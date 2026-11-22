El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció el viernes 20 de noviembre una “agenda agresiva” de Rusia sobre el “Territorio europeo”A “Apuesta irresponsable que sólo puede aislarlo aún más”después de una serie de“incidentes graves”. Intento de asesinato en Dinamarca, misiles rusos cayendo en Polonia, sospechas de provocación mortal con falsa bandera en la frontera de Kaliningrado… Los incidentes y las revelaciones se han multiplicado esta semana en Europa, ilustrando la diversidad de métodos utilizados o prestados a Moscú para desestabilizar a los aliados de Kiev. La persistente presión rusa sobre el continente, mucho más allá del campo de batalla ucraniano.

Estonia anunció por primera vez el domingo pasado que había frustrado en el último minuto un intento de incendio contra una fábrica de drones orquestado por el GRU de inteligencia militar ruso. “La noche del 14 de noviembre, un intento de sabotaje ordenado por el GRU tuvo como objetivo la empresa de defensa estonia Threod Systems”que produce drones de reconocimiento y ataque, dijo la primera ministra Kristen Michal.

Los hechos ocurrieron en Viimsi, al norte de Tallin. El ataque fue evitado gracias a la intervención de los equipos de seguridad de la empresa y ocho personas residentes en Letonia fueron arrestadas, informó la fiscal general Astrid Asi en una conferencia de prensa.

En represalia, Tallin anunció el cierre de sus tres pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre. “Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias. Los intentos de intimidar, desestabilizar o poner en duda nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”añadió el jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna.

Según una investigación del importante diario polaco “Rzeczpospolita” publicada el 18 de noviembre, los servicios rusos prepararon hace unas semanas una operación mortal en la frontera polaco-rusa para culpar a Ucrania y comprometer la ayuda occidental a Kiev. Los servicios polacos habrían frustrado el proyecto tras las alertas aliadas y el despliegue de fuerzas especiales.

El escenario previsto incluía varios elementos: el cruce ilegal de la frontera por parte de un grupo de individuos, un ataque simulado contra una instalación situada en territorio ruso, con los atacantes portando elementos que les permitieran presentarse como ucranianos.

El artículo detalla un importante despliegue en la región de Warmia-Masuria, fronteriza con Kaliningrado: refuerzos policiales armados, guardias fronterizos, agentes internos de contraespionaje ABW y unidades especiales GROM, NIL y AGAT, con drones. La alerta habría venido de los servicios de inteligencia asociados y luego habría sido reforzada por los análisis polacos.

Interrogado por “Rzeczpospolita”, Tomasz Siemoniak, coordinador de los servicios especiales polacos, reconoció las operaciones de seguridad en la frontera y confirmó que las autoridades tenían indicios de una amenaza real, sin confirmar la preparación de un ataque específico.

El 20 de noviembre, los servicios de inteligencia daneses (PET) acusaron a los servicios rusos de haber ordenado el asesinato del rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner, planeado durante un concierto el 25 de septiembre cerca de Copenhague. Han sido detenidos tres hombres vinculados a círculos criminales daneses. Al parecer, dos sospechosos portaban armas cargadas.

“El caso demuestra, según nuestra evaluación, que los servicios de inteligencia rusos intentaron llevar a cabo una ejecución en Dinamarca”afirmó el jefe de los servicios de inteligencia daneses (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, durante una conferencia de prensa. El asesinato debería haberse llevado a cabo durante un concierto en las afueras de Copenhague con la ayuda de una banda criminal danesa, Loyal to Familia. Poco antes del concierto, tres personas fueron interceptadas en un coche cercano. Al registrar el vehículo se encontraron armas de fuego y cuchillos.

El rapero Kyivstoner ya ha enfrentado cargos rusos que lo implican en una operación de contrabando de drones destinados a ser utilizados en un ataque ucraniano. Según la inteligencia danesa, esto lo convertía en un objetivo prioritario. Para la Primera Ministra Mette Frederiksen, que reaccionó de inmediato, se trata de una “una clara ilustración de la grave situación de seguridad en la que se encuentran Dinamarca y Europa”. En represalia, Dinamarca decidió expulsar al agregado de defensa ruso.

Dos misiles rusos y probablemente un avión no tripulado cayeron el viernes 20 de noviembre en el sureste de Polonia, en la frontera con Ucrania, sin causar heridos, anunció el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Esta violación del espacio aéreo polaco se produjo en el momento de un nuevo ataque masivo de varias oleadas de drones y misiles rusos contra Ucrania.

Los tres objetos voladores eran misiles de crucero Ch-101 fabricados recientemente en la región de Moscú, anunció el domingo la fiscalía de Lublin encargada de la investigación. El examen preliminar de los fragmentos de objetos caídos en Nowy Lipowiec, Rudnik y Molodycz permitió establecer “que todos estos misiles fueron fabricados en el cuarto trimestre de 2026 en una fábrica en Dubna, Óblast de Moscú”.

“Esta provocación podría tener algo que ver con el hecho de que se están realizando ejercicios militares (ejercicios militares de la Coalición de los Voluntarios, nota del editor) en Polonia”subrayó el primer ministro Donald Tusk durante una rueda de prensa. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un think tank estadounidense, ha ido en la misma dirección, estimando, en un comunicado de prensa, que es “intencionalmente” que las fuerzas rusas enviaron misiles y drones al espacio aéreo polaco para “disuadir a la Coalición de los Dispuestos de apoyar a Ucrania y poner a prueba las reacciones de la OTAN”.

El espacio aéreo de Moldavia fue cerrado el martes 17 de noviembre tras la detección de un dron tipo Shahed que se dirigía hacia la capital, Chisinau, anunciaron las autoridades. “Por razones de seguridad, las autoridades han cerrado todo el espacio aéreo de la República de Moldavia”dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado, confirmando declaraciones del Centro de Operaciones Aéreas del Ejército.

Las autoridades han llamado a la población a no acercarse a artefactos voladores sospechosos ni a restos de drones, a no tocarlos ni moverlos, ya que pueden contener “elementos explosivos”. La policía, por su parte, declaró en Facebook que había grabado varias llamadas de residentes de Chisinau y sus alrededores informando de haber oído explosiones. La presidenta moldava, Maia Sandu, denunciada “El cinismo ilimitado de los líderes de Moscú”acusando a Rusia de fingir que se preocupa por el destino de Moldavia en su propaganda mientras pone en peligro su seguridad.

Un helicóptero ruso es sospechoso de haber violado el espacio aéreo finlandés el sábado 21 de noviembre, pocas horas después de que un ataque con drones incendiara un carguero ruso en el mar Báltico, anunció el Ministerio de Defensa finlandés.

“Esta supuesta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con operaciones de salvamento o vigilancia llevadas a cabo tras los daños sufridos por un carguero en el Golfo de Finlandia”declaró el Ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen. El dispositivo penetró hasta 4,1 kilómetros en territorio finlandés, frente a la costa de Loviisa, dijo el ministerio.

“Las amenazas híbridas de Rusia son cada vez menos híbridas y cada vez más reales”declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 21 de noviembre, en reacción al frustrado intento de asesinato en Dinamarca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que llegó a Varsovia el sábado un día después de la caída de misiles rusos en el sureste de Polonia, prometió que la Alianza Atlántica “Defendería cada centímetro del territorio polaco”según medios locales. El jefe de la OTAN calificó el incidente “un acontecimiento peligroso sin duda vinculado a la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.

“ Al intensificar su guerra de agresión contra Ucrania y también perseguir una agenda agresiva en territorio europeo, Rusia está haciendo una apuesta irresponsable que sólo puede aislarla aún más y fortalecer la determinación y la unidad de los europeos, y de todos aquellos que quieren trabajar por la paz y la estabilidad en nuestro continente. », concluye Emmanuel Macron en la red X.