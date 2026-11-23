Un fracaso. El domingo 22 de noviembre, los participantes en la COP31 en Türkiye tropezaron con la cuestión de los combustibles fósiles. Y han causado preocupación y cuestionamientos sobre la capacidad de la comunidad internacional para actuar frente al calentamiento global.

A pesar de la emergencia climática y de las prórrogas sin precedentes en la historia de las conferencias climáticas de la ONU, los 200 participantes abandonaron Antalya sin compromisos después de que la Unión Europea y otros países rechazaron un proyecto de decisión final que omitía los combustibles fósiles.

Panamá, las Islas Marshall, Vanuatu y Belice también mostraron la misma determinación.

COP31 “fue tomado como rehén por los estados petroleros”denunció a la Agencia France-Presse (AFP) el ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ostenta actualmente la presidencia de la UE.

El proyecto se contentó con una discreta alusión al resultado de la COP28 en Dubái, que en 2023 llamó por primera vez a los países del mundo a abandonar el petróleo, el carbón y el gas.

Naciones del Pacífico, Europa y América Latina han seguido exigiendo en los últimos días una mención explícita a los combustibles fósiles en el texto final. Pero los productores de hidrocarburos, encabezados por Arabia Saudita, se oponen a ello.

“Es escandaloso que un puñado de petroestados tengan derecho a vetar cualquier mención a los combustibles fósiles”el ex vicepresidente estadounidense Al Gore se indignó con X. El demócrata, autor del documental “Una verdad incómoda”, pidió “una reforma profunda” del funcionamiento de las COP. La regla es el consenso de unos 200 países participantes, de modo que la oposición formal de sólo uno de ellos puede bloquear una decisión.

A pesar de dos semanas de intensas negociaciones, la COP31 sólo logró ratificar textos técnicos. El presidente turco de la COP31, Murat Kurum, se vio obligado a admitir su fracaso en la adopción de la propuesta de declaración política que había preparado con la presidencia australiana de las negociaciones y que debía servir como principal resultado de la conferencia.

Con más de 49 horas de prórroga, esta conferencia se convirtió en la COP sobre el clima más larga, batiendo el récord de la COP25 en Madrid en 2019. Y su resultado, que recordó a algunos el rotundo fracaso de la COP15 en Copenhague en 2009, alimenta aún más los ya numerosos llamamientos a la reforma del funcionamiento de las COP.

“El mundo no puede darse el lujo de que esto vuelva a suceder”juzgó el jefe de la ONU sobre el Clima, Simon Stiell.

Las expectativas eran limitadas antes de esta importante reunión de la ONU. Un acuerdo sustancial se complicó aún más por el aumento vertiginoso de los precios de la energía vinculado a la guerra en el Medio Oriente. Y en ausencia, una vez más, de Estados Unidos. “Es obvio que estamos atravesando un período geopolíticamente difícil. Esta es la realidad”reconoció el primer ministro australiano, Anthony Albanese, cuyo país copresidió la conferencia, al tiempo que destacó la importancia de la cuestión climática para los Estados insulares del Pacífico: “Para ser creíble, la primera condición es actuar frente al cambio climático”.

Pekín expresó este lunes su decepción por el fracaso de la COP31 sobre el clima, pero afirmó la necesidad de continuar el esfuerzo multilateral contra el calentamiento global, y aseguró que el movimiento de transición hacia una economía baja en carbono está “irreversible”. “Expresamos nuestra decepción a este respecto, aunque afirmamos que esto no debería socavar la confianza en el proceso multilateral”afirmó el portavoz de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa habitual. “La lucha contra el cambio climático es una causa común a toda la humanidad, y la tendencia global hacia una transición verde y baja en carbono es irreversible”dijo.

El planeta sufre cada vez más los efectos del calentamiento provocado por el hombre, entre inundaciones mortales en Nepal y olas de calor en Europa, y ahora es seguro cruzar el umbral de 1,5°C.

También en el centro de la discordia está la petición incluida en el texto de acelerar el uso de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), promovidas por las empresas de petróleo y gas.

“El cambio climático requiere que todas las soluciones estén sobre la mesa”defendió el representante saudí, Mohammad Ayoub.

El proyecto de decisión también contenía el objetivo, apoyado por Turquía, de aumentar “La participación de la electricidad en el consumo total de energía final alcanzará el 35% a nivel mundial para 2035”asociado con los esfuerzos por aumentar el uso de “energía limpia”.

También se han producido intensos debates sobre la financiación que los países desarrollados, históricamente responsables de la mayoría de las emisiones, se han comprometido a proporcionar a los países más pobres para ayudarles a combatir los efectos del cambio climático. Los europeos habían advertido antes de la COP que no tenían intención de proporcionar financiación adicional sino simplemente de garantizar compromisos pasados.