Y una vuelta más en la saga de Jensen Huang este lunes 23 de noviembre. El gigante estadounidense de los chips, Nvidia, sorprendió al restituir a su líder diez días después de su dimisión ligada a un escándalo mundial que mezcla adulterio, espionaje y contrabando. Este último había admitido un romance con Alice Huang, directora china de la empresa Megaspeed International, sospechosa de espiar por cuenta de China.

En el origen de esta delicada rehabilitación… nada menos que Donald Trump. El presidente estadounidense admitió haber trabajado en secreto para que el fundador de Nvidia volviera a ser su líder y acogió con satisfacción la decisión “. Bien ” Y ” justo “. Varios videos que circulan en las redes sociales también sugieren un regreso con fanfarria por el regreso del CEO.

Donald Trump explicó en la televisión CNBC que “hablado directa e indirectamente” a la junta directiva de Nvidia, especificando que Jensen Huang no era “no consciente” de estas transacciones. Preguntado sobre el impacto que el asunto del adulterio podría tener en la credibilidad de la empresa y del director general, Donald Trump estimó que el empresario de ninguna manera estaría “disminuido” y que el escándalo pudo haber “un resultado neto positivo” porque había llamado la atención sobre la importancia del fabricante de componentes.

En definitiva, para el presidente del MAGA, que no dudó en publicar un fotomontaje cuestionable de Jensen Huang con un sujetador rojo en la mano: “¡El sexo vende, muchachos!” »

En cuanto a los riesgos para la seguridad nacional, fueron desestimados por el inquilino de la Casa Blanca, quien asegura en su red social La Verdad que “El gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen represente algún riesgo”. Y, sin embargo, persisten muchas incertidumbres.

Impulsada por el aumento de las acciones tecnológicas, Nvidia, que sin embargo había visto desaparecer cientos de miles de millones de dólares en valoración en el momento de la dimisión de su director general, vio cómo sus acciones subían más de un 30% en Wall Street. En el proceso, en Europa, la Bolsa de Frankfurt subió un 2,15%, París terminó con un fuerte avance del 1,48% y Londres un 1,30%.

Si la confianza volvió rápidamente a la empresa es porque Jensen Huang “está en el origen de la estrategia que permitió a Nvidia volverse esencial en la IA”estima Andrea Tueni, jefe de actividades de mercado de Saxo Bank.

Sin embargo, el movimiento alcista del día no se disipa “las múltiples cuestiones que aún rodean al sector de la IA, entre cuestiones de financiación, tensiones geopolíticas, dudas sobre la viabilidad del modelo”estima Hendi Susanto, analista de Gabelli Funds. Durante varias semanas, las acciones de IA han sufrido dudas sobre la rentabilidad de inversiones masivas y temores en torno al endurecimiento regulatorio.

“En un mercado saludable, no se supone que tengamos reacciones de este tipo cuando se reemplaza a un director general: los fundamentos económicos deberían dar la dirección”también modera Charlotte de Montpellier, economista de ING Bélgica. “Lo que importa de ahora en adelante es qué pasará con la macroeconomía y la trayectoria de las tasas de interés”subraya, mientras que los inversores esperan ampliamente un aumento de los tipos de interés oficiales del banco central estadounidense en diciembre.

La preocupación por la influencia de Trump ha adquirido otra dimensión entre los demócratas. JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, fustigado este 23 de noviembre “un ejemplo de la venalidad e irresponsabilidad que el país acaba de rechazar”. A continuación, el senador demócrata Chuck Schumer acusó a Donald Trump de “antepone sus propios intereses financieros y los de sus amigos multimillonarios a (la) seguridad nacional”.

Él tiene aseguró que su partido utilizaría “todo su poder para investigar una posible malversación de fondos” de Trump, como de Jensen Huang. Algunas voces republicanas tampoco dejaron de sorprenderse. “ ¿No hay riesgo para la seguridad nacional? ¿Sobre qué base? »preguntó al senador saliente de Texas, John Cornyn, sobre X.

Si los demócratas tienen éxito, la larga lista de investigaciones en este caso seguirá creciendo. Porque la inteligencia estadounidense sigue investigando el romance entre Jensen Huang y Alice Huang, así como todas sus implicaciones. Además del gobierno americano que está investigando las exportaciones de chips de Megaspeed, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también está llevando a cabo una investigación civil sobre Nvidia y su dirección.

A nivel federal, el fiscal general de California está investigando a Nvidia sobre si la empresa engañó a sus inversores sobre el riesgo de fugas de sus chips. Finalmente, en un tribunal federal de San José, California, un accionista individual de Nvidia está demandando, en nombre de otros accionistas de la empresa, a Nvidia y a su director ejecutivo. En cuanto a Jensen Huang, deberá ser escuchado por el comité bancario parlamentario del Senado el 3 de diciembre.