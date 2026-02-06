Vuelta en tres actos sobre el divorcio entre la periodista y el canal Bolloré





La casa CNews está tambaleándose. Sonia Mabrouk, uno de los pilares, anunció este viernes 6 de febrero su renuncia al canal. Una decisión que llega después de varios días de enfrentamientos entre dos bandos por la continuada presencia en antena de Jean-Marc Morandini, apoyado por el propietario Vincent Bolloré, a pesar de sus condenas firmes, en particular por corrupción de menores.









La periodista franco-tunecina de 48 años, que se incorporó a Europa 1 en 2013 y a CNews en 2017, precisa que permanecerá en el canal mientras dure su período de preaviso de un mes. La continuación de su colaboración con Europe 1, otro medio de comunicación de la galaxia Bolloré, aún es indeterminada. También tiene previsto dejar su papel de directora de una colección en Editions Fayard, también propiedad del reaccionario multimillonario. Una mirada retrospectiva en tres actos a este demoledor divorcio.





• Morandini condenado repetidamente… pero confirmado en CNews





Condenado por corrupción de menores en primera instancia en 2022, en apelación en marzo de 2025 y luego definitivamente tras la desestimación de su poder por el Tribunal de Casación el pasado enero, Jean-Marc Morandini, de 60 años, fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 20.000 euros. También tiene prohibido permanentemente ejercer una profesión en contacto con menores y ha sido incluido en el registro de autores de delitos sexuales. El presentador estaba siendo juzgado por mensajes enviados a dos jóvenes de 15 años, en 2013 y 2015-2016, que consistían por uno en discutir escenarios sexuales y, por el segundo, en pedirle que enviara una foto suya desnudo.





En el proceso, CNews anunció que mantendría al presentador en el aire, argumentando que “Jean-Marc Morandini continúa su lucha por la justicia” y luego se consideró una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vía abandonada desde entonces. Un mantenimiento que contradice el compromiso asumido por i-Télé, antiguo nombre de CNews, en 2016.





Además, la conductora desistió el 22 de enero de impugnar una condena por acoso sexual en otro caso, lo que la deja firme. En este caso, fue condenado en apelación en enero de 2025 a 18 meses de prisión, declarado culpable de haber “Acostumbrado a presionar para obtener un acto sexual” de un joven actor.









• Sonia Mabrouk no “respalda” la elección de su dirección…





El 20 de enero, Sonia Mabrouk fue la primera figura de CNews que habló en público: interrogada en directo por su invitado, el diputado socialista Jérôme Guedj, respondió que “respeto” que dedica a su dirección no equivale a “garantizar” el mantenimiento de su colega. “Reconozco que llevo varios días sin dormir”agregó quien conduce cada mañana “La gran entrevista”cotransmitido en CNews y Europe 1, así como “Noticias del mediodía” en CNews.









En términos más generales, la retención de Jean-Marc Morandini había provocado animados debates dentro de CNews. Después de Sonia Mabrouk, los otros presentadores estrella Pascal Praud y Laurence Ferrari también se habían distanciado. El domingo, fue Philippe de Villiers, que también presenta un programa, así como el “Journal du Dimanche”, otro medio de comunicación del ámbito de Bolloré, quienes a su vez expresaron su desaprobación.





•… y renuncia a CNews













“Mis comentarios, aunque ampliamente compartidos, sobre todo internamente, llevaron a una situación que deploro pero de la que tomo nota”ella apoya, diciéndole “cariño especial” para el canal y su personal, y agradeciendo a los espectadores por su “lealtad inquebrantable”.





Apareció en pantalla por última vez el miércoles. Esa mañana se produjo un altercado en el vestuario con el jefe de CNews, Serge Nedjar, que invitó “los que no son felices” del mantenimiento de Jean-Marc Morandini para asumir “la puerta”supimos por un testigo, confirmando lo informado por varios medios. Según el canal, su actual ausencia se debió a su embarazo en curso.