actividad de este partido. Demostraron que la “demonización” de la RN no era en realidad más que un encubrimiento. No tanto por esos ya viejos comentarios de su joven presidente como por la reacción que suscitaron estas revelaciones.

Si Jordan Bardella y el RN realmente hubieran dado la espalda radicalmente al antisemitismo como afirman, les habría resultado fácil alegar el error de su juventud y mostrar arrepentimiento. Al optar por negar totalmente las revelaciones de Mediapart y denunciar una conspiración a pesar de las pruebas aportadas, no hacen más que confirmar la hipótesis de una continuidad antisemita desde el FN de Jean-Marie Le Pen, creado por las Waffen-SS y colaboradores de Vichy, hasta el RN de Jordan Bardella y Marine Le Pen, a través de la transmisión asegurada por Alain Soral, Frédéric Chatillon y otros tristes padres de la misma especie…

En cualquier caso, la oposición masiva, violenta y constante del RN a toda nueva inmigración, pero también y sobre todo su hostilidad hacia nuestros conciudadanos de origen inmigrante, incluso lejanos, y de cultura musulmana, fueron suficientes para demostrar el carácter profundamente racista que aún persiste en este partido, incluso si este racismo implicaba ahora odiar a los musulmanes más que a los judíos.

En los últimos años, muchos, y no sólo en la derecha, han sido sin embargo los que han creído sinceramente y/o han intentado hacer creer que La France insoumise se habría convertido en una fuerza política más racista y peligrosa para la democracia que el RN. Tienen una gran responsabilidad en la situación crítica en la que se encuentra hoy Francia, amenazada de tomar el poder por una extrema derecha que realmente no ha cambiado desde los momentos más oscuros de la historia de nuestro país.

Se trata, en primer lugar, de una jerarquía irresponsable de peligros porque, a diferencia de la RN, el LFI está y ha estado siempre a mil millas de poder conquistar el poder en Francia (y afortunadamente). Considerar en estas condiciones que el principal enemigo de la democracia podría ser este partido sólo puede ser una alucinación colectiva.

La Francia insumisa tomó entonces indiscutiblemente la delantera entre quienes, dentro de la clase política francesa, condenan más claramente la acción del gobierno de Benyamin Netanyahu y los innumerables crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho internacional que comete todos los días en la Palestina ocupada y en toda la región de Medio Oriente. Ésta es una de las causas importantes de su éxito entre los jóvenes y los barrios populares, donde las personas de origen inmigrante son numerosas y sensibles a este tema.

En el contexto tan emocional generado por los acontecimientos en Medio Oriente, la tentación de jugar con el comunitarismo entre el electorado musulmán puede existir dentro de LFI y en ocasiones pueden haber existido y sido toleradas posiciones individuales cuestionables o más que dudosas sobre la cuestión del antisemitismo. Pero, evidentemente, no podemos considerar que todo el partido, sus activistas y sus dirigentes, se hubieran convertido, como resultado de esta lucha perfectamente legítima, en racistas del mismo modo que evidentemente lo son la mayoría de los activistas y dirigentes del RN.

Los numerosos intentos realizados en los últimos años por muchos líderes de la derecha y del bloque central, a veces incluso apoyados por algunos de la izquierda, de equiparar cualquier crítica al gobierno israelí con antisemitismo, en particular con el infame proyecto de ley Yadan, constituyen un gran escándalo democrático y una grave amenaza a nuestras libertades.

El fuego comunitario con el que el LFI puede a veces jugar en Gaza hacia el electorado musulmán es tan reprensible como el que obviamente juegan muchos de sus más feroces adversarios de derecha y de extrema derecha, que se niegan contra toda evidencia a admitir el carácter genocida de la política del gobierno de Netanyahu porque buscan retener o adquirir los favores de un electorado judío, que se supone erróneamente que apoya a estos asesinos…

El LFI plantea serios problemas a la izquierda al dividirla e impedirle regresar al poder. Pero mucho más que su supuesto antisemitismo, está vinculado sobre todo a una práctica política que se centra en la división de los franceses y en el conflicto permanente en lugar de intentar construir una gran reunión, a una visión de transformación social basada en el vanguardismo y el culto al líder más que en el compromiso colectivo de toda la sociedad, a una complacencia tan culpable como incomprensible frente a las potencias autoritarias y reaccionarias que atacan a la Europa democrática, o incluso a un programa económico estatista basado en un pensamiento mágico y carente de toda credibilidad…

En resumen, no faltan motivos para criticar a LFI pero, a diferencia de lo que ocurre en RN, el racismo y el antisemitismo no son ciertamente los primeros…

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.