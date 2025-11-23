Vuelta en tres actos a la polémica tras el discurso del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas





Una alerta que provocó una ola de indignación. En el congreso de alcaldes, el 18 de noviembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Fabien Mandon, consideró necesario, en caso de guerra con Rusia, que el país restableciera su “fuerza de alma para aceptar hacernos daño para proteger lo que somos” y estar listo para “Aceptar perder a tus hijos”.





Si bien su declaración coincide con la de muchos homólogos europeos desde hace meses, ha provocado la condena de varios líderes de la oposición en Francia. “La liberación de avestruces contra el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas subraya el poder de la negatividad y la fuerza del espíritu de capitulación dentro de la clase política francesa”fustigó al cofundador de la Place Publique, Raphaël Glucksmann, uno de los pocos políticos que defiende al general. Este último también recibió el apoyo de Emmanuel Macron, antes de volver a intervenir para justificar sus comentarios.





1. Fabien Mandon da un discurso a los alcaldes





El 18 de noviembre, invitado del 107º Congreso de Alcaldes de Francia, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas aprovechó su discurso para hablar de una posible guerra directa con Rusia. “Tenemos todo el conocimiento, toda la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú de probar suerte más lejos (que Ucrania, donde la guerra dura casi cuatro años)”dice tranquilizadoramente. Antes de lanzar a los concejales, en total silencio: “Lo que nos falta es donde tienes un papel importante, es la fortaleza de aceptar hacernos daño para proteger lo que somos. »









Asegura que los soldados profesionales, que generalmente tienen “entre 18 y 27 años en el campo”, “Se apegarán a su misión si sienten que el país los apoya”. Él advierte: “Si nuestro país flaquea, porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, porque hay que decir cosas, sufrir económicamente porque las prioridades se destinarán a la producción de defensa, por ejemplo. Si no estamos preparados para eso, entonces estamos en riesgo. » Y para continuar: “Creo que tenemos fortaleza. Francia siempre ha demostrado su fortaleza en tiempos difíciles. Y aquí estamos en el momento en que necesitamos hablar de ello. Necesitamos hablar de ello en sus comunidades (…) porque podemos tener la sensación de que está lejos. »





Fabien Mandon anuncia que ha pedido a los ejércitos que estén preparados para un conflicto directo dentro de tres o cuatro años. Recuerda también que no será una cuestión de “Tanques rusos aterrizan en Alsacia”sino más bien enviando tropas “por solidaridad” con países de Europa del este, miembros de la OTAN, más propensos a ser atacados. “Necesito que la nación esté preparada para apoyar este esfuerzo si se hicieratermina. Estoy convencido de que si nuestros enemigos ven nuestra determinación de defendernos, mirarán hacia otra parte porque saben que somos más fuertes. Pero debemos demostrarlo en los próximos tres años. »





2. Emmanuel Macron le brinda su apoyo





Inmediatamente, varias figuras políticas criticaron duramente estas declaraciones, reprochando al alto oficial un discurso “ir a la guerra”. Algunos incluso acusan a Emmanuel Macron de preparar las mentes francesas para la guerra contra Rusia. El sábado 22 de noviembre, el Jefe de Estado habla en una conferencia de prensa en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. “Él (Fabien Mandon) tiene toda mi confianza (…) Veo bastante claro de qué se trata, tomar una frase y sacarla de contexto para asustar a la gente”dijo, insistiendo en que el general “Dio un discurso mucho más elaborado que la frase que dimos” – sobre la pérdida de nuestros hijos.









3. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas explica





Ante la polémica, el general Mandon decide acudir por primera vez a la televisión para explicar su discurso. “Entiendo que esto resonó en las personas que escucharon estos comentarios”asegura en France 5, el sábado, en el programa “C à vous”. Pero si “descripción de nuestro entorno”O “el contexto se está deteriorando rápidamente”poder “conmoción y alarma”asegura que es necesario “para entender”. “Hemos tenido la suerte de vivir en paz durante años, es fantástico, es un bien precioso que hay que mantener.repite. Pero creo que lamentablemente tenemos que comprender los riesgos, los peligros que se vislumbran en el horizonte. » Y para continuar: “Creo que los franceses tienen confianza, pero la descripción general puede haberlos asustado. »









Cuando se le preguntó sobre su sentencia “nuestros hijos”explica que se trata de soldados profesionales, que suelen tener entre 18 y 30 años. En cuanto a la “fuerza de alma” mencionado, lo califica como un “alma de resistencia, el rechazo de un hecho consumado”como el de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. “Es lo más importante a cultivar”asegura. Si se niega a decidir sobre la reintroducción de un servicio nacional, mencionado por Emmanuel Macron, señala que este es el caso en muchos países vecinos. “Tenemos un deseo compartido de compromiso en Europa, también tenemos la percepción de que es importante trabajar en este espíritu de resistencia, la resiliencia de la nación”argumenta. Antes de concluir: “Hoy, lamentablemente tenemos un vecino (Rusia) que tiene la percepción de que somos débiles. Y estoy seguro de que no lo somos, tenemos todos los medios para protegernos. »