“Tenía la impresión de que Thélyson Orélien había cometido un crimen peor que Trump con ICE”, por Dany Laferrière

para ir más lejos

Entre las muchas variaciones posibles, hay tres tipos de escritores que me llaman la atención: los que dicen escribir desde sus entrañas, los que favorecen su corazón y el último que elige su mente. Digámoslo de inmediato: los órganos humanos no se controlan tan fácilmente. En una palabra: el novelista tendrá que utilizar su mente, su corazón y sus entrañas. Por separado o todos juntos, depende del proyecto. Cuando estás empezando, sucede que crees que escribes desde tu instinto cuando en realidad lo haces con reminiscencias. Pusimos corazón allí donde se necesitaba distancia. Sin embargo, hace poco supe por el editor Rodney Saint-Eloi que Thélyson Orélien era un lector voraz. Esto ya es un indicio de que no fue la IA quien dejó estas huellas de lectura, invisibles a simple vista, esparcidas a lo largo del viaje de Jonas Dorléon. Me atrevo a esperar que el gusto por las citas implícitas o explícitas no confunda el cerebro a veces nublado de IA.

Este tema está tan debilitado que debemos vigilar, a cada paso, dónde pisamos. Estas miradas penetrantes, que sentimos en la nuca, apenas dan una idea de lo que un joven así vive hoy en su bautismo de fuego. En mi opinión, nada justifica tal halali, especialmente porque al mismo tiempo el Ogro duerme el sueño de los justos.

Tengo la impresión de que nuestro tiempo, llevado por sus pasiones, ignora la idea misma de proporción. Así como la cuestión de la prioridad que debe conducirnos por el camino donde estos dramas son relatados en el libro de manera indiscutible esta vez. Estos horrores los relata un autor, Thélyson Orélien, que seguramente, como muchos haitianos, tiene algún familiar, vecinos, algunos conocidos entre los cientos de miles de personas que siguen atravesando, con la mirada fija en un horizonte cada vez más lejano, gran parte de un continente erizado de peligros. ¿Cómo hemos conseguido que el libro que denuncia semejante tragedia se convierta en el corazón de un escándalo que se extiende a lo largo de 12.000 kilómetros, y esto sobre la base de una máquina? Esto da una idea del nivel de nuestra indiferencia, una indiferencia que no afecta a la mayoría de los lectores. Habiendo desaparecido el autor, el debate es entre la élite, la multitud y la máquina.

El Premio Goncourt cometió un error. Como dicen en el fútbol, ​​confundió velocidad y precipitación. James Noël tiene razón al decir que hubo que esperar a la segunda selección para descartar a Orélien. Para evitar un error, Goncourt cometió un error. Si este paso en falso hizo pensar, por un momento, que París quería la piel de un joven escritor cuya primera novela había conseguido acaparar toda la atención en este inicio literario, no debemos olvidar que es desde París de donde empezó toda esta fiebre. ¿Quién permitió este meteórico ascenso de Orélien al colocar su novela en todas las listas de precios? ¿Era necesario? Hay que sumar los numerosos lectores de Francia y Quebec, donde también publica el libro Boréal, sin olvidar a los de Bélgica y Suiza que siguen comprando el libro hasta convertirlo en un indiscutible éxito de ventas, a pesar de todo este ruido. Seamos honestos, no fue el escándalo lo que hizo que el libro tuviera éxito, fue su éxito lo que se convirtió en escándalo.

Mucha gente comete errores a su nivel y en su sector. Cuando esto sucede, los poderosos no siempre escuchan las protestas desde abajo. Una vez de cada diez escuchan, castigan y muchas veces recae sobre un pobrecito. Los Thélyson Oréliens pagan en efectivo y de inmediato, y no me digan que eso no es cierto en esta época en la que vemos a un Trump impune actuando caóticamente como un dios borracho que regresa a casa a las 3 de la mañana. A veces tuve la impresión de que Thélyson había cometido un crimen peor que Trump defendiendo los asesinatos de ICE (no olviden esta conexión con ICE en esta tragedia). Esta flagrante injusticia contra los inmigrantes que ya no parecemos ver es el único tema del libro.

Orélien quizás se equivocó, pero no en el dolor de los cuerpos, ni en la agitación de los espíritus, ni en los gemidos, ni en las conversaciones susurradas entre los pobres, ni en la incomodidad de un viaje de 12.000 kilómetros en las peores condiciones, ni en la morgue de los guardias en las fronteras, ni en el intolerable calor húmedo de la selva, ni en las negociaciones que implican sumas miserables por vidas preciosas, ni en este niño y su madre abandonados al borde de la carretera, no está en AI, eso, desde entonces este camino acaba de ser abierto por este joven escritor.

Díganme quién comulgará con la desgracia de estos haitianos si pretendemos borrar a toda costa todas las huellas de una tragedia que aún arde. Todos los periódicos están implicados en este asunto y ninguno anuncia que enviará periodistas para seguir el camino recorrido por Jonas Dorléon. Puedes traer a Thélyson Orélien contigo. Tienes periodistas que han cubierto todas estas últimas guerras, entonces, ¿a qué estás esperando? Es una primicia. ¿Por qué no has abordado todavía este tema de oro (lo viste para Orélien), es decir, al estilo de Kessel?

Entonces, ¿de dónde viene el 100%? (del software de detección de IA aplicado al libro de Thélyson Orélien, nota del editor) ? Quizás este Sangre por Sangre provenga de las venas abiertas de América, como señaló el imprescindible escritor uruguayo Eduardo Galeano. Entonces, ¿de dónde viene esta nueva legitimidad del libro? De la multitud de personas de todos los orígenes y de todas las clases sociales que se reconocieron en “Era eso o morir”, y no quisieron negar este puro sentimiento. Esta joven lo expresó, en una librería de Montreal, con sencillas palabras: “Esta historia me interesa. » No hay nada que podamos decir en contra de eso.

EXPRESO ORGÁNICO

Nacido en Puerto Príncipe (Haití) en 1953, Dany Laferrière Es una figura importante de la literatura mundial contemporánea. Ganador del Premio Medici en 2009 por “El enigma del regreso”, es autor de una cuarentena de libros, traducidos a una veintena de idiomas y obtuvo numerosas distinciones. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 2013. Su sitio web oficial está aquí danylaferriere.com