“Trump no es una traición a los valores estadounidenses, al contrario, es una histerización del ideal estadounidense”





para ir más lejos





De libro en libro, Eric Vuillard, premio Goncourt en 2017 por “La orden del día”, compone una contranarrativa edificante: la historia contada por los vencidos, los olvidados, los despojados. Después de “La tristeza de la Tierra” (2014), sobre la lucrativa epopeya de Buffalo Bill, el escritor regresa a los orígenes pantanosos y criminales de Estados Unidos, una nación nacida de una masacre que este año celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. En “Les Orphans”, lo hace a través del prisma de Billy the Kid, un joven forajido de 21 años, figuras ambas “heroico y lamentable” del mito americano. La otra cara del sueño es la que Vuillard explora y muestra, en su prosa clara, minuciosa e implacable. Y lo que dice sobre los Estados Unidos de ayer –la violencia, las desigualdades, el poder del dinero– resuena ferozmente en el Estados Unidos trumpista.





En el corazón de su nuevo libro “Huérfanos”, se encuentra este personaje mítico del que no sabemos casi nada: Billy the Kid. ¿Qué te conmovió de este joven ladrón de caballos?





Eric Vuillard El inquietante encanto de la existencia cotidiana, de una vida apresurada, libre, perdida. Esto es lo que…