Nueva propuesta iraní, un buque cisterna de GNL logra pasar

Una nueva propuesta de Irán estudiada por la Casa Blanca está en el centro de los debates este martes 28 de abril sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por la República Islámica desde el inicio de la guerra en Irán lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Al mismo tiempo, un buque metanero logró cruzar este estrecho, por primera vez desde el cierre del paso.

El Parlamento iraní está preparando una ley para poner el estrecho bajo la autoridad de las fuerzas armadas. Según este texto, se prohibiría el paso a los barcos israelíes y las tasas de paso tendrían que pagarse en riales iraníes.

Al mismo tiempo, según un artículo del sitio estadounidense Axios – transmitido por la agencia oficial iraní Irna – Irán ha transmitido a los Estados Unidos una nueva propuesta destinada a reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, sólo en una fecha posterior, negociar sobre la cuestión nuclear.

Estados Unidos “ya no están en condiciones de dictar sus políticas a naciones independientes”afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, pidiendo a Washington que renuncie a su “Demandas ilegales e irracionales”.

En Washington, el presidente estadounidense encabezó el lunes una reunión con sus principales asesores de seguridad, durante la cual se discutió una nueva propuesta iraní sobre el estrecho.

Según CNN, Donald Trump sugirió durante esta reunión que era poco probable que lo aceptara. Aunque, según su secretario de Estado, Marco Rubio, la oferta “es mejor de lo que pensábamos que nos ofrecerían”.

La víspera, Marco Rubio indicó en el canal Fox News: “No podemos tolerar que los iraníes intenten establecer un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una ruta marítima internacional y cuánto se les debe pagar por utilizarla. » También insistió en el aspecto nuclear: “Debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo que se celebre les impida definitivamente tener armas nucleares a su alcance en cualquier momento”dijo.

El barco cargó su carga en la isla Das, Emiratos Árabes Unidos, el 2 de marzo, y apagó su transpondedor AIS a finales de marzo durante un mes, antes de transmitir nuevamente el lunes frente a la costa de la India.

“Es posible que haya logrado cruzar el estrecho durante el fin de semana del 18 y 19 de abril, cuando varios barcos, entre ellos siete metaneros, intentaron pasar”pero la fecha aún no está confirmada, indicó en una nota Charles Costerousse, analista de Kpler.

Si bien desde hace tres semanas está en vigor un alto el fuego, las negociaciones sobre un cese duradero de las hostilidades se están estancando. Ante este impasse diplomático, Qatar advirtió este martes contra una “Conflicto congelado” en el Golfo.

Después de que Estados Unidos cancelara una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con su aliado Vladimir Putin el lunes en San Petersburgo.

Moscú, uno de los principales partidarios de Teherán, ” Todo “ de modo que “La paz se puede lograr lo más rápido posible”aseguró el presidente ruso.

Abbas Araghchi negó también cualquier debilitamiento de Irán, a pesar de los numerosos ataques dirigidos al país durante las primeras semanas de la guerra y del bloqueo marítimo impuesto por Washington a sus puertos.

La guerra en Oriente Medio ha dejado miles de muertos desde principios de marzo, principalmente en Irán y Líbano.