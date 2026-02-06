¿Dónde están las negociaciones tras un fin de semana de tensiones?





A raíz de las advertencias sobre el riesgo de “guerra regional”Irán pidió este lunes 2 de febrero la apertura de conversaciones con Washington sobre la cuestión nuclear, y Donald Trump dijo confiar en la posibilidad de un acuerdo. Se menciona una reunión entre un enviado de cada país.









Desde principios de enero, la presión sobre Teherán ha ido aumentando, tras la sangrienta represión de la protesta, inicialmente contra el coste de la vida, pero que se transformó en un movimiento de desafío hacia la República Islámica instaurada en 1979. Las negociaciones deben permitir encontrar una salida a la crisis.





• Apertura de conversaciones nucleares





El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, solicitó la apertura de conversaciones nucleares con Estados Unidos, informó el lunes la agencia de noticias Fars. “El presidente Massoud Pezeshkian ordenó la apertura de conversaciones con Estados Unidos”escribió Fars, citando una fuente gubernamental.





“Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre la cuestión nuclear”añadió la agencia iraní, sin precisar fecha. Esta información la retoman el periódico gubernamental “Irán” y el diario reformista “Shargh”.





• Próxima reunión entre Abbas Araghchi y Steve Witkoff





Según la agencia Tasnim, citando una fuente bien informada, las conversaciones se desarrollarán a nivel de Abbas Araghchi y Steve Witkoff, respectivamente jefe de la diplomacia iraní y enviado estadounidense. Un poco más tarde, el sitio americano Axios, que cita tres fuentes cercanas al asunto, menciona una reunión entre los dos hombres prevista para el viernes en Estambul.





Las negociaciones entre los dos países enemigos se celebraron en la primavera de 2025, antes de la guerra de 12 días lanzada en junio por Israel, pero fracasaron notablemente en la cuestión del enriquecimiento de uranio. Estados Unidos exigió a Irán que renuncie completamente a ello, a lo que Teherán se niega, defendiendo lo que dice es su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) del que es signatario.





“El presidente Trump dice ‘no a las armas nucleares’ y estamos completamente de acuerdo con eso. (…) Por supuesto, a cambio esperamos que se levanten las sanciones. Por lo tanto, este acuerdo es posible. No hablemos de cosas imposibles.” Abbas Araghchi insistió el domingo en CNN. Los occidentales sospechan que la República Islámica quiere adquirir armas atómicas, lo que ellos niegan.





• Irán niega el “ultimátum” estadounidense





“Los países de la región sirven de mediadores para el intercambio de mensajes”explicó este lunes el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, mientras Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas. Se celebraron consultas con Egipto, Arabia Saudita y Turquía.













Teherán negó haber recibido un plazo de Donald Trump: Irán “Nunca aceptes un ultimátum”, reaccionó Esmaïl Baghaï.





• Ali Jamenei advierte del riesgo de una “guerra regional”





El líder supremo de Irán advirtió el domingo contra “guerra regional” ante las amenazas de intervención militar esgrimidas por Washington desde la represión del movimiento de protesta. “Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”. dijo, hablando por primera vez desde mediados de enero.









El ayatolá también estimó que las manifestaciones antigubernamentales, que dejaron varios miles de muertos, representaron una “golpe de Estado”. los manifestantes “atacaron a la policía, edificios gubernamentales, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, bancos, mezquitas y quemaron el Corán (…) fue un verdadero golpe de estado”declaró citado por la agencia Tasnim, y aseguró que este intento había ” fallido “.





• Trump espera “encontrar un acuerdo”





Tras amenazar con una intervención militar y enviar una decena de barcos al Golfo, el presidente estadounidense dijo el domingo que esperaba “encontrar un acuerdo” con Irán.





“Espero que lleguemos a un acuerdo”dijo Donald Trump a la prensa desde Florida. “Si no tenemos un acuerdo, veremos si (el líder supremo) tenía razón o no, declaró en reacción a los comentarios de Ali Jamenei.





El presidente estadounidense, que desde hace días mantiene hostilidades con Irán, también quiso mantener la presión sobre Teherán: “Tenemos allí los barcos más grandes y potentes del mundo. »